HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ช็อก ! อินฟลูฯ สาวเกาหลี ถูกฆ่าหลังไลฟ์ไม่ถึง 30 นาที รวบมือฆ่า ที่แท้ CEO สายเปย์คนดัง

          สะเทือนขวัญ อินฟลูฯ สาวเกาหลี ถูกพบเป็นศพบนเชิงเขา พบถูกฆ่าหลังไลฟ์ไม่ถึงครึ่ง ชม. รวบตัว CEO สายเปย์คนดัง กระชากหน้ากากช็อกโซเชียล 

อินฟลูฯ สาวถูกฆ่า หลังไลฟ์ไม่ถึง 30 นาที
ภาพจาก Instagram z10r2

          วันที่ 4 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Chosun รายงานกรณี ยุนจีอา (Yoon Ji-ah) อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวเกาหลีใต้ วัย 25 ปี ที่มีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียกว่า 300,000 คน เธอเสียชีวิตหลังจบการไลฟ์ในเวลาไม่ถึง 30 นาที ก่อนพบร่างบนเชิงเขาในมูจู จังหวัดชอลลาเหนือ ของเกาหลีใต้ และการเปิดเผยตัวตนของคนร้ายก็ทำให้ทั้งประเทศถึงกับช็อก 

          การสืบสวนคดีดังกล่าวถูกนำเสนอผ่านรายการ Curious Story Y ทางช่อง SBS เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยศพของหญิงสาวถูกนำมาทิ้งบนพื้นที่รกร้างห่างไกล สภาพศพมีร่องรอยการใช้ความรุนแรง คาดว่าเธอน่าจะเสียชีวิตในเวลาประมาณ 15.27 น. วันที่ 11 กันยายน หลังจากสิ้นสุดการไลฟ์ครั้งสุดท้ายไม่ถึง 30 นาที 

อินฟลูฯ สาวถูกฆ่า หลังไลฟ์ไม่ถึง 30 นาที
ภาพจาก Instagram z10r2

          ผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุคือ นายชเว (นามสมมติ) ชายวัย 50 กว่าปี ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีบนโลกออนไลน์ ในฐานะซีอีโอของบริษัทด้านไอที เป็นสายเปย์ตัวจริงที่มักจะทุ่มเงินจำนวนมากในการสนับสนุนสตรีมเมอร์รายต่าง ๆ ทำให้เขากลายมาเป็นบุคคลระดับวีไอพีบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง ซึ่งคนในวงการชี้ว่า ระดับของนายชเวบนแพลตฟอร์มนั้น จะต้องจ่ายไปเงินแล้วไม่น้อยกว่า 100 ล้านวอน (ราว 2.3 ล้านบาท)

          ต่อมานายชเวก้าวเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับยุนจีอา ภายใต้คำอ้างว่าจะช่วยเพิ่มยอดผู้ติดตามบนโซเชียลแก่เธอได้  

          อย่างไรก็ตาม ตัวตนในฐานะซีอีโอผู้ร่ำรวยเหล่านั้น ล้วนเป็นเพียงหน้ากากจอมปลอมที่นายชเวสร้างขึ่้น แท้จริงแล้วเขากำลังมีปัญหาหนี้ท่วมหัว แม้แต่บ้านก็ถูกประมูลขายทอดตลาดในวันเกิดเหตุ เบื้องหลังภาพลักษณ์วีไอพี คือความหายนะของชายที่กำลังดิ้นรนภายใต้ความกดดันทางเศรษฐกิจ 

อินฟลูฯ สาวถูกฆ่า หลังไลฟ์ไม่ถึง 30 นาที
ภาพจาก Instagram z10r2

          รายงานเผยว่า ก่อนจะเกิดเหตุ ยุนจีอารู้สึกเหนื่อยล้ากับคำสั่งเชิงบังคับและตารางเวลาที่หนักเกินไปของนายชเว ทำให้เธอพยายามจะเลิกเป็นพาร์ทเนอร์กับเขา โดยมีกล้องวงจรปิดจับภาพของนายชเวที่กำลังคุกเข่าขอร้องหญิงสาวได้ เพียง 1 วันก่อนเกิดเหตุ 

          อย่างไรก็ตาม โศกนาฏกรรมได้เกิดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน ในช่วงเวลาไม่ถึง 30 นาทีหลังจากที่หญิงสาวปิดไลฟ์ครั้งสุดท้าย โดยทางครอบครัวเผยว่า "นักสืบกล่าวว่า ในเวลา 15.27 น. มีกล้องจับภาพเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะมีใครสักคนใช้แรงดึงตัวเธอไว้ ขณะที่เธอพยายามจะลงจากรถ และประตูรถก็ปิดลงไปอีกครั้ง"
 
          สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตของอินฟลูฯ สาว ได้รับการยืนยันว่าเกิดจากภาวะขาดอากาศหายใจ จากแรงกดทับที่คอ 

อินฟลูฯ สาวถูกฆ่า หลังไลฟ์ไม่ถึง 30 นาที
ภาพจาก Instagram z10r2

          หลังลงมือฆ่า นายชเวก็ขนกระเป๋าเดินทางมุ่งหน้าไปยังเชิงเขาที่เขตมูจู เขายังทำทีเป็นหยุดรถถึง 8 ครั้ง เพื่อสร้างความสับสนในการสืบสวน แต่สุดท้ายเขาก็ถูกจับกุมตัวในฐานะผู้ต้องสงสัย ภายใน 12 ชั่วโมงหลังพบศพ ซึ่งแม้ตอนแรกเขาจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตอนที่ถูกจับกุม แต่ก็ได้ยอมรับสารภาพในเวลาต่อมา 
 
          ทั้งนี้ โปรดิวเซอร์รายการ Curious Story Y คาดเดาว่าสาเหตุที่นำมาสู่อาชญากรรมในครั้งนี้ น่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากนายชเวกำลังเผชิญความสิ้นหวังจากการสูญเสียบ้าน ร่วมกับความโกรธที่แผนกอบโกยกำไรจากหญิงสาวจบลงอย่างล้มเหลว 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก ChosunKoreaboo


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ช็อก ! อินฟลูฯ สาวเกาหลี ถูกฆ่าหลังไลฟ์ไม่ถึง 30 นาที รวบมือฆ่า ที่แท้ CEO สายเปย์คนดัง โพสต์เมื่อ 7 ตุลาคม 2568 เวลา 11:13:57 2,288 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย