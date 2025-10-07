สาวระบาย ญาติแอดมิต รพ. เอกชน 1 คืน เจอเก็บเงินพ่วงมาสุดเนียน - คนแห่แชร์ความพีคเพียบ

สาวพาญาติผู้ใหญ่แอดมิต รพ. เอกชน คืนเดียว เจอบิล 3 หมื่นบาท พบรายการยิบย่อย ค่าเหยือกน้ำ ยันแอลกอฮอล์ 445 บาท ทำชาวเน็ตแห่แชร์ประสบการณ์พีคเพียบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nissa Pranpreeya
วันที่ 6 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Nissa Pranpreeya โพสต์ในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภค แชร์ประสบการณ์ของญาติผู้ใหญ่ที่เข้าแอดมิต โรงพยาบาลเอกชน จากอาการอาหารเป็นพิษ เพียง 1 คืน แต่เจอเรียกเก็บเงินกว่า 3 หมื่นบาท เมื่อตรวจสอบพบว่ามีรายการค่าใช้จ่ายยิบย่อย ตั้งแต่ค่าเหยือกน้ำ ไปจนถึงขวดแอลกอฮอล์ขวดละ 445 บาท
เราก็เช็กรายการ แม้บางรายการจะยิบย่อย เช่น มีค่าปลอกอุปกรณ์วัดไข้ 7 อัน อันละ 13 บาท ค่าแก้วพลาสติกใส่ยาเม็ดแบบใช้แล้วทิ้ง อันละ 3 บาท ค่าแมสก์ 3 บาท ค่าข้อมือป้ายชื่อผู้ป่วย 11 บาท ค่าถุงมือ และอื่น ๆ ซึ่งเข้าใจได้ ไม่เป็นไร เพราะจำเป็นต่อการรักษา แต่มาสะดุดตรง ค่าเหยือกน้ำ ทั้ง ๆ ที่มีน้ำขวดให้ และขวดบอกปริมาณน้ำ คนเฝ้าสามารถแจ้งปริมาณการดื่มน้ำได้ แต่คิดค่าเหยือกแล้วให้เอากลับด้วย เราก็ช่างมัน
อีกอันคือ ค่าแอลกอฮอล์ 450 ml ขวดละ 445 เราก็หืม ทำไมตอนเอามาวาง ได้มีการแจ้งคนไข้ไหมว่ามีค่าใช้จ่าย ทั้ง ๆ ที่มันไม่จำเป็นเพราะคิดค่าถุงมือทางการแพทย์แยกมาแล้วอีกจำนวนหนึ่ง เคยพาลูกไปโรงพยาบาลย่านรามอินทรา ก็บอกพยาบาลได้ว่าไม่เอา ไม่ต้องแกะ แอดมิตตึกเด็ก โรงพยาบาลนี้ พยาบาลจะถามก่อนเอาไหม เราก็บอกไม่เอา แต่งวดนี้ตึกผู้ใหญ่ พยาบาลมาวางแกะ กดไป 1 ปั๊ม โดยไม่ถามว่าเราจะเอาไหม (เรามาเห็นทีหลังเพราะตอนนั้นลงมาซื้อของ) ผู้สูงอายุก็ไม่ได้ใช้ เราก็เลยแจ้งไปว่าเอามาวางกดใช้เอง ทั้ง ๆ ที่นอกห้องมีติดอยู่ตามทางหลายจุด และตอนตึกเด็ก ก่อนวางพยาบาลก็ถามก่อน ทำไมรอบนี้วางแบบไม่ถามแถมเปิดใช้เองอีก
อยากมาสอบถามความเห็นว่า มีใครเคยต้องจ่ายอะไรที่แบบ หืม มันจำเป็นด้วยเหรอ เวลาแอดมิตเอกชนบ้าง และท่าน ๆ แก้ไขยังไงกันบ้าง เราเข้าใจว่าทุกอย่างมีค่าใช้จ่าย เช่น ผ้าเช็ดตัวลดไข้ผืนเล็กก็ยอมจ่ายหากจำเป็น แต่กรณีแบบนี้ มันจำเป็นต้องเอามาวางแล้วคิดเงิน โดยไม่ถามความสมัครใจและไม่เกี่ยวกับการรักษาสักนิด ค่าห้องมี ค่าห้องคิดแยก ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ อยู่แล้วด้วย ในรูปขวดแอลกอฮอล์ คือปริมาณที่ถ่ายตอนจ่ายเงินตอนจะออกจากโรงพยาบาล
นอกจากนี้บางส่วนยังมองว่าค่ารักษาเอกชนในปัจจุบัน คิดทุกบาททุกสตางค์ ตั้งแต่ค่าแมสก์ ค่าป้ายชื่อผู้ป่วย ไปจนถึงแก้วพลาสติกใส่ยา ค่าคนเข็นวีลแชร์ บางรายเผยว่า หลังผ่าตัดเสร็จจะขอถ่ายรูปแผลตัวเองจากจอ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีค่าบริการภาพละ 250 บาท ก่อนหมอใจดีอนุญาตให้ถ่ายฟรีได้ เป็นต้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nissa Pranpreeya
วันที่ 6 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Nissa Pranpreeya โพสต์ในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภค แชร์ประสบการณ์ของญาติผู้ใหญ่ที่เข้าแอดมิต โรงพยาบาลเอกชน จากอาการอาหารเป็นพิษ เพียง 1 คืน แต่เจอเรียกเก็บเงินกว่า 3 หมื่นบาท เมื่อตรวจสอบพบว่ามีรายการค่าใช้จ่ายยิบย่อย ตั้งแต่ค่าเหยือกน้ำ ไปจนถึงขวดแอลกอฮอล์ขวดละ 445 บาท
เจ้าของโพสต์ ระบุว่า อยากเชิญมาแชร์ประสบการณ์ค่าใช้จ่าย ที่คุณคิดว่าอิหยังวะ ตอนที่แอดมิตโรงพยาบาลเอกชน ก่อนอื่นเราผู้ซึ่งอยู่ กทม. ในเมืองที่บ้านมีประกันทุกคน เลยไม่ค่อยได้เช็กค่าใช้จ่ายมากมาย ส่วนต่างอย่างมากไม่เกิน 10,000 สำหรับโรคทั่วไปนอน 2-3 คืน แต่วันนี้มีโอกาสได้พาผู้สูงอายุที่บ้านไปแอดมิต 1 คืน ไม่มีประกัน เพราะอายุเยอะและปกติอยู่ต่างจังหวัด ใกล้แค่โรงพยาบาลรัฐ แอดมิตเพราะอาหารเป็นพิษ ค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 บาท
เราก็เช็กรายการ แม้บางรายการจะยิบย่อย เช่น มีค่าปลอกอุปกรณ์วัดไข้ 7 อัน อันละ 13 บาท ค่าแก้วพลาสติกใส่ยาเม็ดแบบใช้แล้วทิ้ง อันละ 3 บาท ค่าแมสก์ 3 บาท ค่าข้อมือป้ายชื่อผู้ป่วย 11 บาท ค่าถุงมือ และอื่น ๆ ซึ่งเข้าใจได้ ไม่เป็นไร เพราะจำเป็นต่อการรักษา แต่มาสะดุดตรง ค่าเหยือกน้ำ ทั้ง ๆ ที่มีน้ำขวดให้ และขวดบอกปริมาณน้ำ คนเฝ้าสามารถแจ้งปริมาณการดื่มน้ำได้ แต่คิดค่าเหยือกแล้วให้เอากลับด้วย เราก็ช่างมัน
อีกอันคือ ค่าแอลกอฮอล์ 450 ml ขวดละ 445 เราก็หืม ทำไมตอนเอามาวาง ได้มีการแจ้งคนไข้ไหมว่ามีค่าใช้จ่าย ทั้ง ๆ ที่มันไม่จำเป็นเพราะคิดค่าถุงมือทางการแพทย์แยกมาแล้วอีกจำนวนหนึ่ง เคยพาลูกไปโรงพยาบาลย่านรามอินทรา ก็บอกพยาบาลได้ว่าไม่เอา ไม่ต้องแกะ แอดมิตตึกเด็ก โรงพยาบาลนี้ พยาบาลจะถามก่อนเอาไหม เราก็บอกไม่เอา แต่งวดนี้ตึกผู้ใหญ่ พยาบาลมาวางแกะ กดไป 1 ปั๊ม โดยไม่ถามว่าเราจะเอาไหม (เรามาเห็นทีหลังเพราะตอนนั้นลงมาซื้อของ) ผู้สูงอายุก็ไม่ได้ใช้ เราก็เลยแจ้งไปว่าเอามาวางกดใช้เอง ทั้ง ๆ ที่นอกห้องมีติดอยู่ตามทางหลายจุด และตอนตึกเด็ก ก่อนวางพยาบาลก็ถามก่อน ทำไมรอบนี้วางแบบไม่ถามแถมเปิดใช้เองอีก
พยาบาลบอกว่า ถ้าไม่รับ ฝ่ายการเงินจะเอาออกให้ โอเค ลดไป 445 บาท พอการเงินมาค่าใช้จ่าย 30,9xx จะลดค่าแอลกอฮอล์ให้ แต่จะติดในระบบว่าคนไข้มีการค้างค่าใช้จ่ายจำนวนนี้ ถ้ามาแอดมิตครั้งหน้าก็จะไปรวมในครั้งต่อไป เราก็ไม่ยอม บอกว่างั้นขอเอกสารระบุมาว่าจะทำแบบนั้น เราจะไปร้อง สคบ. จนเขาบอกว่าลบจากระบบแล้ว
อยากมาสอบถามความเห็นว่า มีใครเคยต้องจ่ายอะไรที่แบบ หืม มันจำเป็นด้วยเหรอ เวลาแอดมิตเอกชนบ้าง และท่าน ๆ แก้ไขยังไงกันบ้าง เราเข้าใจว่าทุกอย่างมีค่าใช้จ่าย เช่น ผ้าเช็ดตัวลดไข้ผืนเล็กก็ยอมจ่ายหากจำเป็น แต่กรณีแบบนี้ มันจำเป็นต้องเอามาวางแล้วคิดเงิน โดยไม่ถามความสมัครใจและไม่เกี่ยวกับการรักษาสักนิด ค่าห้องมี ค่าห้องคิดแยก ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ อยู่แล้วด้วย ในรูปขวดแอลกอฮอล์ คือปริมาณที่ถ่ายตอนจ่ายเงินตอนจะออกจากโรงพยาบาล
ภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ไป ปรากฏว่ามีผู้บริโภคหลายรายแชร์ประสบการณ์ค่าใช้จ่ายที่ชวนคาใจจากโรงพยาบาลเอกชน เช่น เคยเจอค่าแอลกอฮอล์เหมือนกัน ขวดละเกือบ 500 บาท ค่าสำลีถุงละ 400 บาท ใช้เช็ดหน้า ไม่เกี่ยวกับอาการป่วย
นอกจากนี้บางส่วนยังมองว่าค่ารักษาเอกชนในปัจจุบัน คิดทุกบาททุกสตางค์ ตั้งแต่ค่าแมสก์ ค่าป้ายชื่อผู้ป่วย ไปจนถึงแก้วพลาสติกใส่ยา ค่าคนเข็นวีลแชร์ บางรายเผยว่า หลังผ่าตัดเสร็จจะขอถ่ายรูปแผลตัวเองจากจอ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีค่าบริการภาพละ 250 บาท ก่อนหมอใจดีอนุญาตให้ถ่ายฟรีได้ เป็นต้น