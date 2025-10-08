ตระกูลผู้สร้างแจงแล้ว ปมเหรียญหลวงปู่ทวดปี 08 เนื้อทองคำ ตอบชัด ๆ หลังถูกพาดพิงถึง

ลูกหลานตระกูลคณานุรักษ์ ผู้สร้างเหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 ออกมาเผยข้อเท็จจริง หลังถูกอ้างถึง ปมดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ และ โอ๊ต บางแพ
จากดราม่าวงการพระเครื่อง กรณีพิพาทระหว่าง 2 เซียนพระชื่อดัง อย่าง บอย ท่าพระจันทร์ และ โอ๊ต บางแพ เกี่ยวกับเรื่องความแท้หรือไม่แท้ของ "เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 เนื้อทองคำ" ซึ่งเป็นหนึ่งในพระเครื่องที่มีมูลค่าสูงและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง
ด้าน บอย ท่าพระจันทร์ มั่นใจว่าเป็นพระแท้ และเช่ามาในราคา 5 ล้านบาท และยังยืนยันว่าใครมีรุ่นนี้ตนยินดีจะรับในราคา 5 ล้านบาทเช่นกัน ส่วน โอ๊ต บางแพ เห็นว่าเป็นพระเก๊ เนื่องจากถ้าแท้จะมีแค่บล็อกผ่าปาก รวมทั้งตนมั่นใจว่า เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 ไม่เคยมีการสร้างเนื้อทองคำ โดยช่วงหนึ่งอ้างว่า ตนเองได้รับการติดต่อจาก หลานคนสร้าง ยืนยันว่าไม่รู้ว่ามีพระรุ่นนี้
นอกจากนี้คนที่มากับโอ๊ตยังเสริมว่า ตนพูดคุยกับคนในตระกูลคณานุรักษ์ ซึ่งเป็นผู้สร้างเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นนี้โดยตรง และได้รับการยืนยันว่า ไม่มีเหรียญเนื้อทองคำ อยู่ในรายการสร้างแน่นอน อีกทั้งเซียนพระทางภาคใต้หลายรายก็ยืนยันตรงกัน
เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 7 ตุลาคม 2568 น.พ.ปานเทพ คณานุรักษ์ ลูกหลานสายตรงของตระกูลคณานุรักษ์ โพสต์ชี้แจงถึงประเด็นที่ถูกกล่าวอ้างในรายการ โหนกระแส โดยระบุว่า
คืนนี้คงโดนปู่กับพ่อมาเขกกะบาล ในฐานะที่กูห้ามแล้วไม่ฟัง ยังเสือกเขียนเรื่องหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้ เขียนเล่าเป็นวิทยาทาน คนก็ชอบนำไปมโนตามที่อยากจะเอาไปโม้ต่อ แล้วที่อ้างคนชื่อแบงค์ ที่ติดต่อคนนามสกุลคณานุรักษ์ที่เป็นคนสร้างเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ แบงค์เป็นใคร ?"
ปู่ผมมีลูก 8 คน มีหลานปู่หลานตารวมกัน 40 คน 48 คน ไม่มีใครชื่อแบงค์ แต่มีหลาน 1 คนที่มีลูกชื่อแบงค์ ซึ่งมีศักดิ์เป็นเหลนของปู่ แบงค์คนนี้ไม่คบค้าสมาคมกับเซียนพระ ตัดออกไปได้เลย ส่วนอีกคนที่ชื่อนามสกุลคณานุรักษ์ แต่เป็นคนละสายกับปู่ และเกิดไม่ทันปู่ ก็ไม่น่าจะเป็นคนที่ให้ข้อมูล ตกลงแบงค์คือใคร แบงค์ถามใคร ?
วันนี้นั่งฟัง โหนกระแส แต่ละฝ่ายต่างก็หาหลักฐานมาสนับสนุนตัวเอง และหาสมัครพรรคพวกมาช่วยยืนยัน แต่เท่าที่ฟัง ยังไม่มีใครบอกว่ารู้เห็นกับการสร้างเหรียญรุ่นนี้จริง ๆ มีแต่การคาดคะเนหรืออ้างว่าถามผู้สร้าง ผมขอสรุปสั้น ๆ จะได้ไม่ต้องมโนต่อ
ปู่ผม นายอนันต์ คณานุรักษ์ ไม่มีส่วนรู้เห็นในการสร้างเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เพราะท่านวางมือและลาออกจากการเป็นกรรมการวัดช้างให้ไปแล้ว ส่วนจะมีคณานุรักษ์คนอื่นเป็นผู้สร้างหรือไม่นั้น ไม่ปรากฏในบันทึกของปู่ หรือคำบอกเล่าของพ่อเหล่ง หรือลุงสุนนท์
พ่อผมสรุปอีกทีว่า ไม่เคยมีการบันทึกหรือเล่าให้ผมฟังถึงการสร้างเหรียญรุ่นนี้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีการสร้าง เพียงแต่เราไม่รู้รายละเอียดเท่านั้น หากจะมีการอ้างถึงผู้สร้างเหรียญรุ่นนี้ที่ใช้นามสกุลคณานุรักษ์ขอให้รู้ไว้ว่า ไม่ใช่ทายาทของนายอนันต์ คณานุรักษ์ แต่อย่างใด
ด้าน บอย ท่าพระจันทร์ แชร์โพสต์ดังกล่าว พร้อมระบุว่า ลูกหลานออกมาพูดแบบนี้ แล้วแบงค์ที่ว่า คือใครวะ เอาเป็นว่า ใครมีผมรับเช่า 5 ล้านบาทนะครับ ขอบคุณ คุณปานเทพ คณานุรักษ์ ที่ให้ข้อมูลแบบตรงไปตรงมาครับ
ต่อมา น.พ.ปานเทพ ลบโพสต์ดังกล่าวออกไป พร้อมระบุว่า จบเองดีกว่า ก่อนจะบานปลาย ยังเคยมีเซียนดูพระลุงผม พระผม พระหลานผมแล้วบอกว่าเก๊ ไม่ว่ากันเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน ดังนั้น จงเชื่อในสิ่งที่ถูกสอนมา และเคยเห็นจริง
