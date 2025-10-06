HILIGHT
เช็กสิทธิด่วน ! เงินเยียวยาผู้อพยพ เริ่มโอนแล้ว พร้อมวิธีลงทะเบียนก่อนหมดเขต 15 ต.ค. นี้

          เงินเยียวยาผู้อพยพ เริ่มโอนรอบแรก 3 จังหวัดได้ก่อน ตรวจหลักฐานให้พร้อม ก่อนหมดเขต 15 ตุลาคม นี้ รับสูงสุด 5,000 บาท

เช็กสิทธิเงินเยียวยาผู้อพยพ พร้อมลงทะเบียนก่อนสิ้นสุด 15 ต.ค.นี้

          กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ยืนยันว่า เงินเยียวยาผู้อพยพรอบแรกเริ่มโอนแล้วในวันที่ 6 ตุลาคม 2568 ครอบคลุมพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา 3 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และสุรินทร์ รวมกว่า 147,370 ครัวเรือน โดยได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุด ครัวเรือนละ 5,000 บาท รวมวงเงินกว่า 736 ล้านบาท

          สำหรับเงินเยียวยาผู้อพยพครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดน โดยแบ่งหลักเกณฑ์ตามระยะเวลาอพยพ หากอพยพเกิน 8 วัน จะได้รับเงิน 5,000 บาทต่อครัวเรือน ส่วนผู้ที่อพยพไม่เกิน 7 วัน จะได้รับ 2,000 บาทต่อครัวเรือน

          ผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยาผู้อพยพ จะได้รับเงินผ่านระบบ พร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน จากธนาคารออมสินโดยตรง ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อธนาคารเอง ทั้งนี้ หากยังไม่ได้รับเงินในรอบแรกไม่ต้องกังวล เพราะทาง ปภ. จะทยอยโอนต่อเนื่องจนกว่าจะครบภายในเดือนตุลาคม 2568

          ขณะที่รอบถัดไปของเงินเยียวยาผู้อพยพ จะโอนในวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ครอบคลุมอีก 4 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สระแก้ว และตราด รวมกว่า 90,683 ครัวเรือน เป็นเงินช่วยเหลือรวม 364 ล้านบาท ซึ่งหลังจากทางกรมส่งข้อมูลให้ธนาคารแล้ว ประชาชนจะได้รับเงินภายใน 3 วันทำการ

เช็กสิทธิเงินเยียวยาผู้อพยพ พร้อมลงทะเบียนก่อนสิ้นสุด 15 ต.ค.นี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก NBT Connext

วิธีลงทะเบียนและหลักฐานขอรับเงินเยียวยาผู้อพยพ

          สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับ เงินเยียวยาผู้อพยพ หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล สามารถยื่นคำร้องขอรับสิทธิได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ที่ประสบภัยโดยตรง

หลักฐานที่ใช้ยื่นคำร้อง

          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          - สำเนาทะเบียนบ้าน

ระยะเวลาลงทะเบียน

          เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2568

          ทั้งนี้ เงินเยียวยาผู้อพยพ ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดน รัฐบาลย้ำพร้อมโอนให้ครบทุกจังหวัดภายในเดือนตุลาคมนี้ หากยังไม่ได้รับเงินสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วน ปภ. 1784 หรือโทร. 0 2637 3512, 0 2637 3518-9


เช็กสิทธิด่วน ! เงินเยียวยาผู้อพยพ เริ่มโอนแล้ว พร้อมวิธีลงทะเบียนก่อนหมดเขต 15 ต.ค. นี้ โพสต์เมื่อ 6 ตุลาคม 2568 เวลา 16:44:20
