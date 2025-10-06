HILIGHT
ปลาไทย 1 ชนิด ราคาถูก ผู้เชี่ยวชาญยกให้เป็นสุดยอด คุณค่าโภชนาการสูงกว่าแซลมอน

 
              เผยปลาในไทยหนึ่งชนิด ราคาถูกหาซื้อง่าย ผู้เชี่ยวชาญยกให้เป็นสุดยอด คุณค่าโภชนาการสูงกว่าแซลมอน    

ปลานิลเป็นแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูง

              ปลาเป็นอาหารโปรดของหลายครอบครัว เนื่องจากอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าโภชนาการสูง ในประเทศไทยมีปลาหลากหลายชนิด แต่มีปลาหนึ่งชนิดที่ราคาถูกและได้รับความนิยมทั่วโลก ไม่เพียงแค่เนื้อปลามีรสชาติอร่อย แต่ยังได้รับการยอมรับโดยผู้เชี่ยวชาญว่ามีคุณค่าโภชนาการเหนือกว่าปลาแซลมอน โดยปลาที่ว่านี้ก็คือ ปลานิล 

              วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Soha เผยเรื่องราวเกี่ยวกับ ปลานิล หรือ Tilapia ซึ่งเป็นปลาน้ำจืด เมื่อผ่านการปรุงสุก เนื้อของมันโดดเด่นทั้งรสชาติและรสสัมผัสที่นุ่มนวล อีกทั้งยังมีก้างน้อย ง่ายต่อการกิน จึงเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย สำหรับในประเทศไทย ปลานิลมีราคาถูกและหาซื้อได้ง่าย ปลานิลจึงเป็นวัตถุดิบที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตา 

เปรียบเทียบ ปลานิล VS ปลาแซลมอน


              ปลานิลเป็นแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูง ซึ่งสูงกว่าระดับโปรตีนเฉลี่ยของปลาทะเลหลายชนิด มีโปรตีนสูงและไขมันต่ำกว่าแซลมอนมาก ปลานิลมีแคลอรี่ต่ำกว่าแซลมอน จึงดีต่อการลดน้ำหนัก เหมาะสำหรับคนที่เน้นควบคุมปริมาณแคลอรี่เป็นพิเศษ นอกจากนี้ ปลานิลยังมีรสชาติที่นุ่มนวลกว่า และเนื้อแน่นกว่า จึงสามารถนำไปทำเมนูอาหารได้หลากหลายกว่า 

              ข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ระบุว่า 

ปลานิล 100 กรัม 


              - มีโปรตีนสูงถึง 26 กรัม 
              - มีพลังงาน 128 แคลอรี 
              - ไขมัน 2.6 กรัม 

แซลมอน 100 กรัม 


              - มีโปรตีน 22 กรัม 
              - มีพลังงาน 206 แคลอรี 
              - ไขมัน 12.4  กรัม

ปลานิลเป็นแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูง


คุณค่าโภชนาการแบบเน้น ๆ 

              ปลานิลมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายมากมาย ซึ่งช่วยเสริมสร้างการทำงานของสมอง ระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบภูมิคุ้มกัน ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม, ธาตุเหล็ก, วิตามินดี, วิตามินบี 3, วิตามินบี 9 วิตามินบี 12, โคลีน, ไนอาซิน, ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม และซีลีเนียม 

              โดยซีลีเนียม ซึ่งเป็นหนึ่งในแร่ธาตุที่มีอยู่มากในปลานิล มีบทบาทสำคัญในการต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ร่างกายป้องกันโรคเรื้อรังหลายชนิด

ประโยชน์ของปลานิล 


- ควบคุมน้ำหนัก

              แคลอรีต่ำ แต่อุดมไปด้วยโปรตีน ช่วยให้อิ่มนาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก

- บำรุงหัวใจ 

              ไขมันไม่อิ่มตัวในปลานิล  เป็นไขมันดีต่อสุขภาพที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) และเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) ซึ่งส่งผลดีต่อหัวใจและหลอดเลือด  

- ดีต่อกระดูก 

              แคลเซียมและวิตามินดีช่วยรักษามวลกระดูกให้แข็งแรง ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน

- ช่วยป้องกันมะเร็ง 

              ปลานิลอุดมไปด้วยซีลีเนียม ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันร่างกายจากโรคมะเร็งบางชนิด

              ปลานิลได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกแทนเนื้อสัตว์ หรือปลาทะเล ข้อมูลของสถาบันประมงแห่งชาติ (NFI) ของสหรัฐอเมริกา ระบุว่า ปลานิลติดอยู่ใน 10 อันดับรายการสัตว์น้ำที่มีบริโภคมากที่สุดในสหรัฐฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี โดยมักจะปรากฏอยู่ในอันดับแรก ๆ ประมาณที่ 4 หรือ 5 ตามหลังกุ้งและทูน่า 



ขอบคุณข้อมูลจาก Soha, Food Struct, Food Struct, USDA, USDA
National Fisheries Institute
 
ปลาไทย 1 ชนิด ราคาถูก ผู้เชี่ยวชาญยกให้เป็นสุดยอด คุณค่าโภชนาการสูงกว่าแซลมอน โพสต์เมื่อ 6 ตุลาคม 2568
