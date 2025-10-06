ภาพไวรัล ชายนั่งรถเข็นขึ้นรถเมล์ นักเรียนหนุ่มตั้งใจยื่นขาไปแบบนี้ รู้เลยถูกเลี้ยงมายังไง

ชายนั่งรถเข็นขึ้นรถเมล์ นักเรียนหนุ่มตั้งใจยื่นขาออกไปทำแบบนี้ กลายเป็นภาพประทับใจ คนแห่ชื่นชม รู้เลยถูกเลี้ยงมายังไง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 潔媽
วันที่ 5 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า มีภาพเหตุการณ์บนรถโดยสารสาธารณะในไต้หวัน ถูกแชร์เป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ เมื่อมีชายรายหนึ่งนั่งวีลแชร์ขึ้นมา ปรากฏว่ามีเด็กนักเรียนชายรายหนึ่งได้ยื่นเท้าของเขาออกไปทำพฤติกรรมบางอย่างเงียบ ๆ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่บังเอิญสังเกตเห็น จนถ่ายภาพมาโพสต์และได้รับความสนใจในวงกว้าง
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก 潔媽 ได้เขียนข้อความว่า ชายสูงอายุคนหนึ่งนั่งรถเข็นเดินทางคนเดียว เขาพยายามบังคับรถเข็นให้ทรงตัวได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องการพึ่งพาความช่วยเหลือจากคนอื่น ทว่าในระหว่างนั้น มีนักเรียนชายคนหนึ่งซึ่งสวมเครื่องแบบโรงเรียนมัธยมปลาย ยื่นเท้าข้างหนึ่งไปวางไว้ด้านหลังล้อรถเข็นอย่างแนบเนียน ราวกับเป็นหมอนรองล้อที่มองไม่เห็น
นักเรียนหนุ่มรายนี้ตั้งใจช่วยให้ชายบนรถเข็นปลอดภัย แต่ในขณะเดียวกันก็ทำอย่างระมัดระวังไม่ให้เขารู้ตัว เพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดดันทางจิตใจที่อาจเกิดขึ้นจากการยอมรับความช่วยเหลือ แสดงให้เห็นถึงความมีไหวพริบ และความเกรงใจอย่างชาญฉลาด
"แบบอย่างที่ดีคืออะไร ? นี่คือตัวอย่างที่ดีที่สุด !" ผู้โพสต์ กล่าวชื่นชมด้วยความซาบซึ้งใจ
"นี่คือเท้าของซูเปอร์แมนผู้ใจดี"
"เด็กที่จิตใจดีและแสนอ่อนโยนเช่นนี้ รู้เลยถูกเลี้ยงดูมายังไง"
"เติบโตมาอย่างดีจริง ๆ"
"ความเมตตาและความเอาใจใส่ที่ไม่ต้องพูดใด ๆ ออกมา น่าซึ้งใจอย่างยิ่ง"
"สมควรได้รับเสียงปรบมืออย่างแท้จริง"
"พลังบวกที่ทำให้สังคมอบอุ่นขึ้น !"
"เด็กคนนี้ต้องเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่อย่างแน่นอน"
ต่อมา ทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมหมิงเต่า ในไถจง ได้เผยว่า ชายคนดังกล่าวมีนิสัยถ่อมตัว และขี้อาย เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขากล่าวเพียงว่า "เป็นแค่การกระทำเล็กน้อยที่เรียบง่าย ไม่มีอะไรพิเศษ !" และเขารู้สึกประหลาดใจมากที่ได้รับความสนใจมากเช่นนี้
ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนจะพบเป็นการส่วนตัวเพื่อแสดงความขอบคุณ และชื่นชมด้วยตนเอง
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday, Mirror Media