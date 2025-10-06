HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

นางแบบสาวระดับโลก ผันตัวเล่น AV เปิดใจเหตุเพราะชีวิตแต่งงาน ขอปลดปล่อยพลัง

          นางแบบสาวระดับโลก ผันตัวเล่น AV เหตุแต่งงานไร้เซ็กส์ ขอปลดปล่อยพลัง ผู้เชี่ยวชาญชี้จุดขายไม่ใช่ที่หุ่นหรือรูปร่าง 

นางแบบสาวระดับโลก ผันตัวเล่น AV
ภาพจาก X@otona_sa


          วงการ AV ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ บรรดานักแสดงสาวน้องใหม่ที่เดบิวต์ในช่วงนี้ หลายคนมีโปรไฟล์และดีกรีที่ไม่ธรรมดา และคนส่าสุดนี้ก็เช่นเดียวกัน

          โดยเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่า คิตากาวะ ฮารุกะ (Kitagawa Haruka) อดีตซูเปอร์โมเดลระดับโลก วัย 30 ปี ได้เปลี่ยนเส้นทางสายอาชีพ ผันตัวเข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่ กลายมาเป็นนักแสดง AV น้องใหม่ของค่าย Madonna ที่ขึ้นชื่อเรื่องการถ่ายทำแนวสาวใหญ่และผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว 

          สำหรับ คิตากาวะ ฮารุกะ มีสัดส่วนและรูปร่างที่โดดเด่นมาตั้งแต่สมัยมัธยมปลาย ด้วยความสูง 172 เซนติเมตร และหน้าอกคัพ E เธอเริ่มไต่เต้าจากเวทีประกวดนางงามและนางแบบสมัครเล่น ก่อนที่จะประสบความสำเร็จได้เป็นนางแบบชั้นนำบนรันเวย์ระดับนานาชาติ ทว่าในช่วงเวลานั้นเธอได้แต่งงานกับคู่ชีวิตในอุดมคติ แต่นั่นกลับกลายเป็นจุดพลิกผันครั้งใหญ่ และเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอตัดสินใจหันหน้าเข้าสู่วงการ AV

นางแบบสาวระดับโลก ผันตัวเล่น AV
ภาพจาก X@otona_sa


          รายงานเผยว่า คิตากาวะ ฮารุกะ ตัดสินใจแต่งงานในช่วงที่กำลังรุ่งโรจน์ โดยเธอเชื่อมั่นในความรัก เธอคาดหวังว่าชีวิตแต่งงานจะมีความสุข แต่มันกลับไม่เป็นไปอย่างที่คิด ความปรารถนาของเธอกลับจืดจางลง ความต้องการทางเพศของทั้งคู่ก็ลดลงอย่างมาก จนกลายเป็นชีวิตแต่งงานที่ไร้เซ็กส์ 

          อย่างไรก็ตาม คิตากาวะ ฮารุกะ ยังคงรู้สึกถึงความปรารถนาอันร้อนแรงของเธอ ในที่สุดเธอจึงตัดสินใจหันหน้าเข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่ เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่และเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป โดยปัจจุบันเธอได้กลายเป็นนักแสดง AV สาวน้องใหม่ในวัย 30 ปี และได้ปล่อยผลงานเดบิวต์ในเดือนตุลาคม 

นางแบบสาวระดับโลก ผันตัวเล่น AV
ภาพจาก X@otona_sa


          ขณะที่ อวี้เจียน ฮวน ชุนชิว ผู้เชี่ยวชาญ AV ของญี่ปุ่นในไต้หวัน วิเคราะห์ว่า จุดขายสำคัญของฮารุกะไม่ได้อยู่แค่สัดส่วนรูปร่างหน้าอกหรือบั้นท้ายที่น่าประทับใจ แต่เป็น "ความปรารถนาอันแรงกล้าของหญิงสาวผู้โดดเดี่ยวที่แสดงออกต่อหน้ากล้อง" รูปลักษณ์ของเธอสะท้อนเสน่ห์แบบสาววัย 30 ปี แม้จะขาดความน่ารักสดใสไร้เดียงสา แต่ออร่าแบบซูเปอร์โมเดลของเธอสามารถชดเชยได้ ถือเป็นคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมเลยทีเดียว 


ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นางแบบสาวระดับโลก ผันตัวเล่น AV เปิดใจเหตุเพราะชีวิตแต่งงาน ขอปลดปล่อยพลัง โพสต์เมื่อ 6 ตุลาคม 2568 เวลา 12:12:26 2,630 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย