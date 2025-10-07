HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ร้านสุดทน ลูกค้ามา 6 คน กินเกือบครึ่งหมื่น จ้องแคชเชียร์ก่อนหนี ทำอะไรให้เด็กดู ?


          ร้านสุดทน ประกาศคนหาย มากัน 6 คน ซัดเกือบครึ่งหมื่นก่อนลุกหาย เนียนกินฟรีเอาดื้อ ๆ คนเอือมพฤติกรรม เป็นแบบอย่างอะไรให้เด็ก 

ร้านสุดทน ลูกค้ากินราคาเกือบครึ่งหมื่น ก่อนชักดาบต่อหน้าเด็ก
ภาพจาก Threads @peng__dining_room

           เมื่อไปทานอาหารตามร้าน เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่จะต้องจ่ายเงิน แต่ถึงอย่างนั้นก็ดูเหมือนลูกค้าบางกลุ่มจะหลงลืมไป ทิ้งบิลราคาแพงไว้เบื้องหลัง จนเป็นที่มาของการ "ประกาศหาคนหาย" จากทางร้านอาหาร หวังติดตามตัวลูกค้าเหล่านั้นให้กลับมารับผิดชอบค่าอาหารด้วย 

           ดังเช่นกรณีล่าสุด (7 ตุลาคม 2568) เว็บไซต์ Hk01 รายงานว่า ร้านอาหารแห่งหนึ่งในฮ่องกงได้ออกมาปล่อยภาพจากกล้องวงจรปิด เผยให้เห็นครอบครัวใหญ่ที่มากัน 6 คน ในจำนวนนี้มีเด็กอยู่ 1 คน พากันมากินอาหารที่ร้านกันในช่วงคืนวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีบิลค่าอาหารถึง 1,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 4,100 บาท)


ร้านสุดทน ลูกค้ากินราคาเกือบครึ่งหมื่น ก่อนชักดาบต่อหน้าเด็ก
ภาพจาก Threads @peng__dining_room

           แต่ในตอนที่กินเสร็จ ทั้ง 6 คนกลับลุกขึ้นและเดินผ่านแคชเชียร์ออกจากร้านไปเฉย ๆ ซะอย่างนั้น โดยพบว่าในกลุ่มนี้มีผู้ชายคนหนึ่งที่เดินอยู่รั้งท้าย หลังเห็นคนในบ้านเดินออกไปจนหมดแล้ว เขาก็เหลือบไปมองแคชเชียร์ แต่เมื่อมั่นใจว่าแคชเชียร์ไม่มีใครสนใจตัวเอง ก็เดินตามออกไปเฉย ๆ 

           "คนที่โต๊ะนี้อาจจะจำไม่ได้ว่าต้องจ่ายเงินหลังกิน แล้วเดินออกไปเฉย ๆ ผู้ชายในกลุ่มยังมองดูแคชเชียร์ด้วย ตอนนั้นเจ้านายเรากำลังยุ่งก็จริง แต่เขาควรจะเรียกเจ้านายมาคิดเงินสิ ทำไมเขาแค่หันมาดูแล้วก็ออกไปหน้าตาเฉย ?" ทางร้านระบุ พร้อมขอให้ชาวเน็ตช่วยกันแชร์ภาพออกไป ให้ถึงคนที่รู้จักลูกค้าโต๊ะนี้ 

ร้านสุดทน ลูกค้ากินราคาเกือบครึ่งหมื่น ก่อนชักดาบต่อหน้าเด็ก
ภาพจาก Threads @peng__dining_room

           ทั้งนี้ แม้เวลาจะผ่านมาหลายวัน แต่ทั้ง 6 คนก็ยังไม่มีใครกลับมาจ่ายเงิน สุดท้ายทางร้านจึงตัดสินใจแจ้งตำรวจ พร้อมนำภาพวงจรปิดมาโพสต์ในวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อตามหาลูกค้าโต๊ะนี้ที่หายไป 
   
           สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่น หลายคนเห็นตรงกันว่าพฤติกรรมของลูกค้าโต๊ะนี้ ดูเหมือนจะจงใจชักดาบ เพราะฝ่ายชายที่รั้งท้ายนั้นน่าจะรู้ดีว่ายังไม่ได้จ่ายค่าอาหาร ขณะที่บางคนไม่พอใจ เมื่อเห็นว่าพวกเขากล้ามากินฟรีแบบไม่ละอาย ทั้ง ๆ ที่พาเด็กมาด้วย เช่น 
 
           "โอ้โห ทั้งบ้านเลย แถมมีเด็กด้วย ก่อนเดินออกไปฉันเห็นว่าผู้ชายคนนี้รู้แน่ ๆ ว่ายังไม่ได้จ่ายเงิน เขามองมาที่แคชเชียร์ เห็นได้ชัดว่าพยายามจะชักดาบ"
 
           "หวังว่าคนที่รู้จักพวกเขา จะเตือนพวกเขาให้มาจ่ายค่าอาหาร หลังจากได้เห็นคลิปนี้"

           "ฉันไม่ว่าอะไรเลยถ้าทุกร้านจะเก็บเงินก่อนแล้วค่อยเสิร์ฟอาหารทีหลัง หยุดพฤติกรรมแบบนี้ซักที"
 
           อย่างไรก็ตาม หลังโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัล ทางร้านก็เข้ามาอัปเดตเพิ่มเติมในเวลาต่อมา ว่าลูกค้าโต๊ะนี้ได้กลับมาจ่ายค่าอาหารแล้ว แต่ไม่ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าเพราะเหตุใดลูกค้าจึงเดินออกจากร้านไปเลย หรือจะถูกปรับอะไรหรือไม่จ่ายการจ่ายเงินล่าช้า 
 


ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01 




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ร้านสุดทน ลูกค้ามา 6 คน กินเกือบครึ่งหมื่น จ้องแคชเชียร์ก่อนหนี ทำอะไรให้เด็กดู ? อัปเดตล่าสุด 7 ตุลาคม 2568 เวลา 16:09:12 1,579 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย