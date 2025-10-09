หญิงดื่มน้ำมะนาวฆ่ามะเร็ง ดื่มทุกวันผ่านไป 3 เดือน เข้าโรงพยาบาล ผลลัพธ์น่าตกใจ

หญิงดื่มน้ำมะนาว โดยเชื่อว่าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็ง ตั้งใจดื่มทุกวันผ่านไป 3 เดือน เข้าโรงพยาบาล ผลลัพธ์ออกมาน่าตกใจ
วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Soha เผยเรื่องราวของหญิงนามสกุลจาง อาศัยในมณฑลหูหนาน ประเทศจีน เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา เธอมีอาการไออย่างรุนแรง อ่อนเพลีย และเจ็บหน้าอก ด้วยความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ เธอจึงไปตรวจเช็กร่างกายที่โรงพยาบาลท้องถิ่น ก่อนที่แพทย์วินิจฉัยว่าเธอเป็นมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น
ด้วยการตรวจพบที่รวดเร็วและเข้ารับการผ่าตัดอย่างทันท่วงที ทำให้แพทย์สามารถช่วยรักษาได้ หลังจากผ่านไปหลายเดือน จางก็ฟื้นตัวกลับมามีสุขภาพดี จนเมื่อ 3 เดือนก่อน จางได้พยายามหาวิธีทำลายเซลล์มะเร็งให้หมดสิ้น เพราะกลัวว่าจะกลับมาเป็นซ้ำอีก กระทั่งไปพบข้อมูลว่า น้ำมะนาวมีสารต้านอนุมูลอิสระมากมาย และมีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็ง
นับตั้งแต่นั้นมา จางจึงเริ่มดื่มน้ำมะนาว โดยเธอดื่มทุกวันเป็นประจำแทนน้ำกรอง แต่ปรากฏว่าหลังจากผ่านไป 3 เดือน น้ำมะนาวได้แสดง "ผลลัพธ์" ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เธอต้องการ แต่กลับกลายเป็นอีกโรค
จางมีอาการปวดแสบร้อนในกระเพาะอาหาร จึงตัดสินใจไปโรงพยาบาล ก่อนที่แพทย์จะวินิจฉัยว่า เธอมีแผลในกระเพาะอาหาร สาเหตุเกิดจากการดื่มน้ำมะนาวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
ดร.เฉิน ไน่เจี๋ย แพทย์ประจำโรงพยาบาลมะเร็งฝูเจี้ยน ในประเทศจีน ได้อธิบายถึงกรณีนี้ว่า งานวิจัยสมัยใหม่แสดงให้เห็นว่า มะนาวมีสารออกฤทธิ์หลายชนิด เช่น วิตามินซี ฟลาโวนอยด์ โมโนเทอร์ปีน คูมาริน ฯลฯ ซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ และช่วยป้องกันมะเร็ง แต่การศึกษาเหล่านั้นมักดำเนินการในห้องปฏิบัติการหรือในสัตว์ทดลอง จึงไม่สามารถยืนยันผลการป้องกันมะเร็งของมะนาวต่อร่างกายมนุษย์ได้
"มะนาวเป็นเพียงผลไม้ธรรมดา ไม่มีสรรพคุณทางการรักษาหรือความสามารถในการทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างสมบูรณ์" ดร.เฉิน กล่าว
โดยแพทย์ได้ย้ำว่า ถึงแม้น้ำมะนาวจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพในส่วนหนึ่ง แต่ไม่ควรใช้เป็นวิธีการรักษา หากต้องการรักษาโรคมะเร็งหรือโรคอื่น ๆ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และใช้วิธีการทางการแพทย์ที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว ทั้งนี้ยังแนะนำให้ทุกคนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างเหมาะสม เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง ซึ่งจะเป็นวิธีป้องกันโรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
