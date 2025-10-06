ไวรัลป้ายแสดงความยินดีคุณครูมนัสวีร์ อ่านแล้วเอ๊ะจนต้องอ่านซ้ำ ทำคนแชร์ไปเพียบ

ป้ายแสดงความยินดีคุณครูมนัสวีร์ แห่งโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กลายเป็นไวรัลดัง เพราะต้องอ่าน 2 รอบ แสดงความยินดีอะไรนะ?
ในป้ายประกาศยินดี เขียนไว้ชัดเจนว่า ยินดีที่คุณครูมนัสวีร์ ได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของโรงเรียนต่อไป ไม่ได้ย้ายไปดำรงตำหน่งในสถานศึกษาแห่งใหม่
อ่านจบแล้วก็ร้องอ้าว สรุปคือ เป็นการยินดีที่ไม่ได้ย้ายไปไหนนั่นเอง เจอแบบนี้คนอ่านงงทันที ทำได้ด้วยหรือ ? พร้อมกับให้กำลังใจคุณครูมนัสวีร์อย่างล้นหลาม
วันที่ 6 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก To Be Number One-โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม มีการโพสต์ประกาศการแสดงความยินดีแก่คุณครูมนัสวีร์ สมบูรณ์นันทน์ คุณครูที่ปรึกษาชมรม To Be Number One โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ซึ่งกลายเป็นไวรัลคนแชร์เพียบ ถ้าหากอ่านป้ายประกาศไม่ดีคงไม่รู้จริง ๆ ว่าเพราะอะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฟซบุ๊ก To Be Number One-โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฟซบุ๊ก To Be Number One-โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
ในป้ายประกาศยินดี เขียนไว้ชัดเจนว่า ยินดีที่คุณครูมนัสวีร์ ได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของโรงเรียนต่อไป ไม่ได้ย้ายไปดำรงตำหน่งในสถานศึกษาแห่งใหม่
อ่านจบแล้วก็ร้องอ้าว สรุปคือ เป็นการยินดีที่ไม่ได้ย้ายไปไหนนั่นเอง เจอแบบนี้คนอ่านงงทันที ทำได้ด้วยหรือ ? พร้อมกับให้กำลังใจคุณครูมนัสวีร์อย่างล้นหลาม