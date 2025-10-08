HILIGHT
ว่อนเน็ต รูปคล้ายเจ ชนาธิป ทำอาชีพเสริมเป็นไรเดอร์ เจ้าตัวเล่นด้วย แชร์ตอบความจริง

          ว่อนเน็ต รูปคล้ายเจ ชนาธิป ทำอาชีพเสริมเป็นไรเดอร์จนเป็นไวรัล ก่อนเจ้าตัวโพสต์ชี้แจงความจริงที่เกิดขึ้น

เจ ชนาธิป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย

          วันที่ 8 ตุลาคม 2568 กำลังเป็นไวรัลในโซเชียลเน็ตเวิร์ก เมื่อมีคนถ่ายภาพไรเดอร์รายหนึ่ง กำลังใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างรอติดไฟแดง ซึ่งใบหน้าละม้ายคล้ายคลึงกับเจ ชนาธิป สรงกระสินธ์ นักฟุตบอลทีมชาติไทย จนมีคนแชร์ไปกว่า 400 ครั้ง เพราะเหมือนมาก เจ ชนาธิป เปลี่ยนอาชีพแล้วหรือ ?


          ต่อมา เจ้าตัวมีการแชร์โพสต์ดังกล่าว พร้อมบอกว่า "อาชีพเสริม" ก่อนติด #ไม่ใช่ผมนะ ล้อกับไวรัลดังกล่าว ส่วนตัวจริงตอนนี้ เจ ชนาธิป กำลังเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติไทย รอทำศึกเอเชียนคัพ 2027 รอบคัดเลือก พบกับ ไชนีส ไทเป วันที่ 9 และ 14 ตุลาคม 2568

เจ ชนาธิป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย







