นาฬิกาหรู มีโค้ด 3 ตัวสลักอยู่ เอามาหลอมจะขายได้เท่าไหร่ คนชี้ราคาดีกว่าขายเป็นมือสอง

 
          นาฬิกาแบรนด์หรู มีโค้ด 3 ตัวสลักอยู่ แบบนี้หมายถึงอะไร เผยนำมาหลอม ขายได้กว่า 6 หมื่น คนชี้ได้ราคาดีกว่าขายเป็นมือสอง
 
           วันที่ 9 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้ TikTok @bussabongsomphamit มีรายงานกรณีคลิปที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ หลังมีลูกค้าส่งนาฬิกาแบรนด์หรูมาขายที่ร้านทอง โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าด้านหลังตัวเรือน มีโค้ด 750 สลักไว้ 

           ทางร้านทองเฉลยว่า โค้ดดังกล่าวนั้นหมายถึง ทอง 18K โดยมีเปอร์เซนต์ทองก่อนหลอมอยู่ที่ 75.08% จากนั้นทางร้านจึงแกะแยกเอาชิ้นส่วนที่สามารถหลอมได้ออกมา ทำการหลอมจนได้ออกมาเป็นแท่งทองสีขาว ๆ 

           ทั้งนี้ หลังหลอมแล้วพบว่าเปอร์เซนต์ทองไม่ต่างกันมาก อยู่ที่ 75.09% น้ำหนัก 22.69 กรัม สามารถขายได้ที่ราคา 6 หมื่นกว่าบาท 

           ทางร้านเผยว่าทองคำที่ได้จากการหลอมนาฬิกา เป็นทองคำขาว ขณะที่มีชาวเน็ตร่วมแสดงความคิดเห็น บอกว่าตอนซื้อมาน่าจะราคาเป็นแสน แต่เมื่อดูจากสภาพ การนำมาหลอมขายแบบนี้ นับว่าได้ราคาดีกว่าเอาไปขายเป็นแบรนด์เนมมือสองแล้ว  

