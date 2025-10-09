นาฬิกาหรู มีโค้ด 3 ตัวสลักอยู่ เอามาหลอมจะขายได้เท่าไหร่ คนชี้ราคาดีกว่าขายเป็นมือสอง

นาฬิกาแบรนด์หรู มีโค้ด 3 ตัวสลักอยู่ แบบนี้หมายถึงอะไร เผยนำมาหลอม ขายได้กว่า 6 หมื่น คนชี้ได้ราคาดีกว่าขายเป็นมือสอง
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit
วันที่ 9 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้ TikTok @bussabongsomphamit มีรายงานกรณีคลิปที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ หลังมีลูกค้าส่งนาฬิกาแบรนด์หรูมาขายที่ร้านทอง โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าด้านหลังตัวเรือน มีโค้ด 750 สลักไว้
ทางร้านทองเฉลยว่า โค้ดดังกล่าวนั้นหมายถึง ทอง 18K โดยมีเปอร์เซนต์ทองก่อนหลอมอยู่ที่ 75.08% จากนั้นทางร้านจึงแกะแยกเอาชิ้นส่วนที่สามารถหลอมได้ออกมา ทำการหลอมจนได้ออกมาเป็นแท่งทองสีขาว ๆ
ทั้งนี้ หลังหลอมแล้วพบว่าเปอร์เซนต์ทองไม่ต่างกันมาก อยู่ที่ 75.09% น้ำหนัก 22.69 กรัม สามารถขายได้ที่ราคา 6 หมื่นกว่าบาท
