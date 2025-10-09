HILIGHT
ดราม่า เทรนเนอร์หญิงฉะมารยาทในยิม โวยผู้ชายมอง คือภัยคุกคาม แต่ทำไมทัวร์ลงฉ่ำ

 
          ดราม่า หญิงโพสต์ฉะมารยาทในยิม หลังมีผู้ชายจ้อง ลั่นไม่โอเค เหมือนภัยคุกคาม แต่เจอทัวร์ลงฉ่ำ ฉะใส่มาขนาดนั้น ไม่มองก็แปลก หนุ่ม ๆ วอนอย่าเหมารวม 

มารยาทในยิม คิดยังไง ?

            กลายเป็นดราม่าล่าสุด ที่เพจ ท่านเปา ออกมาเปิดกรณีของเทรนเนอร์หญิงรายหนึ่ง ที่โพสต์ถึงมารยาทในยิม โดยระบุว่า "มารยาทในยิมควรมีนะคะไม่ใช่มายืนมองตูดมองนมผู้หญิงใน ยิมไม่สมควรค่ะ จะแก่ตายคายิมอยู่แล้ว ผู้หญิงเขารู้ว่าอะไร คือภัยคุกคามสำหรับเขา"

            แต่ปรากฏว่างานนี้กลับเจอกระแสทัวร์ลงฉ่ำซะอย่างนั้น หลังมีชาวเน็ตหลายคนตามเข้าไปส่องภาพเจ้าของโพสต์ ที่มักจะสวมชุดซึ่งมีลักษณะค่อนข้างรัด โชว์เรือนร่างอย่างมาก จนพากันต่อว่าเจ้าของโพสต์ ว่าแต่งโชว์ขนาดนั้นจะไม่ให้มองได้อย่างไร รวมถึงชี้ว่า ผู้ชายที่ไปยิมคงไม่มองผู้หญิงอย่างเธอ ซึ่งก็ไม่ใช่รุ่นสาว ๆ แล้ว ลักษณะคล้ายกับอยากทำคอนเทนต์ 
            ขณะเดียวกัน ผู้หญิงหลายคนออกตัวว่าไม่อินกับเรื่องนี้ อย่าคิดไปเอง เพราะไปยิมมานานก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ชายที่ขออย่าเหมาะรวมเช่นนั้น รวมถึงตั้งคำถามว่าเจตนาของเจ้าของโพสต์ คือแค่อยากรณรงค์จริง ๆ หรือโปรโมตตัวเองกันแน่ เพราะยังมีการแปะช่องให้เข้าไปติดตาม 

            นอกจากนี้บางส่วนยังคอมเมนต์ในลักษณะเหน็บเจ้าของโพสต์ ว่ายิมแถวบ้านชอบมีพวกไม่มีมารยาท นำกล้องมาตั้งถ่ายคลิปตัวเองอวดทรวดทรงในยิม โพสท่านั้นท่านี้ แต่ไม่ชอบให้คนมอง ทำให้คนอื่นอึดอัด ไม่มีมารยาท 

