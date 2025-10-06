ยาแก้ไอ Coldrif คร่าชีวิตเด็กที่อินเดีย อย. ตรวจแล้วไม่พบสารตัวการปนในไทย

ยาแก้ไอ Coldrif คร่าชีวิตเด็กที่อินเดียจนคนไทยผวา ล่าสุด อย. ตรวจสอบแล้วไม่พบในไทย ขอให้ประชาชนวางใจ
วันที่ 6 ตุลาคม 2568 เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากกรณีเด็กในประเทศอินเดียเสียชีวิตหลังรับประทานยาแก้ไอ Coldrif ที่ปนเปื้อนไดเอทิลีนไกลคอล (Diethylene glycol) ในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อชีวิตนั้น ทางเราตรวจสอบและยืนยันว่า ยาดังกล่าวไม่มีการขึ้นทะเบียนและไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย ขอให้ประชาชนวางใจ
สารไดเอทิลีนไกลคอล มีลักษณะใส ข้นหนืดเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี และมีรสหวาน แต่มีความเป็นพิษสูง หากได้รับในปริมาณมากอาจทำให้เกิดไตวายจนเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้ มักพบปนเปื้อนในวัตถุดิบที่ใช้เป็นตัวทำละลายหรือสารให้ความหวาน โดยปริมาณที่พบการปนเปื้อนขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมกระบวนการผลิต หรือเกิดจากการจงใจใส่เพื่อลดต้นทุนแทนการใช้ตัวทำละลายหรือสารให้ความหวาน
สำหรับประเทศไทย อย. อนุญาตให้ยาน้ำมีการปนเปื้อนไดเอทิลีนไกลคอลไม่เกิน 0.1% และมีมาตรการเฝ้าระวังการปนเปื้อนของไดเอทีลีนไกลคอลในยาน้ำอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด ผลการตรวจสอบไม่พบมีผลิตภัณฑ์ยาน้ำสำหรับเด็กที่มีการปนเปื้อนสารไดเอทิลีนไกลคอลเกินเกณฑ์ควบคุม
ขอบคุณข้อมูลจาก อย.
วันที่ 6 ตุลาคม 2568 เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากกรณีเด็กในประเทศอินเดียเสียชีวิตหลังรับประทานยาแก้ไอ Coldrif ที่ปนเปื้อนไดเอทิลีนไกลคอล (Diethylene glycol) ในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อชีวิตนั้น ทางเราตรวจสอบและยืนยันว่า ยาดังกล่าวไม่มีการขึ้นทะเบียนและไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย ขอให้ประชาชนวางใจ
สารไดเอทิลีนไกลคอล มีลักษณะใส ข้นหนืดเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี และมีรสหวาน แต่มีความเป็นพิษสูง หากได้รับในปริมาณมากอาจทำให้เกิดไตวายจนเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้ มักพบปนเปื้อนในวัตถุดิบที่ใช้เป็นตัวทำละลายหรือสารให้ความหวาน โดยปริมาณที่พบการปนเปื้อนขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมกระบวนการผลิต หรือเกิดจากการจงใจใส่เพื่อลดต้นทุนแทนการใช้ตัวทำละลายหรือสารให้ความหวาน
สำหรับประเทศไทย อย. อนุญาตให้ยาน้ำมีการปนเปื้อนไดเอทิลีนไกลคอลไม่เกิน 0.1% และมีมาตรการเฝ้าระวังการปนเปื้อนของไดเอทีลีนไกลคอลในยาน้ำอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด ผลการตรวจสอบไม่พบมีผลิตภัณฑ์ยาน้ำสำหรับเด็กที่มีการปนเปื้อนสารไดเอทิลีนไกลคอลเกินเกณฑ์ควบคุม
ขอบคุณข้อมูลจาก อย.