คุณแม่ไปประชุมผู้ปกครอง สวยจนสะดุดตา แต่คนโฟกัสผิดจุด กลายเป็นดราม่าร้อน

ดราม่างานประชุมผู้ปกครอง คุณแม่สวยจนสะดุดตา แต่คนโฟกัสผิดจุด กลายเป็นดราม่าร้อน สงสัยแต่งแบบนี้ผิดไหม
ภาพจาก NetEase
วันที่ 7 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีภาพของคุณแม่รายหนึ่งที่ไปร่วมงานประชุมคุณครูและผู้ปกครอง กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ของจีน เนื่องจากคุณแม่รายนี้ไม่เพียงแค่ดูสวยโดดเด่นจนสะดุดตา แต่ยังถูกโฟกัสผิดจุด จนทำให้กลายเป็นดราม่า และเกิดการถกเถียงอย่างดุเดือด
จากภาพที่ถูกนำมาเผยแพร่แสดงให้เห็นว่า คุณแม่รายนี้ได้ไปร่วมงานประชุมคุณครูและผู้ปกครองที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง โดยเธอได้แต่งตัวไปอย่างประณีตสวยงาม สวมเสื้อแขนยาวสีอ่อน เกล้าผมเก็บเรียบร้อย พร้อมทั้งติดผมด้วยเครื่องประดับมุก และต่างหูมุกที่เข้าชุดกัน
คุณแม่รายนี้กำลังตั้งใจฟังการบรรยายในที่ประชุม แต่ดูเหมือนว่าผู้ที่ได้เห็นจะไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านั้น แต่กลับพูดถึงสไตล์การแต่งตัวของเธอ
รายงานเผยว่า ผู้ปกครองสูงอายุรายหนึ่งได้แอบบันทึกภาพ ของคุณแม่รายนี้นำไปแชร์ในกลุ่มโซเชียล โดยได้เขียนข้อความเชิงประชดประชันเสียดสีกล่าวว่า "นี่มันแค่ประชุมผู้ปกครองกับครูไม่ใช่เหรอ ? ต้องแต่งตัวเหมือนไปเดินแฟชั่นโชว์ด้วยเหรอ ?"
ภาพจาก NetEase
อย่างไรก็ดี อีกส่วนมองว่าคำวิจารณ์คุณแม่รายนี้นั้นรุนแรงเกินไป มองว่าเธอแค่แสดงความสุภาพ ให้เกียรติครูและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน นอกจากนี้ การแต่งตัวของเธอยังแสดงให้เห็นว่าคุณแม่รายนี้ดูแลตัวเองเป็นอย่างดี เป็นที่น่าชื่นชมและน่าภูมิใจสำหรับลูกของเธอด้วย ดังนั้นเธอจึงไม่สมควรได้รับคำตำหนิเช่นนี้
"การดูแลตัวเองให้ดีไม่ใช่การอวด"
"การแต่งกายให้เรียบร้อยและสง่างามเป็นการแสดงความเคารพ ไม่เพียงแต่ต่อผู้อื่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงต่อตนเองด้วย"
"เราไปประชุมผู้ปกครองและครู ก็ควรใส่ใจเรื่องการศึกษาของลูก ไม่ใช่ไปสังเกตว่าคนอื่นแต่งตัวแบบไหน"
"สังคมที่เจริญแล้วเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การรู้จักเคารพและหยุดตัดสินผู้อื่น"
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha