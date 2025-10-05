HILIGHT
CEO เปิดสภาพ Porto Chino ล่าสุด โล่งมาก ร้านดังมาขายยังไม่มีคน เป็นเพราะอะไร ?

          CEO ดัง เปิดสภาพ Porto Chino ล่าสุด เคว้งมาก แม้กระทั่งร้านดังมาขายยังไม่มีคน ชาวเน็ตวิเคราะห์เป็นเพราะอะไร มีหลายปัจจัยด้วยกัน

Porto Chino
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Asama Kulvanitchaiyanunt

          หนึ่งในสถานที่ที่เป็นทางผ่านและจุดท่องเที่ยวสำคัญ ในการขับรถลงภาคใต้ ย่อมมี Porto Chino อยู่ในลิสต์อย่างแน่นอน

          วันที่ 5 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก Asama Kulvanitchaiyanunt ของ ดร. อสมา กุลวานิชไชยนันท์ หรือ ดร.แป้ง มีการโพสต์การไปสถานที่ดังกล่าวล่าสุด พบความเปลี่ยนแปลงมากมายว่า วันนี้ขับรถพาเด็ก ๆ ไปเที่ยวหัวหิน แวะทานข้าวที่ Porto Chino ถึงกับตกใจ คนน้อยมาก ห้างร้างมาก ส่วนใหญ่เป็นห้องว่าง

          ส่วนร้านอาหาร ไม่มีคนเข้าเลย ทั้ง After You, Wine Connection, และ Amazon Cafe เห็นแบบนี้แล้ว ใจหายจริงเชียวค่ะ


ความเห็นชาวเน็ต มองเจาะถึงสาเหตุ


          ชาวเน็ตวิเคราะห์กันว่า สาเหตุที่ Porto Chino คนน้อยลงอย่างน่าใจหาย แม้กระทั่งร้านดังก็ยังแบกไม่ไหว นอกจากเป็นเรื่องสภาวะทางเศรษฐกิจแล้ว ทำเลที่ตั้งก็เป็นส่วนสำคัญ เพราะที่นี่ต้องใช้ถนนพระราม 2 แต่ถนนพระราม 2 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้คนหลบไปใช้เส้นทางอื่นในการลงไปยังหัวหินแทน

          นอกจากนี้ Porto Chino พื้นที่ค่อนข้างแคบ แออัด คนจึงเลี่ยงไปเดิน Porto Go ซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่ง แต่เครือข่ายเดียวกันแทน รวมถึงถูกห้างสรรพสินค้าย่านมหาชัยดูดลูกค้าไปเพิ่มเติมด้วย

Porto Chino

Porto Chino

Porto Chino
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Asama Kulvanitchaiyanunt

Porto Chino
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Asama Kulvanitchaiyanunt

Porto Chino
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Asama Kulvanitchaiyanunt







