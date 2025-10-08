HILIGHT
ภาพประทับใจจากงาน PINK PARK RUN 2025 ครั้งที่ 4 รวมพลังน้ำใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

          งานวิ่งการกุศล PINK PARK RUN 2025 ครั้งที่ 4 ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นในการรวมพลังวิ่งเพื่อ "โครงการบ้านพิงพัก" พร้อมระดมทุนสูงถึงกว่า 6 ล้านบาท เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
งาน PINK PARK RUN 2025 ครั้งที่ 4

          ประมวลภาพความประทับใจขั้นสุดกับการรวมพลังวิ่งเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ในงานวิ่งการกุศล PINK PARK RUN 2025 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2025 เพื่อหารายได้สมทบทุนการก่อสร้างและการดำเนินงาน “โครงการบ้านพิงพัก” หนึ่งในโครงการของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม แบ่งการวิ่งออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย 9 กิโลเมตร  6 กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตร ผู้วิ่งจะได้รับเหรียญตราสัญลักษณ์บ้านพิงพัก และผู้ชนะทั้ง 3 ระยะจะได้รับโล่รางวัล Pink Park Run สัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นจากศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม การบริจาคจากผู้สมัครวิ่งและผู้สนับสนุนมียอดบริจาครวมอยู่ที่ 6,163,900 บาท           
งาน PINK PARK RUN 2025 ครั้งที่ 4

งาน PINK PARK RUN 2025 ครั้งที่ 4

          โอกาสนี้ นพ.กฤษณ์ จาฏามระ ผู้ก่อตั้งศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม รู้สึกยินดีและขอบพระคุณทุกท่านทั้งผู้ที่สมัครวิ่งและผู้สนับสนุนงานทุกรายที่ทำให้กิจกรรมนี้ได้เกิดขึ้น บรรยากาศการวิ่งเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมครั้งนี้ เต็มอิ่มไปด้วยพลังแห่งการให้และความสุข 

งาน PINK PARK RUN 2025 ครั้งที่ 4

          ภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ กิจกรรมสอยดาว บูธถ่ายภาพที่ระลึก เต็มอิ่มกับมื้อเช้าหลังจากการวิ่งกับบูธอาหารและเครื่องดื่ม และสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากค่าย LOVEiS โดยศิลปิน RISA NARISA และวง Slapkiss
งาน PINK PARK RUN 2025 ครั้งที่ 4

งาน PINK PARK RUN 2025 ครั้งที่ 4

          โครงการบ้านพิงพักไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์กับผู้หญิงขาดโอกาสที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม แต่ยังเป็นประโยชน์กับผู้หญิงไทยทุกคน ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ 121 ไร่ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภายในโครงการประกอบด้วย 
  1. สถานดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย (Hospice Centre) 
  2. บ้านพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยที่กำลังทำการรักษา (Convalescence Centre) 
  3. ศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Care Centre) 
  4. ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม (Learning & Training Centre) 
  5. ศูนย์วิจัยและวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม (Diagnostic Centre) 
          สำหรับผู้ที่สนใจบริจาคเพิ่มเติมสามารถบริจาคผ่านบัญชี มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 045-4-92405-0
