คลังตอบแล้ว หลังมีข่าวรัฐให้ลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ต ชิงเงิน 10,000 บาท แชร์ไปทั่ว

          ลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ต ชิงเงิน 10,000 บาท ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม แจงแล้ว เรื่องนี้จริงไหม

ดิจิทัลวอลเล็ต แจกเงิน 10000

          วันที่ 8 ตุลาคม 2568 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลกำลังได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม จนมีข่าวเรื่อง รัฐบาลกำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม เพื่อรับเงิน 10,000 บาทไปใช้จ่าย

ดิจิทัลวอลเล็ต แจกเงิน 10000
ภาพจาก เว็บไซต์ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย

          ล่าสุด เว็บไซต์ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย รายงานว่า กระทรวงการคลังชี้แจงเรื่องนี้แล้ว ยังไม่มีการดำเนินการในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อย่างใด ถ้าหากมีการดำเนินการ จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

