หญิงอาบน้ำชะตาดับ ถูกจระเข้ซุ่มขย้ำ ลากร่างลงน้ำ ชาวบ้านเห็นเต็มตา แต่ช่วยไม่ได้

          หญิงอาบน้ำ-ซักผ้าในแม่น้ำ ถูกจระเข้ซุ่มทำร้าย ลากร่างลงน้ำอย่างเร็ว ชาวบ้านเห็นเต็มตา แต่ช่วยไม่ทัน 



          วันที่ 7 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์เดลี่เมล รายงานว่า เกิดเหตุสะเทือนขวัญในขณะที่หญิงรายหนึ่งทำกิจกรรมส่วนตัวอยู่ในแม่น้ำ อยู่ ๆ ก็มีจระเข้ยักษ์โผล่เข้ามาโดยที่เธอไม่รู้ตัว ก่อนที่จะกัดกระชากและลากร่างของเธอลอยไปกับน้ำ ต่อหน้าต่อตาชาวบ้านผู้เห็นเหตุการณ์ แต่ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทัน  

          เหตุการณ์เกิดขึ้นที่แม่น้ำคาราสโรตา ในรัฐโอริสสา ทางตะวันออกของประเทศอินเดีย เมื่อช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา หญิงวัย 57 ปี ระบุชื่อว่า สุดามินี มหาลา ได้ไปอาบน้ำและซักผ้าที่แม่น้ำแห่งนี้ แต่กลับถูกจระเข้าซุ่มเข้ามาจู่โจมอย่างรวดเร็ว 

          คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกเอาไว้ได้ แสดงให้เห็นว่า จระเข้ได้ลากร่างของหญิงเคราะห์ร้ายที่แน่นิ่งล่องไปตามน้ำ ขณะที่ชาวบ้านบนสะพานที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ต่างส่งเสียงตกใจร้องด้วยความตกใจและสิ้นหวัง เนื่องจากไม่มีใครเข้าไปถึงตัวและช่วยเหลือเธอได้ทัน 

          พยานรายหนึ่งเล่าว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมาก อยู่ ๆ ก็มีจระเข้ตัวใหญ่โผล่มาจากไหนไม่มีใครรู้ มันพุ่งเข้าใส่ผู้หญิงเคราะห์ร้ายและดึงเธอลงไปในน้ำ กว่าจะเห็นเธอก็ถูกลากไปในน้ำแล้ว ชาวบ้านที่อยู่ริมตลิ่งพยายามจะไล่จระเข้ตัวนั้นไป แต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จ

          ทางตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นได้รับแจ้งเหตุ จึงรีบเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุและเริ่มปฏิบัติการค้นหาในแม่น้ำ ต่อมา มีรายงานว่า หญิงเคราะห์ร้ายเสียชีวิตหลังจากถูกจระเข้น้ำเค็มทำร้าย โดยศพของเธอถูกพบในสภาพถูกกินไปบางส่วน ขณะที่กรมป่าไม้ท้องถิ่นจะจ่ายค่าชดเชยจำนวน 1 ล้านรูปี (ราว 365,000 บาท) ให้กับครอบครัวของเธอ

ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail, Times of India


โพสต์เมื่อ 8 ตุลาคม 2568 เวลา 11:08:54
