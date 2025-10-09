เผยโฉมมือแรก ซื้อเหรียญหลวงปู่ทวด ทองคำ เล่าที่มา ขาย 100 ก่อนจบที่ 5 ล้าน

เผยโฉมมือแรก ซื้อเหรียญหลวงปู่ทวด ทองคำ ปล่อยต่อ 100 บาท ก่อนจบที่ บอย ท่าพระจันทร์ ซื้อไป 5 ล้าน เบนซ์ อัศวิน สรุปให้แท้หรือไม่
ภาพจาก โหนกระแส
จากดราม่าวงการพระเครื่อง ว่าด้วยเรื่องของ "เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 เนื้อทองคำ" ซึ่งเป็นประเด็นพิพาทระหว่าง 2 เซียนพระชื่อดังอย่าง บอย ท่าพระจันทร์ และ โอ๊ต บางแพ ว่าเหรียญดังกล่าวเป็นของแท้หรือไม่ วัดกันที่อะไร หลัง บอย ท่าพระจันทร์ รับบูชามาในราคา 5 ล้านบาท
ล่าสุด (9 ตุลาคม 2568) พบว่าบนเฟซบุ๊ก เบนซ์ อัศวิน FC ของ เบนซ์ อัศวิน หรือ วันชัย กลั่นกันภัย เซียนพระหนุ่มจากเพชรบุรี ได้เปิดคลิปเผยโฉมผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นมือแรกที่ซื้อเหรียญหลวงปู่ทวดทองคำ โดยมีการปล่อยต่อในราคา 100 บาท ก่อนไปจบมือสุดท้ายที่ บอย ท่าพระจันทร์ ในราคา 5 ล้านบาท พร้อมร่วมหาคำตอบว่าเหรียญหลวงปู่ทวดทองคำนี้ แท้หรือไม่แท้
จากนั้นเธอก็จะนำพระมาแบ่งขายต่อ ราคาแต่ละองค์ไม่เท่ากัน สำหรับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองคำนี้ มีคนนำมายื่นให้เธอดู แล้วถามราคา เธอไม่ได้มีโอกาสจับเหรียญ ตอนแรกก็บอกไปว่า 150 บาท แต่น้องเขาต่อ 100 บาท เธอก็โอเคที่ราคานี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เบนซ์ อัศวิน FC
สรุปว่าเป็นเรื่องจริง เป็นพระหลุดจริง ๆ ไม่ได้เป็นการวางงาน แล้วองค์นี้ในสายตาของตน ถือว่าแท้ ดูง่ายมาก ส่วนคนที่ดูว่าเก๊อาจเป็นเพราะอคติในใจหรือไม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เบนซ์ อัศวิน FC
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เบนซ์ อัศวิน FC