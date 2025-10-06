HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

CEO LinkedIn เตือนหางานยุคใหม่ ใบปริญญาหรือจบ ม. ดัง ก็ไม่สำคัญ เผย 3 ทักษะจำเป็น

          CEO ของ LinkedIn เตือนหางานในยุคใหม่ ใบปริญญาเลิศเลอ หรือจบมหาวิทยาลัยชื่อดังก็ไม่สำคัญ เผย 3 ทักษะจำเป็นที่ควรมี 

3 ทักษะจำเป็น หางานยุคใหม่

          การหางานในยุคสมัยนี้นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อ AI เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างมากในหลาย ๆ สาขาอาชีพ ทำให้บัณฑิตจบใหม่เจน Z รวมไปถึงผู้สมัครงานใหม่ ต้องเผชิญกับความจริงที่ว่า ใบปริญญาหรือสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงอาจไม่มีความสำคัญอีกต่อไป

          เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Yahoo News เผยว่า ไรอัน โรสแลนสกี (Ryan Roslansky) ซีอีโอของ LinkedIn แพลตฟอร์มเครือข่ายการจ้างงานออนไลน์รายใหญ่ระดับโลก ได้กล่าวเตือนเกี่ยวกับการหางานในยุคใหม่ โดยชี้ว่า ปัจจุบันนายจ้างไม่ได้พิจารณาผู้สมัครงานจากใบปริญญาหรือมหาวิทยาลัยที่พวกเขาจบมา แต่มองหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AI และมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันกับรูปแบบการทำงานใหม่ ๆ

          "ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดน่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุด เพราะว่าอนาคตของการทำงานจะไม่ได้เป็นเรื่องของคนที่มีวุฒิการศึกษาเลิศหรู หรือจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยมอีกต่อไป" โรสแลนสกี กล่าว

          ทั้งนี้ โรสแลนสกีได้เปิดเผยถึงทักษะจำเป็นที่คาดการณ์ว่าผู้สมัครงานจะมีแนวโน้มได้งาน และมีโอกาสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน โดยมี 3 ทักษะสำคัญ ได้แก่    


          1. คนที่ปรับตัวได้ดี
          2. มีความคิดก้าวหน้า
          3. พร้อมเรียนรู้ และพร้อมที่จะนำเครื่องมือ AI มาใช้

          โรสแลนสกี ได้ยกตัวอย่างผู้นำบริษัทระดับโลกหลายคนที่ประสบความสำเร็จโดยที่ไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญา เช่น ซีอีโอของ Figma บริษัทคลาวด์ยักษ์ใหญ่มูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ, มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก เจ้าพ่อ Meta, แซม อัลท์แมน แห่ง OpenAI หรือ แจ็ค ดอร์ซีย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Block และ Twitter หรือแม้กระทั่ง บิล เกตส์ ผู้ก่อตั้ง Microsoft   

          นอกจากนี้ บิล วินเทอร์ส ซีอีโอธนาคารยักษ์ใหญ่ Standard Chartered ซึ่งมีมูลค่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ยอมรับว่า "การเรียน MBA ของเขานั้นเสียเวลาเปล่า ทักษะที่เขาเรียนรู้ที่ Wharton ค่อย ๆ เสื่อมลงเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจาก AI ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสำคัญของทักษะต่าง ๆ"  

          ก่อนหน้านี้ มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผู้โด่งดัง ผู้ก่อตั้ง Facebook ร่วมกับเพื่อนตั้งแต่ตอนเรียน เคยเผยถึงประเด็นเรื่องความจำเป็นในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ต้องแลกด้วยค่าเล่าเรียนที่สูงลิ่ว โดยปัจจุบันผู้คนเริ่มตระหนักแล้วว่า การเรียนต่อปริญญานั้นยังสมเหตุสมผลอยู่หรือไม่

          "เนื่องจากมีงานมากมายที่ไม่จำเป็นต้องเรียนมหาวิทยาลัย... ตอนนี้ผู้คนน่าจะเริ่มเห็นด้วยกับความคิดนี้มากขึ้นกว่าเมื่อ 10 ปีก่อน" 


ขอบคุณข้อมูลจาก Yahoo News
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
CEO LinkedIn เตือนหางานยุคใหม่ ใบปริญญาหรือจบ ม. ดัง ก็ไม่สำคัญ เผย 3 ทักษะจำเป็น โพสต์เมื่อ 6 ตุลาคม 2568 เวลา 13:52:36
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย