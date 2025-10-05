อำนาจ รื่นเริง นักมวยระดับเหรียญทอง ก่อเรื่องวิวาท เจอวัยรุ่นชกต่อยจับกดหมดสภาพ

อำนาจ รื่นเริง นักมวยระดับเหรียญทองของไทย เมาหน้าร้านสะดวกซื้อ เจอวัยรุ่นไล่ชกจับกดจนน่วม คนงง หมดสภาพมาก ด้านคู่กรณีแจงแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มวยโลก
วันที่ 5 ตุลาคม 2568 โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กกำลังแชร์คลิปอำนาจ รื่นเริง นักมวยชื่อดังของไทย ดีกรีเหรียญทองซีเกมส์ เหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ รวมถึงเป็นแชมป์มวยอาชีพ IBF ASIA อีกหลายครั้ง ได้ทะเลาะกับวัยรุ่นในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง มีการพูดทั้งอังกฤษ พูดคำหยาบ ส่วนทางวัยรุ่นก็พยายามห้ามอำนาจเข้าร้านสะดวกซื้อ แต่อำนาจก็พยายามจะเข้า
สุดท้าย วัยรุ่นก็ไล่ต่อยอำนาจจนถอยเตลิดเปิดเปิง โดนจับกดเอาไว้ที่หน้าร้าน โดนเตะที่ใบหน้า รอตำรวจเข้ามาเคลียร์
หลายคนมองว่า อำนาจน่าจะอยู่ในสภาพมึนเมา จนสู้กับวัยรุ่นไม่ได้ ทั้งที่เป็นนักมวยระดับแชมป์แท้ ๆ
ด้านเจ้าของคลิป เข้ามาอธิบายเพิ่มเติมว่า "ผมไม่ได้บอกว่า ตัวเองห้าว ตัวเองเก๋ง ตัวเองเก๋า ผมแค่ป้องกันตัว ผมไล่พี่แทบตายพี่ไม่เคยฟัง ทำให้คนอื่นเขากลัว ถ้าตอนนั้นไม่ใช่ผมแล้วคนอื่นในร้านจะทำยังไง ถึงพี่จะเมาไม่รู้เรื่อง ผมก็ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ได้อยากทำร้ายพี่ แต่สถานการณ์บังคับให้ทำ
