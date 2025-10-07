HILIGHT
ยูซุฟ ดิเค็ก นักแม่นปืนตุรกี ยังคงมาดคูล เล็งเป้าสุดชิล ซิวเหรียญทองศึกยุโรป !


          ยูซุฟ ดิเค็ก นักแม่นปืนตุรกี ตัวตึงจากโอลิมปิก ลงแข่นอีกครั้งกับลุคชิล รอบนี้คว้าเหรียญทอง ลีกยุโรป 

ยูซุฟ ดิเค็ก นักแม่นปืนตุรกี
ภาพจาก Instagram dikecaticilik

ยูซุฟ ดิเค็ก นักแม่นปืนตุรกี
ภาพจาก AIS

          ขึ้นแท่นนักกีฬาตัวตึงแห่งโอลิมปิก ที่กลายเป็นไวรัลไปก่อนหน้านี้ สำหรับ ยูซุฟ ดิเค็ก (Yusuf Dikec) นักกีฬายิงปืนทีมชาติตุรกี ที่มาลงสนามแข่งด้วยลุคสุดชิล ไม่ต้องมีอุปกรณ์คัสตอมใด ๆ ใช้แค่ความนิ่งและความแม่นยำ ก็สามารถคว้าเหรียญเงินโอลิมปิกมาครองได้ จาก โอลิมปิก เกมส์ ปารีส 2024 
          
          ล่าสุด (6 ตุลาคม 2568) เว็บไซต์โอลิมปิก รายงานว่า ยูซุฟ ดิเค็ก หรือ คุณลุงตุรกี ผู้นี้ได้กลับมาสร้างตำนานอีกครั้ง ด้วยการลงแข่งขันปืนอัดลม รายการ European Champions League ที่อิสตันบูล ประเทศตุรกี ซึ่งเขายังคงมาในลุคชิล สวมแว่นตาและเสื้อยืดสีขาวอันเป็นเอกลักษณ์ ไม่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษใด ๆ ใช้มือหนึ่งยกปืนเล็ง ส่วนอีกมือล้วงกระเป๋าด้วยท่าทางสบาย ๆ ก่อนจะคว้าเหรียญทองไปครอง 
          
          นักกีฬาวัย 52 ปีผู้นี้ กับเพื่อนร่วมทีมของเขา สามารถทำผลงานเอาชนะทีมชาติเยอรมนีไปได้ในรอบชิงชนะเลิศ ทำให้เขาคว้าเหรียญทองมาได้ และกลายมาเป็นที่ฮือฮาบนโซเชียลมีเดียอีกครั้ง 
          
ยูซุฟ ดิเค็ก นักแม่นปืนตุรกี
ภาพจาก Instagram dikecaticilik

          "การได้เป็นตัวแทนประเทศต่อหน้าประชาชนที่บ้านเกิด ด้วยการแข่งขันที่จัดในอิสตันบูลเป็นครั้งแรก ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับ และการได้เหรียญทองมาครองก็ทำให้ผมมีความสุขมาก" ยูซุฟ ดิเค็ก กล่าวกับสื่อตุรกี หลังการแข่งขัน  
          
          อนึ่ง ยูซุฟ ดิเค็ก มีกำหนดลงแข่งครั้งต่อไปในการแข่งยิงปืนชิงแชมป์โลก ของ ISSF ในกรุงไคโร ประเทศอีปต์ ระหว่างวันที่ 6-18 พฤศจิกายนนี้ แฟน ๆ กีฬารอติดตามกันได้เลย ว่าเขาจะคว้าเหรียญแห่งชัยชนะมาครองเพิ่มอีกหรือไม่ 

ยูซุฟ ดิเค็ก นักแม่นปืนตุรกี
ภาพจาก Instagram yusufdikec

ยูซุฟ ดิเค็ก นักแม่นปืนตุรกี
ภาพจาก Instagram yusufdikec

ขอบคุณข้อมูลจาก Olympics

