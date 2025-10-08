เดินผ่านห้องน้ำปั๊ม เห็นเงาดำ ๆ ขยับไปมา กลายเป็นเรื่องสยิว แต่คนขโมยซีนคือข้างนอก

คลิปคู่รักเล่นสยิวในห้องน้ำคนพิการที่ปั๊ม ไม่แคร์แม้ไฟเปิดสว่างจ้า กระจกใสแจ๋ว ทำคนข้างนอกเห็นเต็ม ๆ ชาวเน็ตแห่วิจารณ์สนั่น
กลายเป็นคลิปเหตุการณ์สุดไม่คาดคิด กรณีวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง แชร์คลิปคู่รักไม่สนโลก มีเซ็กส์เอาต์ดอร์ ในห้องน้ำคนพิการที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง จากคลิปเผยให้เห็นเงาชายหญิงคู่หนึ่งกำลังมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน ซึ่งด้วยไฟที่ถูกเปิดสว่างจ้า และกระจกที่โปร่งแสง ทำให้คนภายนอกสามารถมองเห็นทุกการเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนราวกับฉากในหนังอีโรติก
เจ้าของคลิประบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงกลางคืน และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้ ที่ห้องน้ำคนพิการในปั๊ม กลับกลายเป็นเป็นสถานที่สำหรับคู่รักใจเปลี่ยวนัดแนะมาแอบสวีตกันโดยไม่แคร์สายตาผู้คน
หลังคลิปถูกเผยแพร่ไป ชาวเน็ตต่างวิจารณ์สนั่น บางคนตั้งข้อสงสัยว่าทั้งคู่ไม่รู้จริง ๆ ว่าคนข้างนอกมองเห็นชัดแจ๋ว หรือรู้ดีแต่จงใจสร้างคอนเทนต์กันแน่ แต่บางส่วนมองว่า การที่มีคนไปถ่ายคลิปแล้วนำมาโพสต์แบบนี้ก็ดูจะไม่เหมาะสมเช่นกัน บางคนก็นั่งดูแบบไม่สะทกสะท้าน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าคลิปดังกล่าวเกิดขึ้นที่ใด