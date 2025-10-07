HILIGHT
เปิดวิธีบล็อกสายคอลเซ็นเตอร์เบอร์แปลกยาว ๆ ไม่กี่ขั้นตอนสำเร็จ คอนเฟิร์มจากตำรวจเอง

          สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดวิธีบล็อกสายคอลเซ็นเตอร์เบอร์แปลกยาว ๆ โทรศัพท์มาจากต่างประเทศ ต้องทำยังไงบ้าง มีไม่กี่ขั้นตอนง่าย ๆ

วิธีบล็อกคอลเซ็นเตอร์เบอร์ยาว ๆ

          ช่วงนี้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์กลับมาระบาดในไทยอีกรอบ มีเบอร์โทรศัพท์แปลก ๆ จากต่างประเทศโทรศัพท์มา สร้างความรำคาญและความรู้สึกอันตรายอย่างมาก

          วันที่ 7 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการโพสต์เตือนเรื่องดังกล่าวว่า อย่ารับสาย เบอร์แปลกขึ้นต้นด้วย + ตามด้วยตัวเลขเยอะ เพราะเป็นเบอร์โทรแก๊งคอลเซ็นเตอร์จากต่างประเทศเข้ามาหลอกเหยื่อ

วิธีบล็อกคอลเซ็นเตอร์เบอร์ยาว ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          สำหรับวิธีแก้ไข ให้กด *138*1# โทรออก เพื่อบล็อกสายโทรเข้า จากต่างประเทศ


