น้องคะน้า นางเอก AV ตัวท็อป อวดลุคใส ในชุดนักเรียนไทย สุดน่ารักมีปักชื่อด้วย


           น้องคะน้า คานะ โมโมโนงิ นางเอก AV ตัวท็อป อวดลุคชุดนักเรียนไทย มีความน่ารัก ปักชื่อมาครบ ก่อนบินมาเจอแฟน ๆ ชาวไทยเดือนหน้า

น้องคะน้า Kana Momonogi ดารา AV ในชุดนักเรียนไทย
ภาพจาก Instagram kana_momonogi

          นับเป็นอีกหนึ่งนางเอก AV ตัวท็อป ขวัญใจหนุ่ม ๆ ชาวไทย สำหรับ "น้องคะน้า" คานะ โมโมโนงิ (Kana Momonogi) ที่เพิ่งประกาศแขวนเต้าอำลาวงการสยิว พร้อมปล่อยผลงานชิ้นสุดท้ายให้ได้ชมกัน แต่ถึงแม้จะไม่มีหนัง AV น้องคะน้า เรื่องใหม่ออกมาหลังจากนี้ แต่แฟน ๆ ก็ยังคงพบเจอเธอได้ตามงานอีเวนต์ที่จะมีขึ้น 

          โดยล่าสุด (6 ตุลาคม 2568) น้องคะน้า ได้ปล่อยภาพในชุดนักเรียนไทย ซึ่งจัดเต็มทั้งชุดเสื้อ-กระโปรง สวมถุงเท้า-รองเท้า ไปจนถึงถือกระเป๋านักเรียน ที่เด็ดไปกว่านั้นคือบนอกเสื้อยังมีการปักชื่อ "คานะ โมโมโนงิ" ไว้ด้วย

น้องคะน้า Kana Momonogi ดารา AV ในชุดนักเรียนไทย
ภาพจาก Instagram kana_momonogi


           พร้อมกันนั้นยังบอกว่า "ฉันได้สมชุดนักเรียนไทยแล้ว วันที่ 22-23 พฤศจิกายนนี้ ไปเจอกันได้ที่งานแฟนมีตติ้งที่กรุงเทพฯ" โดยมีการทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปติดตามอ่านรายละเอียดและซื้อบัตรเข้างาน อย่างไรก็ตาม งานอีเวนต์สุดพิเศษนี้ สงวนไว้เฉพาะแฟน ๆ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น

น้องคะน้า Kana Momonogi ดารา AV ในชุดนักเรียนไทย
ภาพจาก Instagram kana_momonogi

น้องคะน้า Kana Momonogi ดารา AV ในชุดนักเรียนไทย
ภาพจาก Instagram kana_momonogi

น้องคะน้า Kana Momonogi ดารา AV ในชุดนักเรียนไทย
ภาพจาก Instagram kana_momonogi

น้องคะน้า Kana Momonogi ดารา AV ในชุดนักเรียนไทย
ภาพจาก Instagram kana_momonogi

น้องคะน้า Kana Momonogi ดารา AV ในชุดนักเรียนไทย
ภาพจาก Instagram kana_momonogi

น้องคะน้า Kana Momonogi ดารา AV ในชุดนักเรียนไทย
ภาพจาก Instagram kana_momonogi

น้องคะน้า Kana Momonogi ดารา AV ในชุดนักเรียนไทย
ภาพจาก Instagram kana_momonogi



น้องคะน้า Kana Momonogi ดารา AV ในชุดนักเรียนไทย
ภาพจาก Instagram kana_momonogi



