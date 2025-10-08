HILIGHT
เที่ยวทะเล เจอก้อนแปลก ๆ ริมหาด ชาวเน็ตบอกสุดโชคดี ชี้หาดูยาก-ใกล้สูญพันธุ์

          เที่ยวทะเล เจอสิ่งมีชีวิตหน้าตาแปลก คนชี้เป็นหอยหายาก ใกล้สูญพันธุ์ หลายคนยอมรับไม่รู้จัก ทึ่งที่ยังมีให้พบเจอได้ตามธรรมชาติ

หอยเมโล เมโล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Divya Divakaran

          วันที่ 8 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ SAOstar รายงานว่า การปรากฏตัวของสิ่งมีชีวิตหน้าตาแปลก ๆ บนชายหาด กลายมาเป็นที่พูดถึงอย่างมากบนชุมชนออนไลน์ของสิงคโปร์ หลังมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งบังเอิญพบหอยเมโล เมโล (Melo Melo) ซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในท้องถิ่น อยู่บนริมหาดของสวนอีสต์โคสต์ (East Coast Park)

หอยเมโล เมโล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Divya Divakaran

          จากคลิปที่มีคนนำมาโพสต์ลงกลุ่ม Singapore Wildlife Sightings เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา เผยให้เห็นหอยลักษณะแปลกตา ขนาดใหญ่เกือบเท่าฝ่ามือ นอนนิ่งอยู่บนพื้นทราย บางครั้งก็แทบพลิกตอนที่ถูกคลื่นซัดมากระทบ นักท่องเที่ยวที่ผ่านมาจึงหยุดและก้มลงไปมองอย่างสนใจใคร่รู้ 

หอยเมโล เมโล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Divya Divakaran

          โพสต์นี้ดึงดูดความสนใจจากชาวเน็ตทันที หลายคนทึ่งและรู้สึกดีใจแทนนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ที่ได้เจอกับสัตว์หายาก โดยหอยดังกล่าวคือ หอยสังข์ทะนาน หรือหอยเมโล เมโล บางคนระบุว่าเคยเห็นหอยชนิดนี้มีขายอยู่ตามตลาดเมื่อหลายปีก่อน แต่ตอนนี้การขายหอยแทบจะยุติไปแล้ว เมื่อมันกลายเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ ขณะที่บางคนยอมรับว่าไม่รู้จักหอยดังกล่าว 

หอยเมโล เมโล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Divya Divakaran

          เจ้าของโพสต์ ระบุเพิ่มเติมว่า "ไม่มั่นใจว่าสามารถกินได้ไหม แต่เท่าที่ผมเข้าใจ นี่เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์แล้ว"

          เมื่อมีคนเข้ามาสอบถามว่าจะทำยังไงถ้าเจอสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน เจ้าของโพสต์แนะนำว่า "เพลิดเพลินกับความงดงามของธรรมชาติด้วยตา แต่อย่าไปจับหรือเคลื่อนย้ายมัน"

หอยเมโล เมโล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Divya Divakaran

          ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเผยว่า หอยสายพันธุ์นี้เคยพบได้ทั่วไปตามชายฝั่งตะวันออกของสิงคโปร์ แต่ประชากรหอยลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่ ตลอดจนถูกล่าเพื่อเอาเปลือกไปทำเป็นเครื่องประดับ ล่าเพื่อกิน หรือแม้แต่ติดอวนประมง การค้นพบในครั้งนี้จึงไม่เพียงแค่นำความสุขมาสู่คนรักธรรมชาติ แต่ยังย้ำเตือนความสำคัญในการอนุรักษ์สัตว์ทะเล ที่กำลังจะหายไปจากธรรมชาติด้วย  

ขอบคุณข้อมูลจาก SAOstar


