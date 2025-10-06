HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ยาแก้ไอ Coldrif คร่าชีวิตเด็กที่อินเดีย อย. ตรวจแล้วไม่พบสารตัวการปนในไทย

          ยาแก้ไอ Coldrif คร่าชีวิตเด็กที่อินเดียจนคนไทยผวา ล่าสุด อย. ตรวจสอบแล้วไม่พบในไทย ขอให้ประชาชนวางใจ

ยาแก้ไอ


          วันที่ 6 ตุลาคม 2568 เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากกรณีเด็กในประเทศอินเดียเสียชีวิตหลังรับประทานยาแก้ไอ Coldrif ที่ปนเปื้อนไดเอทิลีนไกลคอล (Diethylene glycol) ในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อชีวิตนั้น ทางเราตรวจสอบและยืนยันว่า ยาดังกล่าวไม่มีการขึ้นทะเบียนและไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย ขอให้ประชาชนวางใจ

          สารไดเอทิลีนไกลคอล มีลักษณะใส ข้นหนืดเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี และมีรสหวาน แต่มีความเป็นพิษสูง หากได้รับในปริมาณมากอาจทำให้เกิดไตวายจนเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้ มักพบปนเปื้อนในวัตถุดิบที่ใช้เป็นตัวทำละลายหรือสารให้ความหวาน โดยปริมาณที่พบการปนเปื้อนขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมกระบวนการผลิต หรือเกิดจากการจงใจใส่เพื่อลดต้นทุนแทนการใช้ตัวทำละลายหรือสารให้ความหวาน



          สำหรับประเทศไทย อย. อนุญาตให้ยาน้ำมีการปนเปื้อนไดเอทิลีนไกลคอลไม่เกิน 0.1% และมีมาตรการเฝ้าระวังการปนเปื้อนของไดเอทีลีนไกลคอลในยาน้ำอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด ผลการตรวจสอบไม่พบมีผลิตภัณฑ์ยาน้ำสำหรับเด็กที่มีการปนเปื้อนสารไดเอทิลีนไกลคอลเกินเกณฑ์ควบคุม


ขอบคุณข้อมูลจาก อย. 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ยาแก้ไอ Coldrif คร่าชีวิตเด็กที่อินเดีย อย. ตรวจแล้วไม่พบสารตัวการปนในไทย โพสต์เมื่อ 6 ตุลาคม 2568 เวลา 19:26:18
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย