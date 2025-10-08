คลังตอบแล้ว หลังมีข่าวรัฐให้ลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ต ชิงเงิน 10,000 บาท แชร์ไปทั่ว

ลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ต ชิงเงิน 10,000 บาท ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม แจงแล้ว เรื่องนี้จริงไหม
วันที่ 8 ตุลาคม 2568 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลกำลังได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม จนมีข่าวเรื่อง รัฐบาลกำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม เพื่อรับเงิน 10,000 บาทไปใช้จ่าย
ภาพจาก เว็บไซต์ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
ล่าสุด เว็บไซต์ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย รายงานว่า กระทรวงการคลังชี้แจงเรื่องนี้แล้ว ยังไม่มีการดำเนินการในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อย่างใด ถ้าหากมีการดำเนินการ จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป