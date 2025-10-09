HILIGHT
อยากรู้ไหม เรื่องเซ็กส์กับผู้หญิง ใช้เวลาแค่ไหนถึงพอดี งานวิจัยไขคำตอบ เฉลยเป็นนาที

  
           งานวิจัยไขคำตอบ เรื่องเซ็กส์สำหรับผู้หญิง ต้องการเวลาสักแค่ไหนถึงพอดี อึ้งเจอเพียบที่เสพสมไม่เคยถึงจุดหมาย ย้ำการเล้าโลมก็สำคัญ  

เรื่องเซ็กส์กับผู้หญิง ใช้เวลาแค่ไหนถึงพอดี

           เซ็กส์นั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่บางครั้งก็ยากที่คู่รักจะเอ่ยปากถามกันตรง ๆ ว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะพอดี เพราะความพอดีของหนุ่ม ๆ สาว ๆ มักจะมีความแตกต่างกัน ขณะที่ล่าสุด (6 ตุลาคม 2568) เว็บไซต์ Ladbible ได้พาไปไขคำตอบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว ระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ์นั้น ควรกินเวลาสักกี่นาทีถึงจะใช่ สำหรับคุณผู้หญิง 

           ย้อนกลับไปเมื่อปี 2563 วารสาร The Journal of Sexual Medicine เคยตีพิมพ์ผลงานวิจัยชิ้นหนึ่ง ที่นักวิจัยพยายามหาคำตอบว่าผู้หญิงสามารถมีเซ็กส์ได้นานแค่ไหน โดยเก็บข้อมูลจากผู้หญิง 645 คน ในหลายประเทศทั่วโลก เกี่ยวกับชีวิตเซ็กส์ของพวกเธอ ตลอดจนใช้นาฬิกาจับเวลา เพื่อเช็กดูเวลาที่พวกเธอใช้ในการร่วมรัก
 
           นอกจากการค้นพบที่น่าตกใจอื่น ๆ ผู้เชี่ยวชาญพบความจริงอันน่าเศร้าว่า มีผู้เข้าร่วมการสำรวจถึง 17% ที่ไม่เคยถึงจุดสุดยอดเลย แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือ มีการเปิดเผยว่าพวกเธอชอบใช้เวลาอยู่บนเตียงนานแค่ไหน 
 
           ในขณะที่โดยเฉลี่ยผู้ชายสามารถอยู่บนเตียงได้เกือบ 20 นาที แต่ผู้หญิงจะถึงจุดสุดยอดได้ในเวลา 13 นาที 41 วินาที แต่เพื่อให้ถึงจุดดังกล่าวได้จำเป็นต้องมีการเล้าโลมพอสมควร มากกว่าการรุกมีเซ็กส์กันทันทีทันใด

           อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ก็คือทุก ๆ คนล้วนมีความแตกต่าง และปัจจัยด้านพันธุกรรม กายวิภาค ตลอดจนความชอบส่วนตัว ก็ล้วนมีผลต่อระยะเวลาที่คู่รักใช้ในการมีเซ็กส์เช่นกัน 
 
           แม้ผู้หญิงจำนวนมากสามารถไปถึงจุดสุดยอดได้ในเวลา 14 นาที แต่ปรากฏว่าโดยทั่วไปแล้ว พวกเธอยังคงต้องการให้เรื่องบนเตียงใช้เวลายาวกว่านั้นพอสมควร 
 
           ยังมีงานวิจัยเพิ่มเติมจาก SaucyDates.com ที่มุ่งเน้นไปยังระยะเวลาที่ผู้หญิงต้องการจริง ๆ แทนที่จะค้นหาเพียงว่าร่างกายของเธอจะใช้เวลาได้สักแค่ไหน ซึ่งจากการสำรวจใน 3,836 คน พบว่าผู้หญิงนั้น จริง ๆ แล้วต้องการให้มีกิจกรรมเซ็กส์เฉลี่ยประมาณ 25 นาที 51 วินาที ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัยข้างต้นราว 12 นาที 10 วินาที 

           แน่นอนว่างานวิจัยย่อมให้ไอเดียแก่เรา แต่สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ก็คือ ความคิดเรื่องช่วงเวลาเซ็กส์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน แม้จะมีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ แต่สุดท้ายแล้วตราบเท่าที่คู่ของเรามีความสุขกับระยะเวลาที่ใช้ร่วมกัน ก็คงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมากังวลอะไรมากมายแล้ว 
  


ขอบคุณข้อมูลจาก Ladbible 



อยากรู้ไหม เรื่องเซ็กส์กับผู้หญิง ใช้เวลาแค่ไหนถึงพอดี งานวิจัยไขคำตอบ เฉลยเป็นนาที โพสต์เมื่อ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 10:37:46
