ภรรยาขายของออนไลน์แพง 3 เท่า ทำไมขายดีจนส่งไม่ทัน รู้ความลับอึ้ง แต่อดยิ้มไม่ได้

สามีสุดงง ภรรยาขายของออนไลน์แพงกว่าที่อื่นถึง 3 เท่า สงสัยทำไมขายดีจนส่งไม่ทัน ก่อนรู้ความลับที่ทำให้ตกใจ แต่ก็อดยิ้มไม่ได้
ขายของออนไลน์ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมาก เหล่าแม่ค้าจึงพยายามสรรหากลยุทธ์แปลกใหม่มาสร้างความแตกต่าง เพื่อดึงดูดความสนใจ และภรรยารายนี้ก็เช่นเดียวกัน เธอใช้ "เคล็ดลับ" บางอย่างที่สามีไม่รู้ จนทำให้สามารถขายของออนไลน์ได้แพงกว่าที่อื่นถึง 3 เท่า
วันที่ 4 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Soha เผยเรื่องราวจากสามีรายหนึ่งในเวียดนาม เมื่อเร็ว ๆ นี้เขาได้ออกมาแชร์ประสบการณ์เหนือความคาดหมาย โดยเล่าว่า ภรรยาของเขาเป็นคนมีไหวพริบ คล่องแคล่ว และชื่นชอบการขายของออนไลน์ จนเริ่มเป็นที่รู้จักจากการไลฟ์สตรีม มีลูกค้าเข้ามาสั่งสินค้ากับเธอเป็นจำนวนมาก แม้ว่าสินค้าของเธอจะราคาสูงกว่าตลาดถึง 2-3 เท่า
ในตอนแรกเขาเข้าใจว่า ภรรยาของเขามีทักษะการขายที่ดี ทั้งพูดเก่งและรู้วิธีสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า แต่เมื่อเวลาผ่านไป เขากลับเริ่มรู้สึกเป็นกังวล หลังจากเห็นว่า คนที่ขายสินค้าแบบเดียวกันในราคาที่ถูกกว่ามากก็ยังลำบาก แต่ทำไมภรรยาของเขาถึงตรงกันข้าม ขายได้ดีจนส่งแทบไม่ทัน
จนวันหนึ่งเขาก็ได้รู้คำตอบที่สงสัย เมื่อบังเอิญเดินผ่านห้องทำงานของภรรยา เขาเห็นว่าบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ มีคลิปวิดีโอผลงานที่เกี่ยวกับการโฆษณาขายสินค้า ทว่านักแสดงหลักในนั้นไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นเขาเอง ในขณะที่กำลังยกน้ำหนัก เผยให้เห็นกล้ามเนื้อชัด ๆ พร้อมข้อความประกอบว่า "แค่ลองก็รู้แล้วว่ามันทั้งสวย และโดนใจสามี"
ทางสามีรู้สึกอายมากในตอนที่รู้ว่าเขากลายเป็น "เครื่องมือ" การขายของภรรยา แต่ภรรยาได้อธิบายว่า "คุณหล่อ แถมหุ่นเป๊ะ ออร่ายังกับซีอีโอในหนัง ฉันจะไปพูดอะไรให้คนอื่นเชื่อได้ นอกจากโชว์ภาพลักษณ์ที่แท้จริงในบ้านตัวเองให้คนอื่นเห็น"
ทางสามีได้ยินเช่นนั้นถึงกับเถียงไม่ออกและอดยิ้มไม่ได้ ทั้งเขินและรู้สึกตลกขบขัน อีกทั้งยังได้รู้ว่าฟีดแบ็กของเขานั้นค่อนข้างดี จนมียอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นมาก และลูกค้าก็ให้ความสนใจส่งข้อความหาเธอไม่หยุด แม้กระทั่งถามเคล็ดลับวิธี "รักษาหุ่นและดูแลสามีให้แข็งแรง"
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาดูรายได้ที่ภรรยาสามารถหามาให้สำหรับครอบครัว รวมถึงการดูแลลูก ๆ ให้มีชีวิตที่ดี และได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ตัวเขาเองก็ปฏิเสธไม่ได้ สุดท้ายจึงเข้าร่วม ด้วยการตั้งใจออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น โดยมองว่าเขาเป็นส่วนสำคัญใน "กลยุทธ์การตลาด" แบบพิเศษของภรรยา
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha