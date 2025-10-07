เสี่ยล้งทุเรียน จ้าง 1 ล้านตบลูกจ้าง คบหลานไม่พอ ยังเป็นชู้ลูกชาย ลั่นขอทวงศักดิ์ศรีให้สะใภ้

ป๋านนท์ เจ้าของล้งทุเรียนชุมพร โพสต์จ้างตบลูกจ้าง หลังคบหลานแล้วยังมาคบลูกชาย ลั่นไม่กลัวติดคุก ขอทวงศักดิ์ศรีให้ลูกสะใภ้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อานนท์ รถทอง
วันที่ 6 ตุลาคม 2568 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ อานนท์ รถทอง โพสต์ข้อความระบุว่า "หาทีมตบประจำหลังสวนทุกทีม ให้ตบครั้งละ 30,000 ต้องตบ 10 ทีขึ้นไป ค่าตำรวจออกให้ แล้วแต่ทีมไหนเจอก่อนตบก่อน จ่าย 30,000 แล้ว ทีมต่อ ๆ ไปใครเจอตบได้เลยมารับอีก 30,000 วันเจอกี่ครั้ง ให้ตบทุกครั้งแล้วมารับเงินจากป๋านนท์ โทษฐานแย่งผัวชาวบ้านเขา ตัวเองก็มีผัวอยู่แล้วยังมาแย่งผัวคนอื่นเขาอีก หญิงก็ชั่ว ชายก็เลวบัดซบ ขอบพระคุณมาก ป๋านนท์แก่แล้วไปตบเองไม่ไหว (ตบแล้วถ่ายรูปมาเบิกเงินค่าปรับออกให้) พ่อผัวจ่ายค่าตบให้ลูกสะใภ้ครับ แล้วก็ให้ตบได้ทั่วราชอาณาจักร ใครตบเสร็จถ่ายรูปมาครับ ตบได้ทุกวัน จนกว่ามันจะเลิกกับลูกชาย
(อยากฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกที่ ของอำเภอหลังสวนและตะโก ถ้าเจอรถสี่ประตู ฟอร์ด แร็พเตอร์ ทะเบียน xx56 จันทบุรี สีดำ อยากให้จับอาวุธ ข้าวหลามมีอยู่สองกระบอก 11 มม. กับ 9 มม. ครับ มองแล้วลูกชายไม่ปกติเหมือนโดนวางยาครับ ขอเจ้าหน้าที่คนไหน สภ. ไหนจับได้ ผมในฐานะพ่อครับ ขอเลี้ยงกาแฟ 50,000 ครับ คิดว่าสงสารคนแก่ ๆ ครับ)" พร้อมกับโพสต์ภาพหญิงลูกจ้างกับลูกชาย
สอบถาม นายอานนท์ หรือ ป๋านนท์ อายุ 65 ปี ผู้โพสต์เฟซบุ๊กดังกล่าว เจ้าของล้งรับซื้อทุเรียนรายใหญ่ ตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชีย 41 ฝั่งขาล่องใต้ หมู่ 1 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เจ้าตัวได้นำเงินสด 1 ล้านบาทออกมายืนยันในสิ่งที่โพสต์ไป พร้อมเล่าจุดเริ่มต้นว่า นางอร หญิงที่เป็นชู้กับลูกชาย เป็นลูกจ้างของล้ง ตำแหน่งเสมียน ต่อมาคบหากับหลานชาย จึงกลายมาเป็นหลานสะใภ้ อยู่กินกันได้ปีกว่า ๆ จนเมื่อเร็ว ๆ นี้เพิ่งมาทราบว่า หลานสะใภ้เป็นชู้กับลูกชายของตน ที่มีภรรยาอยู่แล้ว ซึ่งลูกสะใภ้เป็นคนขยันทำงาน
ตนทนเห็นผู้หญิงแบบนี้มาทำลายครอบครัวไม่ได้ หมดเท่าไหร่ก็ยอม จึงโพสต์จ้างตบชู้ 3 หมื่นบาท แต่ต้องตบครั้งละ 10 ที แค่ตบสั่งสอนเท่านั้น ตบจนกว่าอีกฝ่ายจะเลิกกับหลานและลูกชาย เมื่อนั้นเป็นอันจบ ถ้าไม่เลิกเจอตบตลอด ตบได้ทั่วประเทศ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อานนท์ รถทอง
ยืนยันว่า ตนเองไม่กลัวเรื่องหากจะต้องโดนเอาผิดเพราะเรื่องนี้ ยินดีโดนจับ ยอมสารภาพกับศาล ทำไปในฐานะเป็นพ่อและหัวหน้าครอบครัว ถ้าปกป้องไม่ได้ยอมตายดีกว่า มองว่าที่มัน (ชู้) มาเลือกลูกชายป๋า เพราะลูกชายป๋ามีเงิน ก่อนหน้านี้ให้เงินไป 6–7 ล้านบาท เอาเงินไปเปย์ผู้หญิงคนนี้หลอกหมด แทนที่จะเอาไปลงทุนทำธุรกิจต่อยอด
ส่วนข้อความและรูปภาพที่เอาไปโพสต์นั้น หากถูก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ก็ยินดีชดใช้ เตรียมใจไว้แล้ว พร้อมสู้ตายเพื่อปกป้องครอบครัวให้ลูกสะใภ้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ลูกสะใภ้ขับรถไปเจอลูกชายและหญิงชู้ ปรากฏว่ามีเรื่องมีราวกัน ลูกชายเอาอาวุธมาขู่ โดยที่มีหญิงชู้นั่งเก็บตัวเงียบอยู่ในรถ หลังเกิดเรื่อง ลูกสะใภ้แจ้งความไว้แล้ว มองว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแล้ว ตนจำเป็นต้องทวงความเป็นธรรมลูกสะใภ้ ไม่ได้ทำผิดอะไร เป็นคนทำงาน เป็นแม่ค้ารายใหญ่ มีหน้ามีตาทางสังคม แต่ลูกชายกลับเห็นลูกจ้างดีกว่า
สุดท้ายนี้ ย้ำว่าเรื่องนี้ป๋าต้องจัดหนัก ป๋าจะจ้างคนไปฆ่าก็ได้ แต่ใจมันไม่ได้ เพราะทำบุญมาตลอดชีวิต แค่ให้ตบสั่งสอนพอ และจะโพสต์จนกว่ามันจะเลิกกัน ส่วนหลานชายทำใจไม่ได้ หนีกลับบ้านไปแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อานนท์ รถทอง