หนุ่มสะดุ้ง จู่ ๆ การไฟฟ้าทักไลน์มา แค่ประโยคแรกก็พีคมาก พอหลอกไม่ได้ก็ตึงใส่เฉย !

            หนุ่มเป็นงง หลังการไฟฟ้าแอดไลน์มา แต่เพียงข้อความแรกก็รู้ทันทีว่าไม่ใช่พนักงานจริง ทำชาวเน็ตฮาหนักมาก 
หนุ่มถูกบัญชีการไฟฟ้าทักไลน์

            ปัจจุบัน มิจฉาชีพมักแฝงตัวมาในหลายรูปแบบ ซึ่งที่หลาย ๆ คนเจอกัน คือการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า โทรศัพท์มาหลอกประชาชนว่าจะเข้ามา เปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นแบบดิจิทัลฟรี ก่อนหลอกให้แอดไลน์  ซึ่งทางการไฟฟ้ายืนยันว่า ไม่มีนโยบายให้แอดไลน์ส่วนตัวหรือขอข้อมูลผ่านโทรศัพท์เด็ดขาด 

หนุ่มถูกบัญชีการไฟฟ้าทักไลน์

            ล่าสุด (5 ตุลาคม 2568) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชลพัฒน์ ลีลารุ่งเรืองไพศาล โพสต์ผ่านกลุ่มสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2558 แชร์เรื่องราวสุดแปลก หลังมีบัญชีการไฟฟ้าทักเข้ามาและพยายามจะโทร. หา แต่ด้วยประโยคแรกก็รู้ได้ทันทีว่าไม่น่าใช่พนักงานตัวจริงอย่างแน่นอน

หนุ่มถูกบัญชีการไฟฟ้าทักไลน์

หนุ่มถูกบัญชีการไฟฟ้าทักไลน์

หนุ่มถูกบัญชีการไฟฟ้าทักไลน์

            จากภาพเป็นแชตไลน์ที่ตั้งโปรไฟล์เป็นโลโก้การไฟฟ้า พยายามทักมาหาโดยที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันในไลน์ แต่ไม่สามารถโทร. เข้ามาได้ ทำให้อีกฝ่ายพิมพ์ข้อความมาสั้น ๆ ว่า "สัส" โดยเจ้าของโพสต์แคปชั่นไว้ว่า "มีหน่วยงานไฟฟ้าแอด LINE มาด่าครับ"

หนุ่มถูกบัญชีการไฟฟ้าทักไลน์

หนุ่มถูกบัญชีการไฟฟ้าทักไลน์

หนุ่มถูกบัญชีการไฟฟ้าทักไลน์

หนุ่มถูกบัญชีการไฟฟ้าทักไลน์

            ปรากฏว่า โพสต์นี้กลายเป็นไวรัลที่ชาวเน็ตแชร์สนั่น เข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แต่ก็ไม่เคยเจอมิจฉาชีพที่โป๊ะแตกไวขนาดนี้ บ้างแซวว่า พอหลอกไม่ได้ก็โมโห, ทักทายได้เป็นกันเองมาก หรือมองว่า อาจจะเป็นการทวงค่าไฟแนวใหม่หรือไม่ เป็นต้น

ภาพจาก
เฟซบุ๊ก ชลพัฒน์ ลีลารุ่งเรืองไพศาล

