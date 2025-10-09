สั่งแซลมอนสามรส พอมาส่งถึงกับผงะ งงตอนตักไม่เห็นได้ไงก่อน พอได้ฟังคำตอบยิ่งเอ๊ะ

ลูกค้าสั่งแซลมอนสามรสจากร้านในแอปฯ เดลิเวอรี่ พออาหารมาส่งถึงกับผงะ งงตอนที่ร้านตักไม่เห็นได้ยังไง พอได้ฟังคำตอบจากพ่อค้ายิ่งคิดหนัก แถมไร้ซึ่งคำขอโทษ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kodchakorn Wongtham
วันที่ 7 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Kodchakorn Wongtham โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค แชร์ประสบการณ์สุดฝังใจหลังสั่งปลาแซลมอนสามรสจากร้านในแอปฯ เดลิเวอรี่ แต่พออาหารมาส่งกลับต้องผงะ เพราะเห็นแมลงสาบตัวใหญ่ติดมาในถุง แถมร้านกลับมองไม่เห็นแล้วราดน้ำมาพร้อมกับปลาแซลมอนซะอย่างนั้น
เจ้าของโพสต์ ระบุว่า สั่งกับข้าวผ่านแอปฯ ส่งอาหาร เปิดถุงออกมากำลังจะเทราดลงบนข้าว แต่เหลือบไปเห็นตัวอะไรสีดำ ๆ ดีนะที่เห็นก่อนจะตักกิน สุดท้ายสั่งกับข้าวมาอีก 2 อย่าง แต่ต้องทิ้งหมดทุกอย่าง กินไม่ลงเลย
จากนั้นได้ค้นหาเบอร์โทร. ของร้านผ่าน Google แล้วโทร.ไปแจ้งว่า "มีแมลงสาบในปลาแซลมอนสามรสค่ะ" พ่อค้าตอบกลับมาว่า "อ้าว... เอาถุงใหม่ไหมล่ะ" (ในใจคิดว่า ห๊ะ ถุงใหม่ก็หม้อเดียวกันไหมคะคุณพี่)
เราตอบกลับไปว่า "ไม่เป็นไรค่ะ แค่อยากแจ้งให้ทราบว่ามีแมลงสาบ เผื่อทางร้านจะได้ตรวจสอบและแก้ไข" พ่อค้าจึงถามต่อว่า "งั้นคืนเงินให้นะ พร้อมเพย์เบอร์ที่โทร. มาได้เลยไหม" เราก็ตอบว่า "ได้ค่ะ เอาเงินคืนดีกว่า"
หลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป ชาวโซเชียลแห่ตั้งคำถามว่า ตัวใหญ่ขนาดนี้ตักลงไปมองไม่เห็นเลยเหรอ ? พร้อมแนะให้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุข เพราะถือเป็นอาหารไม่ปลอดภัย นอกจากนี้ ไรเดอร์รายหนึ่งก็ออกมาเผยเบื้องหลังว่า ร้านอาหารบางแห่งที่เปิดขายผ่านแอปฯ เบื้องหลังมีสภาพสุดสกปรก กระทะวางกับพื้น ผักไม่ล้าง ใช้วัตถุดิบแบบเห็นแล้วไม่กล้ากิน แต่คนซื้อที่ไม่เห็น ส่วนคนเห็นไม่กล้าซื้อ เป็นต้น