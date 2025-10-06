จับ 2 กรรมการบริษัทอะไหล่รถยนต์ ออกใบกำกับภาษีปลอม เสียหายอ่วม 1.2 พันล้าน

จับ 2 กรรมการบริษัทอะไหล่รถยนต์ ออกใบกำกับภาษีปลอม มูลค่าความเสียหาย 1.2 พันล้าน แถมหลักฐานมัดตัวแน่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
วันที่ 6 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหา 2 ราย ได้แก่ นายถนอม อายุ 51 ปี กับนายสืบสกุล เพื่อดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิที่จะออกตามกฎหมาย
คดีนี้เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ บริษัท ไดเร็ค มาร์เก็ตติ้ง เอ็กซเพรส จำกัด ซึ่งประกอบกิจการนำเข้า-ส่งออกรถยนต์และอะไหล่ พบพฤติการณ์น่าสงสัยในการออกใบกำกับภาษีจำนวนมากให้กับกลุ่มผู้ค้าของเก่า โดยมีหลักฐานคือสำเนาและต้นฉบับใบกำกับภาษีที่ตรวจพบ
ผลการตรวจค้นสถานประกอบการของกลุ่มผู้ค้าของเก่าเมื่อปี 2558 และข้อมูลที่ตรวจพบเพิ่มเติมภายหลัง ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่นายสืบสกุล (ก.ย. 2556 - ม.ค. 2558) และนายถนอม (ส.ค.2560 - ปัจจุบัน) เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เรียกให้มาชี้แจง แต่บริษัทไม่เข้ามาพบและไม่มีการนำเอกสารหลักฐานมาชี้แจงข้อเท็จจริงใด ๆ ทำให้สรรพพากรประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมเบี้ยปรับ รวมเป็นจำนวนเงิน 1,217,604,590.33 บาท และขึ้นรายชื่อบริษัทเป็นผู้ประกอบการที่ออกใบกำกับภาษีโดยมิชอบประเภท "ไม่ต้องสอบยัน"
ต่อมา กรมสรรพากรได้เข้าร้องทุกข์ต่อ กก.2 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีอาญากับนิติบุคคลและกรรมการผู้มีอำนาจในขณะนั้น คือ นายถนอมและนายสืบสกุล พนักงานสอบสวนจึงได้รวบรวมหลักฐานและขอศาลอาญาออกหมายจับ
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง