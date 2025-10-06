นางแบบสาวระดับโลก ผันตัวเล่น AV เปิดใจเหตุเพราะชีวิตแต่งงาน ขอปลดปล่อยพลัง

นางแบบสาวระดับโลก ผันตัวเล่น AV เหตุแต่งงานไร้เซ็กส์ ขอปลดปล่อยพลัง ผู้เชี่ยวชาญชี้จุดขายไม่ใช่ที่หุ่นหรือรูปร่าง
ภาพจาก X@otona_sa
โดยเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่า คิตากาวะ ฮารุกะ (Kitagawa Haruka) อดีตซูเปอร์โมเดลระดับโลก วัย 30 ปี ได้เปลี่ยนเส้นทางสายอาชีพ ผันตัวเข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่ กลายมาเป็นนักแสดง AV น้องใหม่ของค่าย Madonna ที่ขึ้นชื่อเรื่องการถ่ายทำแนวสาวใหญ่และผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว
สำหรับ คิตากาวะ ฮารุกะ มีสัดส่วนและรูปร่างที่โดดเด่นมาตั้งแต่สมัยมัธยมปลาย ด้วยความสูง 172 เซนติเมตร และหน้าอกคัพ E เธอเริ่มไต่เต้าจากเวทีประกวดนางงามและนางแบบสมัครเล่น ก่อนที่จะประสบความสำเร็จได้เป็นนางแบบชั้นนำบนรันเวย์ระดับนานาชาติ ทว่าในช่วงเวลานั้นเธอได้แต่งงานกับคู่ชีวิตในอุดมคติ แต่นั่นกลับกลายเป็นจุดพลิกผันครั้งใหญ่ และเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอตัดสินใจหันหน้าเข้าสู่วงการ AV
ภาพจาก X@otona_sa
รายงานเผยว่า คิตากาวะ ฮารุกะ ตัดสินใจแต่งงานในช่วงที่กำลังรุ่งโรจน์ โดยเธอเชื่อมั่นในความรัก เธอคาดหวังว่าชีวิตแต่งงานจะมีความสุข แต่มันกลับไม่เป็นไปอย่างที่คิด ความปรารถนาของเธอกลับจืดจางลง ความต้องการทางเพศของทั้งคู่ก็ลดลงอย่างมาก จนกลายเป็นชีวิตแต่งงานที่ไร้เซ็กส์
อย่างไรก็ตาม คิตากาวะ ฮารุกะ ยังคงรู้สึกถึงความปรารถนาอันร้อนแรงของเธอ ในที่สุดเธอจึงตัดสินใจหันหน้าเข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่ เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่และเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป โดยปัจจุบันเธอได้กลายเป็นนักแสดง AV สาวน้องใหม่ในวัย 30 ปี และได้ปล่อยผลงานเดบิวต์ในเดือนตุลาคม
ภาพจาก X@otona_sa
ขณะที่ อวี้เจียน ฮวน ชุนชิว ผู้เชี่ยวชาญ AV ของญี่ปุ่นในไต้หวัน วิเคราะห์ว่า จุดขายสำคัญของฮารุกะไม่ได้อยู่แค่สัดส่วนรูปร่างหน้าอกหรือบั้นท้ายที่น่าประทับใจ แต่เป็น "ความปรารถนาอันแรงกล้าของหญิงสาวผู้โดดเดี่ยวที่แสดงออกต่อหน้ากล้อง" รูปลักษณ์ของเธอสะท้อนเสน่ห์แบบสาววัย 30 ปี แม้จะขาดความน่ารักสดใสไร้เดียงสา แต่ออร่าแบบซูเปอร์โมเดลของเธอสามารถชดเชยได้ ถือเป็นคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมเลยทีเดียว
ภาพจาก X@otona_sa
วงการ AV ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ บรรดานักแสดงสาวน้องใหม่ที่เดบิวต์ในช่วงนี้ หลายคนมีโปรไฟล์และดีกรีที่ไม่ธรรมดา และคนส่าสุดนี้ก็เช่นเดียวกัน
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media