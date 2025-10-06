CEO ของ LinkedIn เตือนหางานในยุคใหม่ ใบปริญญาเลิศเลอ หรือจบมหาวิทยาลัยชื่อดังก็ไม่สำคัญ เผย 3 ทักษะจำเป็นที่ควรมี
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Yahoo News เผยว่า ไรอัน โรสแลนสกี (Ryan Roslansky) ซีอีโอของ LinkedIn แพลตฟอร์มเครือข่ายการจ้างงานออนไลน์รายใหญ่ระดับโลก ได้กล่าวเตือนเกี่ยวกับการหางานในยุคใหม่ โดยชี้ว่า ปัจจุบันนายจ้างไม่ได้พิจารณาผู้สมัครงานจากใบปริญญาหรือมหาวิทยาลัยที่พวกเขาจบมา แต่มองหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AI และมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันกับรูปแบบการทำงานใหม่ ๆ
"ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดน่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุด เพราะว่าอนาคตของการทำงานจะไม่ได้เป็นเรื่องของคนที่มีวุฒิการศึกษาเลิศหรู หรือจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยมอีกต่อไป" โรสแลนสกี กล่าว
ทั้งนี้ โรสแลนสกีได้เปิดเผยถึงทักษะจำเป็นที่คาดการณ์ว่าผู้สมัครงานจะมีแนวโน้มได้งาน และมีโอกาสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน โดยมี 3 ทักษะสำคัญ ได้แก่
โรสแลนสกี ได้ยกตัวอย่างผู้นำบริษัทระดับโลกหลายคนที่ประสบความสำเร็จโดยที่ไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญา เช่น ซีอีโอของ Figma บริษัทคลาวด์ยักษ์ใหญ่มูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ, มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก เจ้าพ่อ Meta, แซม อัลท์แมน แห่ง OpenAI หรือ แจ็ค ดอร์ซีย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Block และ Twitter หรือแม้กระทั่ง บิล เกตส์ ผู้ก่อตั้ง Microsoft
นอกจากนี้ บิล วินเทอร์ส ซีอีโอธนาคารยักษ์ใหญ่ Standard Chartered ซึ่งมีมูลค่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ยอมรับว่า "การเรียน MBA ของเขานั้นเสียเวลาเปล่า ทักษะที่เขาเรียนรู้ที่ Wharton ค่อย ๆ เสื่อมลงเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจาก AI ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสำคัญของทักษะต่าง ๆ"
ก่อนหน้านี้ มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผู้โด่งดัง ผู้ก่อตั้ง Facebook ร่วมกับเพื่อนตั้งแต่ตอนเรียน เคยเผยถึงประเด็นเรื่องความจำเป็นในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ต้องแลกด้วยค่าเล่าเรียนที่สูงลิ่ว โดยปัจจุบันผู้คนเริ่มตระหนักแล้วว่า การเรียนต่อปริญญานั้นยังสมเหตุสมผลอยู่หรือไม่
ขอบคุณข้อมูลจาก Yahoo News
การหางานในยุคสมัยนี้นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อ AI เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างมากในหลาย ๆ สาขาอาชีพ ทำให้บัณฑิตจบใหม่เจน Z รวมไปถึงผู้สมัครงานใหม่ ต้องเผชิญกับความจริงที่ว่า ใบปริญญาหรือสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงอาจไม่มีความสำคัญอีกต่อไป
1. คนที่ปรับตัวได้ดี
2. มีความคิดก้าวหน้า
3. พร้อมเรียนรู้ และพร้อมที่จะนำเครื่องมือ AI มาใช้
"เนื่องจากมีงานมากมายที่ไม่จำเป็นต้องเรียนมหาวิทยาลัย... ตอนนี้ผู้คนน่าจะเริ่มเห็นด้วยกับความคิดนี้มากขึ้นกว่าเมื่อ 10 ปีก่อน"
ขอบคุณข้อมูลจาก Yahoo News