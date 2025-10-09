HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เผยโฉมมือแรก ซื้อเหรียญหลวงปู่ทวด ทองคำ เล่าที่มา ขาย 100 ก่อนจบที่ 5 ล้าน


              เผยโฉมมือแรก ซื้อเหรียญหลวงปู่ทวด ทองคำ ปล่อยต่อ 100 บาท ก่อนจบที่ บอย ท่าพระจันทร์ ซื้อไป 5 ล้าน เบนซ์ อัศวิน สรุปให้แท้หรือไม่ 


เผยโฉมมือแรก ซื้อเหรียญหลวงปู่ทวด ทองคำ เล่าที่มา ขาย 100 ก่อนจบที่ 5 ล้าน
ภาพจาก โหนกระแส 

            จากดราม่าวงการพระเครื่อง ว่าด้วยเรื่องของ "เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 เนื้อทองคำ" ซึ่งเป็นประเด็นพิพาทระหว่าง 2 เซียนพระชื่อดังอย่าง บอย ท่าพระจันทร์ และ โอ๊ต บางแพ ว่าเหรียญดังกล่าวเป็นของแท้หรือไม่ วัดกันที่อะไร หลัง บอย ท่าพระจันทร์ รับบูชามาในราคา 5 ล้านบาท 

            ล่าสุด (9 ตุลาคม 2568) พบว่าบนเฟซบุ๊ก เบนซ์ อัศวิน FC  ของ เบนซ์ อัศวิน หรือ วันชัย กลั่นกันภัย เซียนพระหนุ่มจากเพชรบุรี ได้เปิดคลิปเผยโฉมผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นมือแรกที่ซื้อเหรียญหลวงปู่ทวดทองคำ โดยมีการปล่อยต่อในราคา 100 บาท ก่อนไปจบมือสุดท้ายที่ บอย ท่าพระจันทร์ ในราคา 5 ล้านบาท พร้อมร่วมหาคำตอบว่าเหรียญหลวงปู่ทวดทองคำนี้ แท้หรือไม่แท้ 
           
            โดยผู้หญิงที่ซื้อมือแรกเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตลาดพระหัวหิน วันนั้นชุลมุนมาก เธอไปเหมาแผงพระข้าง ๆ มาในนั้นมีพระประมาณ 3,000 - 4,000 องค์ ซึ่งเธอก็เทออกมาเลย ไม่ทันได้ดูพระ แต่จะมีพี่อีกคนที่ช่วยดู ตอนนั้นก็มีคนมุงดูอยู่เยอะมากประมาณเกือบ 20 คน แต่ไม่มีใครได้ทันเห็นเหรียญนี้ 

            จากนั้นเธอก็จะนำพระมาแบ่งขายต่อ ราคาแต่ละองค์ไม่เท่ากัน สำหรับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองคำนี้ มีคนนำมายื่นให้เธอดู แล้วถามราคา เธอไม่ได้มีโอกาสจับเหรียญ ตอนแรกก็บอกไปว่า 150 บาท แต่น้องเขาต่อ 100 บาท เธอก็โอเคที่ราคานี้ 

เผยโฉมมือแรก ซื้อเหรียญหลวงปู่ทวด ทองคำ เล่าที่มา ขาย 100 ก่อนจบที่ 5 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เบนซ์ อัศวิน FC 

            เบนซ์ อัศวิน เล่าว่า มือแรกมีการซื้อเหมากองมา และมือต่อไปซื้อในราคา 100 บาท ส่วนมือที่ 3 ได้มาในราคาพระทองคำ 40,000 บาท มือที่ 4 ได้มา 400,000 บาท แต่หลายคนดูว่าเก๊ ก่อนไปจบที่ บอย ท่าพระจันทร์ ซื้อต่อในราคา 5 ล้านบาท 

            สรุปว่าเป็นเรื่องจริง เป็นพระหลุดจริง ๆ ไม่ได้เป็นการวางงาน แล้วองค์นี้ในสายตาของตน ถือว่าแท้ ดูง่ายมาก ส่วนคนที่ดูว่าเก๊อาจเป็นเพราะอคติในใจหรือไม่ 
 
เผยโฉมมือแรก ซื้อเหรียญหลวงปู่ทวด ทองคำ เล่าที่มา ขาย 100 ก่อนจบที่ 5 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เบนซ์ อัศวิน FC 

เผยโฉมมือแรก ซื้อเหรียญหลวงปู่ทวด ทองคำ เล่าที่มา ขาย 100 ก่อนจบที่ 5 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เบนซ์ อัศวิน FC 



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เผยโฉมมือแรก ซื้อเหรียญหลวงปู่ทวด ทองคำ เล่าที่มา ขาย 100 ก่อนจบที่ 5 ล้าน โพสต์เมื่อ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 10:21:24
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย