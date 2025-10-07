HILIGHT
คู่รักแต่งงานไม่ถึง 2 ปี นับวันยิ่งหน้าเหมือน เทียบให้ดูชัด ๆ แทบจะก๊อบวาง

       ในขณะที่หลายคนบอกว่าเนื้อคู่มักจะหน้าเหมือนกัน แต่ก็คงไม่มีใครคิดว่าจะเจอคู่รักที่หน้าตาเหมือนกันราวกับก๊อบวางขนาดนี้ 

คู่รักแต่งงานไม่ถึง 2 ปี นับวันยิ่งหน้าเหมือน
ภาพจาก Douyin

       โดยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ 8World รายงานว่า คู่รักชาวจีนจากเมืองตงกวน มณฑลกวางตุ้ง กลายมาเป็นที่ฮือฮาบนโลกออนไลน์ หลังจากที่พวกเขาทำคลิปตลก ๆ ด้วยกัน ซึ่งไม่ควรใครเห็นเป็นต้องทึ่งกับใบหน้าของทั้งคู่ที่เหมือนกันราวกับฝาแฝด 

คู่รักแต่งงานไม่ถึง 2 ปี นับวันยิ่งหน้าเหมือน
ภาพจาก Douyin

       รายงานเผยว่า คู่รักดังกล่าวเจอกันผ่านแอปฯ หาคู่ ก่อนจะพบว่าเข้ากันได้ดีและแต่งงานกัน อย่างไรก็ตาม แต่งงานกันมายังไม่ถึง 2 ปี ก็มีเพื่อนฝูงทักว่าพวกเขาหน้าตาเหมือนกันมากขึ้นเรื่อย ๆ แม้แต่คนแปลกหน้าเองก็ยังเข้าใจผิดอยู่บ่อย ๆ ว่าพวกเขาเป็นพี่น้องกัน แทนที่จะเป็นสามีภรรยา 

คู่รักแต่งงานไม่ถึง 2 ปี นับวันยิ่งหน้าเหมือน
ภาพจาก Douyin

       ด้วยเหตุนี้ทั้งคู่จึงได้อัดคลิปโชว์ความเหมือน ซึ่งก็ไม่ใช่แค่การเทียบหน้าให้ดูแบบธรรดา แต่ยังมีการสวมวิกและเสื้อผ้าเลียนแบบอีกฝ่าย พยามทำสีหน้าให้คล้าย ๆ กัน จนกลายเเป็นคลิปชวนขำ ที่ทำให้ชาวเน็ตบอกเลยว่า หนุ่มสาวคู่นี้ช่างเหมือกันราวกับก๊อบวางจริง ๆ 

คู่รักแต่งงานไม่ถึง 2 ปี นับวันยิ่งหน้าเหมือน
ภาพจาก Douyin

       โดยมีคอมเมนต์เข้ามาแซว เช่น "แทนที่จะสาบานเป็นพี่น้อง พวกเขาเลือกที่จะแต่งงาน" และ "ฉันเดาได้แล้วว่าในอนาคต ลูกจะหน้าเหมือนใคร"

คู่รักแต่งงานไม่ถึง 2 ปี นับวันยิ่งหน้าเหมือน
ภาพจาก Douyin


ขอบคุณข้อมูลจาก 8World 

คู่รักแต่งงานไม่ถึง 2 ปี นับวันยิ่งหน้าเหมือน เทียบให้ดูชัด ๆ แทบจะก๊อบวาง โพสต์เมื่อ 7 ตุลาคม 2568
