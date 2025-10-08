แก้สถานการณ์ได้ดีเยี่ยม ทีมงานยกเค้กแต่งงาน แต่พลาดทำร่วงลงพื้น สิ่งที่บ่าวสาวทำ เซอร์ไพรส์กว่าที่คิด
เฟซบุ๊ก ModernWedding ได้เผยภาพทีมงานที่มาช่วยงานแต่ง ยกเค้กก้อนใหญ่ให้คู่บ่าวสาว เพื่อทำการตัดเค้ก แต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น เมื่อทีมงานทำเค้กตกพื้นโดยไม่ได้ตั้งใจ บ่าวสาวคู่นี้ไม่มีท่าทีจะโกรธเลยสักนิด ยังคงยิ้มแย้มอย่างปกติ ยกนิ้วโป้งให้กำลังใจทีมงาน และปล่อยให้เค้กอยู่ในสภาพแบบนั้น แล้วเดินไปตักเค้ก ป้อนให้กินซึ่งกันและกัน ทำให้บรรยากาศงานแต่งดูปกติ ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ภาพจากเฟซบุ๊ก ModernWedding