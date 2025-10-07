HILIGHT
สาวระบาย ญาติแอดมิต รพ. เอกชน 1 คืน เจอเก็บเงินพ่วงมาสุดเนียน - คนแห่แชร์ความพีคเพียบ

          สาวพาญาติผู้ใหญ่แอดมิต รพ. เอกชน คืนเดียว เจอบิล 3 หมื่นบาท พบรายการยิบย่อย ค่าเหยือกน้ำ ยันแอลกอฮอล์ 445 บาท ทำชาวเน็ตแห่แชร์ประสบการณ์พีคเพียบ

แอดมิต รพ. เอกชน คืนเดียว เจอบิล 3 หมื่นบาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nissa Pranpreeya


          วันที่ 6 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Nissa Pranpreeya โพสต์ในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภค แชร์ประสบการณ์ของญาติผู้ใหญ่ที่เข้าแอดมิต โรงพยาบาลเอกชน จากอาการอาหารเป็นพิษ เพียง 1 คืน แต่เจอเรียกเก็บเงินกว่า 3 หมื่นบาท เมื่อตรวจสอบพบว่ามีรายการค่าใช้จ่ายยิบย่อย ตั้งแต่ค่าเหยือกน้ำ ไปจนถึงขวดแอลกอฮอล์ขวดละ 445 บาท

          เจ้าของโพสต์ ระบุว่า อยากเชิญมาแชร์ประสบการณ์ค่าใช้จ่าย ที่คุณคิดว่าอิหยังวะ ตอนที่แอดมิตโรงพยาบาลเอกชน ก่อนอื่นเราผู้ซึ่งอยู่ กทม. ในเมืองที่บ้านมีประกันทุกคน เลยไม่ค่อยได้เช็กค่าใช้จ่ายมากมาย ส่วนต่างอย่างมากไม่เกิน 10,000 สำหรับโรคทั่วไปนอน 2-3 คืน แต่วันนี้มีโอกาสได้พาผู้สูงอายุที่บ้านไปแอดมิต 1 คืน ไม่มีประกัน เพราะอายุเยอะและปกติอยู่ต่างจังหวัด ใกล้แค่โรงพยาบาลรัฐ แอดมิตเพราะอาหารเป็นพิษ ค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 บาท

          เราก็เช็กรายการ แม้บางรายการจะยิบย่อย เช่น มีค่าปลอกอุปกรณ์วัดไข้ 7 อัน อันละ 13 บาท ค่าแก้วพลาสติกใส่ยาเม็ดแบบใช้แล้วทิ้ง อันละ 3 บาท ค่าแมสก์ 3 บาท ค่าข้อมือป้ายชื่อผู้ป่วย 11 บาท ค่าถุงมือ และอื่น ๆ ซึ่งเข้าใจได้ ไม่เป็นไร เพราะจำเป็นต่อการรักษา แต่มาสะดุดตรง ค่าเหยือกน้ำ ทั้ง ๆ ที่มีน้ำขวดให้ และขวดบอกปริมาณน้ำ คนเฝ้าสามารถแจ้งปริมาณการดื่มน้ำได้ แต่คิดค่าเหยือกแล้วให้เอากลับด้วย เราก็ช่างมัน

          อีกอันคือ ค่าแอลกอฮอล์ 450 ml ขวดละ 445 เราก็หืม ทำไมตอนเอามาวาง ได้มีการแจ้งคนไข้ไหมว่ามีค่าใช้จ่าย ทั้ง ๆ ที่มันไม่จำเป็นเพราะคิดค่าถุงมือทางการแพทย์แยกมาแล้วอีกจำนวนหนึ่ง เคยพาลูกไปโรงพยาบาลย่านรามอินทรา ก็บอกพยาบาลได้ว่าไม่เอา ไม่ต้องแกะ แอดมิตตึกเด็ก โรงพยาบาลนี้ พยาบาลจะถามก่อนเอาไหม เราก็บอกไม่เอา แต่งวดนี้ตึกผู้ใหญ่ พยาบาลมาวางแกะ กดไป 1 ปั๊ม โดยไม่ถามว่าเราจะเอาไหม (เรามาเห็นทีหลังเพราะตอนนั้นลงมาซื้อของ) ผู้สูงอายุก็ไม่ได้ใช้ เราก็เลยแจ้งไปว่าเอามาวางกดใช้เอง ทั้ง ๆ ที่นอกห้องมีติดอยู่ตามทางหลายจุด และตอนตึกเด็ก ก่อนวางพยาบาลก็ถามก่อน ทำไมรอบนี้วางแบบไม่ถามแถมเปิดใช้เองอีก


          พยาบาลบอกว่า ถ้าไม่รับ ฝ่ายการเงินจะเอาออกให้ โอเค ลดไป 445 บาท พอการเงินมาค่าใช้จ่าย 30,9xx จะลดค่าแอลกอฮอล์ให้ แต่จะติดในระบบว่าคนไข้มีการค้างค่าใช้จ่ายจำนวนนี้ ถ้ามาแอดมิตครั้งหน้าก็จะไปรวมในครั้งต่อไป เราก็ไม่ยอม บอกว่างั้นขอเอกสารระบุมาว่าจะทำแบบนั้น เราจะไปร้อง สคบ. จนเขาบอกว่าลบจากระบบแล้ว 

          อยากมาสอบถามความเห็นว่า มีใครเคยต้องจ่ายอะไรที่แบบ หืม มันจำเป็นด้วยเหรอ เวลาแอดมิตเอกชนบ้าง และท่าน ๆ แก้ไขยังไงกันบ้าง เราเข้าใจว่าทุกอย่างมีค่าใช้จ่าย เช่น ผ้าเช็ดตัวลดไข้ผืนเล็กก็ยอมจ่ายหากจำเป็น แต่กรณีแบบนี้ มันจำเป็นต้องเอามาวางแล้วคิดเงิน โดยไม่ถามความสมัครใจและไม่เกี่ยวกับการรักษาสักนิด ค่าห้องมี ค่าห้องคิดแยก ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ อยู่แล้วด้วย ในรูปขวดแอลกอฮอล์ คือปริมาณที่ถ่ายตอนจ่ายเงินตอนจะออกจากโรงพยาบาล

          ภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ไป ปรากฏว่ามีผู้บริโภคหลายรายแชร์ประสบการณ์ค่าใช้จ่ายที่ชวนคาใจจากโรงพยาบาลเอกชน เช่น เคยเจอค่าแอลกอฮอล์เหมือนกัน ขวดละเกือบ 500 บาท ค่าสำลีถุงละ 400 บาท ใช้เช็ดหน้า ไม่เกี่ยวกับอาการป่วย

          นอกจากนี้บางส่วนยังมองว่าค่ารักษาเอกชนในปัจจุบัน คิดทุกบาททุกสตางค์ ตั้งแต่ค่าแมสก์ ค่าป้ายชื่อผู้ป่วย ไปจนถึงแก้วพลาสติกใส่ยา ค่าคนเข็นวีลแชร์ บางรายเผยว่า หลังผ่าตัดเสร็จจะขอถ่ายรูปแผลตัวเองจากจอ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีค่าบริการภาพละ 250 บาท ก่อนหมอใจดีอนุญาตให้ถ่ายฟรีได้ เป็นต้น

สาวระบาย ญาติแอดมิต รพ. เอกชน 1 คืน เจอเก็บเงินพ่วงมาสุดเนียน - คนแห่แชร์ความพีคเพียบ
