ดราม่า เทรนเนอร์หญิงฉะมารยาทในยิม โวยผู้ชายมอง คือภัยคุกคาม แต่ทำไมทัวร์ลงฉ่ำ

ดราม่า หญิงโพสต์ฉะมารยาทในยิม หลังมีผู้ชายจ้อง ลั่นไม่โอเค เหมือนภัยคุกคาม แต่เจอทัวร์ลงฉ่ำ ฉะใส่มาขนาดนั้น ไม่มองก็แปลก หนุ่ม ๆ วอนอย่าเหมารวม
กลายเป็นดราม่าล่าสุด ที่เพจ ท่านเปา ออกมาเปิดกรณีของเทรนเนอร์หญิงรายหนึ่ง ที่โพสต์ถึงมารยาทในยิม โดยระบุว่า "มารยาทในยิมควรมีนะคะไม่ใช่มายืนมองตูดมองนมผู้หญิงใน ยิมไม่สมควรค่ะ จะแก่ตายคายิมอยู่แล้ว ผู้หญิงเขารู้ว่าอะไร คือภัยคุกคามสำหรับเขา"
แต่ปรากฏว่างานนี้กลับเจอกระแสทัวร์ลงฉ่ำซะอย่างนั้น หลังมีชาวเน็ตหลายคนตามเข้าไปส่องภาพเจ้าของโพสต์ ที่มักจะสวมชุดซึ่งมีลักษณะค่อนข้างรัด โชว์เรือนร่างอย่างมาก จนพากันต่อว่าเจ้าของโพสต์ ว่าแต่งโชว์ขนาดนั้นจะไม่ให้มองได้อย่างไร รวมถึงชี้ว่า ผู้ชายที่ไปยิมคงไม่มองผู้หญิงอย่างเธอ ซึ่งก็ไม่ใช่รุ่นสาว ๆ แล้ว ลักษณะคล้ายกับอยากทำคอนเทนต์
นอกจากนี้บางส่วนยังคอมเมนต์ในลักษณะเหน็บเจ้าของโพสต์ ว่ายิมแถวบ้านชอบมีพวกไม่มีมารยาท นำกล้องมาตั้งถ่ายคลิปตัวเองอวดทรวดทรงในยิม โพสท่านั้นท่านี้ แต่ไม่ชอบให้คนมอง ทำให้คนอื่นอึดอัด ไม่มีมารยาท