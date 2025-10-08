สาวเซอร์ไพรส์แฟนวันครบรอบ มีแค่กระดาษที่พรินต์มาให้ดู แฟนหนุ่มหน้าเปลี่ยนไปทันที

สาวอัดคลิปเซอร์ไพรส์แฟนหนุ่มวันครบรอบ ไม่ได้มีของขวัญให้ มีแต่ความจริงที่รู้มาตลอด ก่อนขอจบรักไว้เพียงเท่านี้ กลายเป็นไวรัลชวนจุกอก ยอดวิว 6 ล้านครั้ง
วันที่ 8 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้ TikTok @aong08_ โพสต์คลิปเซอร์ไพรส์แฟนหนุ่มในวันครบรอบ แต่สิ่งที่เธอมอบให้ฝ่ายชายนั้น ไม่ใช่ของขวัญที่สวยงาม แต่เป็นความจริงชวนเจ็บปวด ซึ่งคนรักทำให้เธอต้องเสียใจมาตลอด จนกระทั่งถึงจุดต้องตัดสินใจ เลือกจบความรักครั้งนี้ลงในวันสำคัญของทั้งคู่
จากคลิปหญิงสาวชวนแฟนหนุ่มถ่ายคลิปด้วยกัน ในตอนแรกทั้งคู่ต่างยิ้มแย้มมีความสุข โดยหญิงสาวถามว่า รู้ไหมว่าวันนี้วันอะไร ฝ่ายชายจึงตอบว่า วันครบรอบ 2 ปี 10 เดือน โดยฝ่ายชายนั้นมอบเงินให้กับแฟนเป็นของขวัญ ก่อนที่ฝ่ายหญิงจะขอเซอร์ไพรส์มอบของให้เช่นกัน โดยขอให้ชายหนุ่มหลับตาและอย่าเพิ่งแอบดู
ปรากฏว่า พอให้ลืมตาแล้ว แฟนสาวจึงมอบแผ่นกระดาษ เป็นข้อความจากแชตของฝ่ายชายที่คุยกับผู้หญิงอื่นมาให้ดู ทำเอาชายหนุ่มถึงกับสีหน้าเปลี่ยนไป โดยแฟนสาวถามว่า เซอร์ไพรส์ไหม ลองเปิดดู มีอีกเยอะเลย ก่อนที่ช่วงท้ายฝ่ายหญิงจะเริ่มมีสีหน้าที่จริงจัง แล้วพูดกับฝ่ายชายว่า เธอจะไม่อยู่แล้วนะ เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว เธอจะไปจริง ๆ แล้ว แม้ว่าแฟนหนุ่มจะพยายามเข้าไปกอดเพื่อง้อ แต่ก็ถูกฝ่ายหญิงปฏิเสธอย่างจริงจัง
ต่อมา เจ้าของคลิป คอมเมนต์เพิ่มเติมว่า สำหรับคนที่ไม่ได้ยินเสียงนะคะ เธอจับได้ว่านอกใจ จึงพรินต์แชตมาให้เขาดูในวันครบรอบค่ะ ส่วนหลัง ๆ เธอพูดเบา เพราะก็เกือบร้องไห้ แต่พูดประมาณว่า ไม่อยู่แล้วนะ มันหลายรอบแล้ว รับไม่ได้แล้ว ประมาณนี้ค่ะ
คลิปนี้กลายเป็นไวรัลชวนจุกอก ซึ่งมียอดเข้าชมกว่า 6 ล้านครั้ง โดยหลายคนต่างชื่นชมในความเข้มแข็งของฝ่ายหญิง ที่กล้าเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เจ็บปวด บางส่วนสังเกตว่า สาเหตุที่เธออาจจะไม่ได้ดูเสียใจมากนัก เป็นเพราะผ่านจุดที่เจ็บช้ำใจมามากเกินพอแล้ว พร้อมส่งกำลังใจให้เธอกลับมารักตัวเองเยอะ ๆ และเชื่อว่าจะได้เจอกับความรักที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอน
ภาพจาก
TikTok @aong08_