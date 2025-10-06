HILIGHT
นอนพักโรงแรมครั้งแรก รู้สึกประตูเปิดยาก รู้วิธีเปิดกลายเป็นไวรัล 4 ล้าน ใส่ลูกบิดทำไม

 
         นอนพักโรงแรมครั้งแรก รู้สึกประตูเปิดยาก พอหาวิธีเปิดได้มันไม่ได้เปิดอย่างที่คิด เป็นไวรัล 4 ล้าน สับสนกันหมด ใส่ลูกบิดเพื่อ


ประตูห้องน้ำ
ภาพจาก TikTok @rjack18

          วันที่ 6 ตุลาคม 2568 TikTok @rjack18 มีการลงคลิปไวรัล 4 ล้านครั้ง หลังจากที่ไปพักโรงแรมแห่งหนึ่งเป็นครั้งแรก แต่ห้องน้ำเปิดเข้ายากมาก ๆ ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร สักพักถึงแกะสูตรติด พบว่า ประตูด้านนี้ไม่ได้เปิดจากด้านข้าง แต่เปิดจากล่างไปบนนั่นเอง

          ก็ว่า ทำไมถึงเปิดยากขนาดนี้

          พอเข้ามาแล้ว ลองเปิดอีกทีถึงพบว่า ประตูนี้เปิดได้ด้วยการเลื่อนซ้ายขวา ไม่ได้เปิดเข้าข้างในแบบมาตรฐานทั่วไป

ประตูห้องน้ำ
ภาพจาก TikTok @rjack18

          ด้านชาวเน็ตงงว่า ในเมื่อประตูเปิดจากด้านล่างแบบนี้ แล้วจะใส่ลูกบิดไปทำไม ทำเอาคนสับสนหมดเลย

ประตูห้องน้ำ
ภาพจาก TikTok @rjack18

ประตูห้องน้ำ
ภาพจาก TikTok @rjack18



