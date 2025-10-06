HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ภรรยาขายของออนไลน์แพง 3 เท่า ทำไมขายดีจนส่งไม่ทัน รู้ความลับอึ้ง แต่อดยิ้มไม่ได้

 
             สามีสุดงง ภรรยาขายของออนไลน์แพงกว่าที่อื่นถึง 3 เท่า สงสัยทำไมขายดีจนส่งไม่ทัน ก่อนรู้ความลับที่ทำให้ตกใจ แต่ก็อดยิ้มไม่ได้
  
ความลับขายดี สามีถึงกับหน้าแดง

             ขายของออนไลน์ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมาก เหล่าแม่ค้าจึงพยายามสรรหากลยุทธ์แปลกใหม่มาสร้างความแตกต่าง เพื่อดึงดูดความสนใจ และภรรยารายนี้ก็เช่นเดียวกัน เธอใช้ "เคล็ดลับ" บางอย่างที่สามีไม่รู้ จนทำให้สามารถขายของออนไลน์ได้แพงกว่าที่อื่นถึง 3 เท่า 

             วันที่ 4 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Soha เผยเรื่องราวจากสามีรายหนึ่งในเวียดนาม เมื่อเร็ว ๆ นี้เขาได้ออกมาแชร์ประสบการณ์เหนือความคาดหมาย โดยเล่าว่า ภรรยาของเขาเป็นคนมีไหวพริบ คล่องแคล่ว และชื่นชอบการขายของออนไลน์ จนเริ่มเป็นที่รู้จักจากการไลฟ์สตรีม มีลูกค้าเข้ามาสั่งสินค้ากับเธอเป็นจำนวนมาก แม้ว่าสินค้าของเธอจะราคาสูงกว่าตลาดถึง 2-3 เท่า 

             ในตอนแรกเขาเข้าใจว่า ภรรยาของเขามีทักษะการขายที่ดี ทั้งพูดเก่งและรู้วิธีสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า แต่เมื่อเวลาผ่านไป เขากลับเริ่มรู้สึกเป็นกังวล หลังจากเห็นว่า คนที่ขายสินค้าแบบเดียวกันในราคาที่ถูกกว่ามากก็ยังลำบาก แต่ทำไมภรรยาของเขาถึงตรงกันข้าม ขายได้ดีจนส่งแทบไม่ทัน  

             จนวันหนึ่งเขาก็ได้รู้คำตอบที่สงสัย เมื่อบังเอิญเดินผ่านห้องทำงานของภรรยา เขาเห็นว่าบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ มีคลิปวิดีโอผลงานที่เกี่ยวกับการโฆษณาขายสินค้า ทว่านักแสดงหลักในนั้นไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นเขาเอง ในขณะที่กำลังยกน้ำหนัก เผยให้เห็นกล้ามเนื้อชัด ๆ พร้อมข้อความประกอบว่า "แค่ลองก็รู้แล้วว่ามันทั้งสวย และโดนใจสามี"



             ความจริงก็คือ ทางสามีเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนส ทางภรรยาจึงแอบไปบันทึกภาพและเสียงของเขาตอนที่เขาไปฝึกสอน หรือตอนออกกำลังกาย แล้วนำมาทำเป็นคอนเทนต์โฆษณาขายสินค้า นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้สินค้าของเธอได้รับความนิยม  

             ทางสามีรู้สึกอายมากในตอนที่รู้ว่าเขากลายเป็น "เครื่องมือ" การขายของภรรยา แต่ภรรยาได้อธิบายว่า "คุณหล่อ แถมหุ่นเป๊ะ ออร่ายังกับซีอีโอในหนัง ฉันจะไปพูดอะไรให้คนอื่นเชื่อได้ นอกจากโชว์ภาพลักษณ์ที่แท้จริงในบ้านตัวเองให้คนอื่นเห็น" 

             ทางสามีได้ยินเช่นนั้นถึงกับเถียงไม่ออกและอดยิ้มไม่ได้ ทั้งเขินและรู้สึกตลกขบขัน อีกทั้งยังได้รู้ว่าฟีดแบ็กของเขานั้นค่อนข้างดี จนมียอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นมาก และลูกค้าก็ให้ความสนใจส่งข้อความหาเธอไม่หยุด แม้กระทั่งถามเคล็ดลับวิธี "รักษาหุ่นและดูแลสามีให้แข็งแรง" 

             นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาดูรายได้ที่ภรรยาสามารถหามาให้สำหรับครอบครัว รวมถึงการดูแลลูก ๆ ให้มีชีวิตที่ดี และได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ตัวเขาเองก็ปฏิเสธไม่ได้ สุดท้ายจึงเข้าร่วม ด้วยการตั้งใจออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น โดยมองว่าเขาเป็นส่วนสำคัญใน "กลยุทธ์การตลาด" แบบพิเศษของภรรยา


ขอบคุณข้อมูลจาก Soha 
 



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ภรรยาขายของออนไลน์แพง 3 เท่า ทำไมขายดีจนส่งไม่ทัน รู้ความลับอึ้ง แต่อดยิ้มไม่ได้ โพสต์เมื่อ 6 ตุลาคม 2568 เวลา 11:21:23 2,387 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย