ร้านสุดทน ลูกค้ามา 6 คน กินเกือบครึ่งหมื่น จ้องแคชเชียร์ก่อนหนี ทำอะไรให้เด็กดู ?

ร้านสุดทน ประกาศคนหาย มากัน 6 คน ซัดเกือบครึ่งหมื่นก่อนลุกหาย เนียนกินฟรีเอาดื้อ ๆ คนเอือมพฤติกรรม เป็นแบบอย่างอะไรให้เด็ก
ภาพจาก Threads @peng__dining_room
เมื่อไปทานอาหารตามร้าน เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่จะต้องจ่ายเงิน แต่ถึงอย่างนั้นก็ดูเหมือนลูกค้าบางกลุ่มจะหลงลืมไป ทิ้งบิลราคาแพงไว้เบื้องหลัง จนเป็นที่มาของการ "ประกาศหาคนหาย" จากทางร้านอาหาร หวังติดตามตัวลูกค้าเหล่านั้นให้กลับมารับผิดชอบค่าอาหารด้วย
ดังเช่นกรณีล่าสุด (7 ตุลาคม 2568) เว็บไซต์ Hk01 รายงานว่า ร้านอาหารแห่งหนึ่งในฮ่องกงได้ออกมาปล่อยภาพจากกล้องวงจรปิด เผยให้เห็นครอบครัวใหญ่ที่มากัน 6 คน ในจำนวนนี้มีเด็กอยู่ 1 คน พากันมากินอาหารที่ร้านกันในช่วงคืนวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีบิลค่าอาหารถึง 1,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 4,100 บาท)
ภาพจาก Threads @peng__dining_room
แต่ในตอนที่กินเสร็จ ทั้ง 6 คนกลับลุกขึ้นและเดินผ่านแคชเชียร์ออกจากร้านไปเฉย ๆ ซะอย่างนั้น โดยพบว่าในกลุ่มนี้มีผู้ชายคนหนึ่งที่เดินอยู่รั้งท้าย หลังเห็นคนในบ้านเดินออกไปจนหมดแล้ว เขาก็เหลือบไปมองแคชเชียร์ แต่เมื่อมั่นใจว่าแคชเชียร์ไม่มีใครสนใจตัวเอง ก็เดินตามออกไปเฉย ๆ
"คนที่โต๊ะนี้อาจจะจำไม่ได้ว่าต้องจ่ายเงินหลังกิน แล้วเดินออกไปเฉย ๆ ผู้ชายในกลุ่มยังมองดูแคชเชียร์ด้วย ตอนนั้นเจ้านายเรากำลังยุ่งก็จริง แต่เขาควรจะเรียกเจ้านายมาคิดเงินสิ ทำไมเขาแค่หันมาดูแล้วก็ออกไปหน้าตาเฉย ?" ทางร้านระบุ พร้อมขอให้ชาวเน็ตช่วยกันแชร์ภาพออกไป ให้ถึงคนที่รู้จักลูกค้าโต๊ะนี้
ภาพจาก Threads @peng__dining_room
ทั้งนี้ แม้เวลาจะผ่านมาหลายวัน แต่ทั้ง 6 คนก็ยังไม่มีใครกลับมาจ่ายเงิน สุดท้ายทางร้านจึงตัดสินใจแจ้งตำรวจ พร้อมนำภาพวงจรปิดมาโพสต์ในวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อตามหาลูกค้าโต๊ะนี้ที่หายไป
สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่น หลายคนเห็นตรงกันว่าพฤติกรรมของลูกค้าโต๊ะนี้ ดูเหมือนจะจงใจชักดาบ เพราะฝ่ายชายที่รั้งท้ายนั้นน่าจะรู้ดีว่ายังไม่ได้จ่ายค่าอาหาร ขณะที่บางคนไม่พอใจ เมื่อเห็นว่าพวกเขากล้ามากินฟรีแบบไม่ละอาย ทั้ง ๆ ที่พาเด็กมาด้วย เช่น
"โอ้โห ทั้งบ้านเลย แถมมีเด็กด้วย ก่อนเดินออกไปฉันเห็นว่าผู้ชายคนนี้รู้แน่ ๆ ว่ายังไม่ได้จ่ายเงิน เขามองมาที่แคชเชียร์ เห็นได้ชัดว่าพยายามจะชักดาบ"
"หวังว่าคนที่รู้จักพวกเขา จะเตือนพวกเขาให้มาจ่ายค่าอาหาร หลังจากได้เห็นคลิปนี้"
"ฉันไม่ว่าอะไรเลยถ้าทุกร้านจะเก็บเงินก่อนแล้วค่อยเสิร์ฟอาหารทีหลัง หยุดพฤติกรรมแบบนี้ซักที"
อย่างไรก็ตาม หลังโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัล ทางร้านก็เข้ามาอัปเดตเพิ่มเติมในเวลาต่อมา ว่าลูกค้าโต๊ะนี้ได้กลับมาจ่ายค่าอาหารแล้ว แต่ไม่ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าเพราะเหตุใดลูกค้าจึงเดินออกจากร้านไปเลย หรือจะถูกปรับอะไรหรือไม่จ่ายการจ่ายเงินล่าช้า
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01