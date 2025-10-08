ขายการ์ดโปเกมอน 6 แสนบาท กับ 3 เหตุผลที่ทำให้ราคาดีด แค่มองหน้าก็เอ๊ะแล้ว

ขายการ์ดโปเกมอน ราคา 6 แสนบาท กลายเป็นไวรัลขึ้นมาทันที เปิด 3 เหตุผล ที่ทำให้ราคาแพงถึงขนาดนี้ แค่มองหน้าก็เอะใจแล้ว
วันที่ 8 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีการโพสต์ประกาศขายการ์ดโปเกม่อนใบหนึ่ง ซึ่งกลายเป็นไวรัลขึ้นมาทันที เพราะตั้งราคาขายไว้ที่ 590,000 บาท รวมส่ง หลายคนที่เห็นก็เกิดข้อสงสัยว่า การ์ดเล็ก ๆ ใบเดียว ทำไมมูลค่าสูงขนาดนี้ ขายจริงหรือคอนเทนต์
อย่างไรก็ตาม คนที่อยู่ในวงการการ์ด ต่างเข้ามาคอมเมนต์เสนอให้เจ้าของไปขายในกลุ่มต่างประเทศดีกว่า เชื่อว่าจะไม่มีคอมเมนต์ด้านลบแบบในไทย เพราะคนกลุ่มนี้เข้าใจกันว่า ทำไมการ์ดใบนี้ราคาแพง
ทั้งนี้ กระปุกดอทคอม มีการตรวจสอบการ์ดใบดังกล่าวในเบื้องต้น พบว่า สาเหตุที่แพงมี 2 เหตุผลคือ
1. การ์ดใบนี้คือการ์ดผสมระหว่างมาริโอกับปิกาจู ยิ่งถ้าเพ่งไปที่การ์ดจะพบว่า ปิกาจูนั้นมีหนวด เป็นการดึงอัตลักษณ์จุดเด่นของ 2 ตัวละครมารวมกัน จึงกลายเป็นของหายาก ใคร ๆ ก็อยากครอบครอง
2. การ์ดใบนี้จะไม่มีการตีพิมพ์ใหม่
3. สำหรับการ์ดใบนี้ วางจำหน่ายวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 2016 เท่ากับว่ามีอายุแล้วกว่า 9 ปี
สาเหตุการ์ดราคาแพง
