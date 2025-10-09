HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หญิงดื่มน้ำมะนาวฆ่ามะเร็ง ดื่มทุกวันผ่านไป 3 เดือน เข้าโรงพยาบาล ผลลัพธ์น่าตกใจ

 
            หญิงดื่มน้ำมะนาว โดยเชื่อว่าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็ง ตั้งใจดื่มทุกวันผ่านไป 3 เดือน เข้าโรงพยาบาล ผลลัพธ์ออกมาน่าตกใจ

น้ำมะนาว

            วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Soha เผยเรื่องราวของหญิงนามสกุลจาง อาศัยในมณฑลหูหนาน ประเทศจีน เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา เธอมีอาการไออย่างรุนแรง อ่อนเพลีย และเจ็บหน้าอก ด้วยความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ เธอจึงไปตรวจเช็กร่างกายที่โรงพยาบาลท้องถิ่น ก่อนที่แพทย์วินิจฉัยว่าเธอเป็นมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น 

            ด้วยการตรวจพบที่รวดเร็วและเข้ารับการผ่าตัดอย่างทันท่วงที ทำให้แพทย์สามารถช่วยรักษาได้ หลังจากผ่านไปหลายเดือน จางก็ฟื้นตัวกลับมามีสุขภาพดี จนเมื่อ 3 เดือนก่อน จางได้พยายามหาวิธีทำลายเซลล์มะเร็งให้หมดสิ้น เพราะกลัวว่าจะกลับมาเป็นซ้ำอีก กระทั่งไปพบข้อมูลว่า น้ำมะนาวมีสารต้านอนุมูลอิสระมากมาย และมีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็ง 

            นับตั้งแต่นั้นมา จางจึงเริ่มดื่มน้ำมะนาว โดยเธอดื่มทุกวันเป็นประจำแทนน้ำกรอง แต่ปรากฏว่าหลังจากผ่านไป 3 เดือน น้ำมะนาวได้แสดง "ผลลัพธ์" ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เธอต้องการ แต่กลับกลายเป็นอีกโรค 

            จางมีอาการปวดแสบร้อนในกระเพาะอาหาร จึงตัดสินใจไปโรงพยาบาล ก่อนที่แพทย์จะวินิจฉัยว่า เธอมีแผลในกระเพาะอาหาร สาเหตุเกิดจากการดื่มน้ำมะนาวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

            ดร.เฉิน ไน่เจี๋ย แพทย์ประจำโรงพยาบาลมะเร็งฝูเจี้ยน ในประเทศจีน ได้อธิบายถึงกรณีนี้ว่า งานวิจัยสมัยใหม่แสดงให้เห็นว่า มะนาวมีสารออกฤทธิ์หลายชนิด เช่น วิตามินซี ฟลาโวนอยด์ โมโนเทอร์ปีน คูมาริน ฯลฯ ซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ และช่วยป้องกันมะเร็ง แต่การศึกษาเหล่านั้นมักดำเนินการในห้องปฏิบัติการหรือในสัตว์ทดลอง จึงไม่สามารถยืนยันผลการป้องกันมะเร็งของมะนาวต่อร่างกายมนุษย์ได้

            "มะนาวเป็นเพียงผลไม้ธรรมดา ไม่มีสรรพคุณทางการรักษาหรือความสามารถในการทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างสมบูรณ์" ดร.เฉิน กล่าว 



            อย่างไรก็ดี ผลที่สามารถยืนยันได้แน่ชัดก็คือ น้ำมะนาวมีสภาพเป็นกรดสูง ซึ่งมาจากกรดซิตริกที่เป็นส่วนประกอบหลักของมะนาว ดังนั้นการดื่มน้ำมะนาวทุกวัน จึงทำให้ปริมาณกรดในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้น และเกิดแผลในกระเพาะอาหาร   

            โดยแพทย์ได้ย้ำว่า ถึงแม้น้ำมะนาวจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพในส่วนหนึ่ง แต่ไม่ควรใช้เป็นวิธีการรักษา หากต้องการรักษาโรคมะเร็งหรือโรคอื่น ๆ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และใช้วิธีการทางการแพทย์ที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว ทั้งนี้ยังแนะนำให้ทุกคนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างเหมาะสม เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง ซึ่งจะเป็นวิธีป้องกันโรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ขอบคุณข้อมูลจาก Soha 
 




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หญิงดื่มน้ำมะนาวฆ่ามะเร็ง ดื่มทุกวันผ่านไป 3 เดือน เข้าโรงพยาบาล ผลลัพธ์น่าตกใจ โพสต์เมื่อ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 11:42:11 4,596 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย