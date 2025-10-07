สะเทือนขวัญ อินฟลูฯ สาวเกาหลี ถูกพบเป็นศพบนเชิงเขา พบถูกฆ่าหลังไลฟ์ไม่ถึงครึ่ง ชม. รวบตัว CEO สายเปย์คนดัง กระชากหน้ากากช็อกโซเชียล
ภาพจาก Instagram z10r2
วันที่ 4 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Chosun รายงานกรณี ยุนจีอา (Yoon Ji-ah) อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวเกาหลีใต้ วัย 25 ปี ที่มีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียกว่า 300,000 คน เธอเสียชีวิตหลังจบการไลฟ์ในเวลาไม่ถึง 30 นาที ก่อนพบร่างบนเชิงเขาในมูจู จังหวัดชอลลาเหนือ ของเกาหลีใต้ และการเปิดเผยตัวตนของคนร้ายก็ทำให้ทั้งประเทศถึงกับช็อก
การสืบสวนคดีดังกล่าวถูกนำเสนอผ่านรายการ Curious Story Y ทางช่อง SBS เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยศพของหญิงสาวถูกนำมาทิ้งบนพื้นที่รกร้างห่างไกล สภาพศพมีร่องรอยการใช้ความรุนแรง คาดว่าเธอน่าจะเสียชีวิตในเวลาประมาณ 15.27 น. วันที่ 11 กันยายน หลังจากสิ้นสุดการไลฟ์ครั้งสุดท้ายไม่ถึง 30 นาที
ผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุคือ นายชเว (นามสมมติ) ชายวัย 50 กว่าปี ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีบนโลกออนไลน์ ในฐานะซีอีโอของบริษัทด้านไอที เป็นสายเปย์ตัวจริงที่มักจะทุ่มเงินจำนวนมากในการสนับสนุนสตรีมเมอร์รายต่าง ๆ ทำให้เขากลายมาเป็นบุคคลระดับวีไอพีบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง ซึ่งคนในวงการชี้ว่า ระดับของนายชเวบนแพลตฟอร์มนั้น จะต้องจ่ายไปเงินแล้วไม่น้อยกว่า 100 ล้านวอน (ราว 2.3 ล้านบาท)
ต่อมานายชเวก้าวเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับยุนจีอา ภายใต้คำอ้างว่าจะช่วยเพิ่มยอดผู้ติดตามบนโซเชียลแก่เธอได้
อย่างไรก็ตาม ตัวตนในฐานะซีอีโอผู้ร่ำรวยเหล่านั้น ล้วนเป็นเพียงหน้ากากจอมปลอมที่นายชเวสร้างขึ่้น แท้จริงแล้วเขากำลังมีปัญหาหนี้ท่วมหัว แม้แต่บ้านก็ถูกประมูลขายทอดตลาดในวันเกิดเหตุ เบื้องหลังภาพลักษณ์วีไอพี คือความหายนะของชายที่กำลังดิ้นรนภายใต้ความกดดันทางเศรษฐกิจ
รายงานเผยว่า ก่อนจะเกิดเหตุ ยุนจีอารู้สึกเหนื่อยล้ากับคำสั่งเชิงบังคับและตารางเวลาที่หนักเกินไปของนายชเว ทำให้เธอพยายามจะเลิกเป็นพาร์ทเนอร์กับเขา โดยมีกล้องวงจรปิดจับภาพของนายชเวที่กำลังคุกเข่าขอร้องหญิงสาวได้ เพียง 1 วันก่อนเกิดเหตุ
อย่างไรก็ตาม โศกนาฏกรรมได้เกิดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน ในช่วงเวลาไม่ถึง 30 นาทีหลังจากที่หญิงสาวปิดไลฟ์ครั้งสุดท้าย โดยทางครอบครัวเผยว่า "นักสืบกล่าวว่า ในเวลา 15.27 น. มีกล้องจับภาพเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะมีใครสักคนใช้แรงดึงตัวเธอไว้ ขณะที่เธอพยายามจะลงจากรถ และประตูรถก็ปิดลงไปอีกครั้ง"
สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตของอินฟลูฯ สาว ได้รับการยืนยันว่าเกิดจากภาวะขาดอากาศหายใจ จากแรงกดทับที่คอ
หลังลงมือฆ่า นายชเวก็ขนกระเป๋าเดินทางมุ่งหน้าไปยังเชิงเขาที่เขตมูจู เขายังทำทีเป็นหยุดรถถึง 8 ครั้ง เพื่อสร้างความสับสนในการสืบสวน แต่สุดท้ายเขาก็ถูกจับกุมตัวในฐานะผู้ต้องสงสัย ภายใน 12 ชั่วโมงหลังพบศพ ซึ่งแม้ตอนแรกเขาจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตอนที่ถูกจับกุม แต่ก็ได้ยอมรับสารภาพในเวลาต่อมา
ทั้งนี้ โปรดิวเซอร์รายการ Curious Story Y คาดเดาว่าสาเหตุที่นำมาสู่อาชญากรรมในครั้งนี้ น่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากนายชเวกำลังเผชิญความสิ้นหวังจากการสูญเสียบ้าน ร่วมกับความโกรธที่แผนกอบโกยกำไรจากหญิงสาวจบลงอย่างล้มเหลว