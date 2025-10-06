HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไวรัลป้ายแสดงความยินดีคุณครูมนัสวีร์ อ่านแล้วเอ๊ะจนต้องอ่านซ้ำ ทำคนแชร์ไปเพียบ

          ป้ายแสดงความยินดีคุณครูมนัสวีร์ แห่งโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม กลายเป็นไวรัลดัง เพราะต้องอ่าน 2 รอบ แสดงความยินดีอะไรนะ?

ครู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฟซบุ๊ก To Be Number One-โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

          วันที่ 6 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก To Be Number One-โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม มีการโพสต์ประกาศการแสดงความยินดีแก่คุณครูมนัสวีร์ สมบูรณ์นันทน์ คุณครูที่ปรึกษาชมรม To Be Number One โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ซึ่งกลายเป็นไวรัลคนแชร์เพียบ ถ้าหากอ่านป้ายประกาศไม่ดีคงไม่รู้จริง ๆ ว่าเพราะอะไร

          ในป้ายประกาศยินดี เขียนไว้ชัดเจนว่า ยินดีที่คุณครูมนัสวีร์ ได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของโรงเรียนต่อไป ไม่ได้ย้ายไปดำรงตำหน่งในสถานศึกษาแห่งใหม่

          อ่านจบแล้วก็ร้องอ้าว สรุปคือ เป็นการยินดีที่ไม่ได้ย้ายไปไหนนั่นเอง เจอแบบนี้คนอ่านงงทันที ทำได้ด้วยหรือ ? พร้อมกับให้กำลังใจคุณครูมนัสวีร์อย่างล้นหลาม

ครู



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไวรัลป้ายแสดงความยินดีคุณครูมนัสวีร์ อ่านแล้วเอ๊ะจนต้องอ่านซ้ำ ทำคนแชร์ไปเพียบ โพสต์เมื่อ 6 ตุลาคม 2568 เวลา 19:58:26
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย