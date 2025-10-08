HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ขายการ์ดโปเกมอน 6 แสนบาท กับ 3 เหตุผลที่ทำให้ราคาดีด แค่มองหน้าก็เอ๊ะแล้ว

          ขายการ์ดโปเกมอน ราคา 6 แสนบาท กลายเป็นไวรัลขึ้นมาทันที เปิด 3 เหตุผล ที่ทำให้ราคาแพงถึงขนาดนี้ แค่มองหน้าก็เอะใจแล้ว

มาริโอปิกาจู


          วันที่ 8 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีการโพสต์ประกาศขายการ์ดโปเกม่อนใบหนึ่ง ซึ่งกลายเป็นไวรัลขึ้นมาทันที เพราะตั้งราคาขายไว้ที่ 590,000 บาท รวมส่ง หลายคนที่เห็นก็เกิดข้อสงสัยว่า การ์ดเล็ก ๆ ใบเดียว ทำไมมูลค่าสูงขนาดนี้ ขายจริงหรือคอนเทนต์

          อย่างไรก็ตาม คนที่อยู่ในวงการการ์ด ต่างเข้ามาคอมเมนต์เสนอให้เจ้าของไปขายในกลุ่มต่างประเทศดีกว่า เชื่อว่าจะไม่มีคอมเมนต์ด้านลบแบบในไทย เพราะคนกลุ่มนี้เข้าใจกันว่า ทำไมการ์ดใบนี้ราคาแพง

สาเหตุการ์ดราคาแพง


          ทั้งนี้ กระปุกดอทคอม มีการตรวจสอบการ์ดใบดังกล่าวในเบื้องต้น พบว่า สาเหตุที่แพงมี 2 เหตุผลคือ

          1. การ์ดใบนี้คือการ์ดผสมระหว่างมาริโอกับปิกาจู ยิ่งถ้าเพ่งไปที่การ์ดจะพบว่า ปิกาจูนั้นมีหนวด เป็นการดึงอัตลักษณ์จุดเด่นของ 2 ตัวละครมารวมกัน จึงกลายเป็นของหายาก ใคร ๆ ก็อยากครอบครอง

          2. การ์ดใบนี้จะไม่มีการตีพิมพ์ใหม่

          3. สำหรับการ์ดใบนี้ วางจำหน่ายวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 2016 เท่ากับว่ามีอายุแล้วกว่า 9 ปี


มาริโอปิกาจู


มาริโอปิกาจู

มาริโอปิกาจู





เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ขายการ์ดโปเกมอน 6 แสนบาท กับ 3 เหตุผลที่ทำให้ราคาดีด แค่มองหน้าก็เอ๊ะแล้ว โพสต์เมื่อ 8 ตุลาคม 2568 เวลา 19:56:37 2,740 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย