ทีมงานยกเค้กแต่งงาน แต่พลาดทำร่วงลงพื้น สิ่งที่บ่าวสาวทำ เซอร์ไพรส์กว่าที่คิด

       แก้สถานการณ์ได้ดีเยี่ยม ทีมงานยกเค้กแต่งงาน แต่พลาดทำร่วงลงพื้น สิ่งที่บ่าวสาวทำ เซอร์ไพรส์กว่าที่คิด
           เฟซบุ๊ก ModernWedding ได้เผยภาพทีมงานที่มาช่วยงานแต่ง ยกเค้กก้อนใหญ่ให้คู่บ่าวสาว เพื่อทำการตัดเค้ก แต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น เมื่อทีมงานทำเค้กตกพื้นโดยไม่ได้ตั้งใจ บ่าวสาวคู่นี้ไม่มีท่าทีจะโกรธเลยสักนิด ยังคงยิ้มแย้มอย่างปกติ ยกนิ้วโป้งให้กำลังใจทีมงาน และปล่อยให้เค้กอยู่ในสภาพแบบนั้น แล้วเดินไปตักเค้ก ป้อนให้กินซึ่งกันและกัน ทำให้บรรยากาศงานแต่งดูปกติ ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เค้กงานแต่ง

เค้กงานแต่ง

เค้กงานแต่ง

เค้กงานแต่ง

เค้กงานแต่ง

เค้กงานแต่ง

ภาพจากเฟซบุ๊ก ModernWedding
ทีมงานยกเค้กแต่งงาน แต่พลาดทำร่วงลงพื้น สิ่งที่บ่าวสาวทำ เซอร์ไพรส์กว่าที่คิด อัปเดตล่าสุด 8 ตุลาคม 2568 เวลา 10:39:59 4,066 อ่าน
