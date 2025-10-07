HILIGHT
คนจีนเช่าคอนโด เอะใจมีชั้นวางอุปกรณ์เพียบ ตร. เข้าค้นเจอเต็ม ๆ ภัยร้ายในกรุงเทพฯ

          ตำรวจลุยตรวจคอนโดคนจีน เอะใจมีชั้นวางอุปกรณ์เพียบ ค้นเจอ Mini PC เถื่อน 130 เครื่อง ใช้ใส่ซิมปล่อยสัญญาณ คาดใช้ทำคอลเซ็นเตอร์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.

          วันที่ 6 ตุลาคม 2568 ตำรวจไซเบอร์ ร่วมกับ กสทช. บุกคอนโดคนจีน ยึด Mini PC เถื่อนกว่า 130 ชิ้น ใช้ใส่ซิมปล่อยสัญญาณปลอม สืบเนื่องจากพบเบาะแสว่ามีการลักลอบตั้งศูนย์ปฏิบัติการต้องสงสัย ภายในอาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตประเวศ กรุงเทพฯ ซึ่งอาจใช้เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมฉ้อโกงประชาชน หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยได้ข้อมูลภาพถ่ายภายในห้องดังกล่าว พบชั้นวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งเรียงรายเป็นจำนวนมาก คาดว่าเป็นเครื่องมินิพีซี (Mini PC)

          ต่อมา ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายค้น ก่อนสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ กสทช. เข้าตรวจค้นภายในห้องพักบนชั้น 23 ของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ย่านถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ ขณะเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบผู้จัดการบริษัทรับฝากขาย-เช่าเป็นผู้ดูแลห้องดังกล่าวให้แก่เจ้าของห้อง พร้อมผู้จัดการนิติบุคคลอาคาร จึงแสดงหมายค้น และนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในห้อง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.

          จากการตรวจค้น พบเครื่องวิทยุคมนาคม (Mini PC) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และฐานรองซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ รวม 137 ชิ้น ซึ่งเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมเถื่อน (Router ใส่ซิมการ์ด) ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กสทช. อุปกรณ์แต่ละตัวมีเสาอากาศ สายไฟ และสาย LAN เชื่อมต่ออยู่ ลักษณะคล้ายกับอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำนวนมากในเวลาเดียวกัน เช่น ระบบที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้รองรับการหลอกลวงในรูปแบบ Scammer

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.

          เจ้าหน้าที่สันนิษฐานเพิ่มเติมว่า อุปกรณ์เหล่านี้อาจถูกใช้เพื่อปล่อยสัญญาณปลอม ดักจับข้อมูลออนไลน์ เช่น SMS หรือ OTP รวมถึงอาจใช้ในการเจาะระบบบางอย่าง หรือสร้างข้อมูลการใช้งาน Server หรือ Router ปลอมขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามตัวตนจากเจ้าหน้าที่


          ตรวจสอบข้อมูลกับผู้จัดการบริษัทรับฝากขาย-เช่าที่ดูแลห้องดังกล่าว ทราบว่าผู้เช่าคือ Mr. ZHANG HAINING สัญชาติจีน เป็นผู้ทำสัญญาเช่าห้อง ซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 6 และ 11 ประกอบมาตรา 23 ฐาน "มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต" มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.

          เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจยึดของกลางทั้งหมด 4 รายการ รวม 137 ชิ้น ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลติดตามตัวชาวจีนรายดังกล่าวมาดำเนินคดี รวมถึงตรวจสอบขบวนการที่อุปกรณ์เหล่านี้อาจถูกนำไปใช้ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.

คนจีนเช่าคอนโด เอะใจมีชั้นวางอุปกรณ์เพียบ ตร. เข้าค้นเจอเต็ม ๆ ภัยร้ายในกรุงเทพฯ โพสต์เมื่อ 7 ตุลาคม 2568
