นอนพักโรงแรมครั้งแรก รู้สึกประตูเปิดยาก รู้วิธีเปิดกลายเป็นไวรัล 4 ล้าน ใส่ลูกบิดทำไม

นอนพักโรงแรมครั้งแรก รู้สึกประตูเปิดยาก พอหาวิธีเปิดได้มันไม่ได้เปิดอย่างที่คิด เป็นไวรัล 4 ล้าน สับสนกันหมด ใส่ลูกบิดเพื่อ
ภาพจาก TikTok @rjack18
วันที่ 6 ตุลาคม 2568 TikTok @rjack18 มีการลงคลิปไวรัล 4 ล้านครั้ง หลังจากที่ไปพักโรงแรมแห่งหนึ่งเป็นครั้งแรก แต่ห้องน้ำเปิดเข้ายากมาก ๆ ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร สักพักถึงแกะสูตรติด พบว่า ประตูด้านนี้ไม่ได้เปิดจากด้านข้าง แต่เปิดจากล่างไปบนนั่นเอง
ก็ว่า ทำไมถึงเปิดยากขนาดนี้
พอเข้ามาแล้ว ลองเปิดอีกทีถึงพบว่า ประตูนี้เปิดได้ด้วยการเลื่อนซ้ายขวา ไม่ได้เปิดเข้าข้างในแบบมาตรฐานทั่วไป
ภาพจาก TikTok @rjack18
ภาพจาก TikTok @rjack18
ภาพจาก TikTok @rjack18