สั่งแซลมอนสามรส พอมาส่งถึงกับผงะ งงตอนตักไม่เห็นได้ไงก่อน พอได้ฟังคำตอบยิ่งเอ๊ะ

 
          ลูกค้าสั่งแซลมอนสามรสจากร้านในแอปฯ เดลิเวอรี่ พออาหารมาส่งถึงกับผงะ งงตอนที่ร้านตักไม่เห็นได้ยังไง พอได้ฟังคำตอบจากพ่อค้ายิ่งคิดหนัก แถมไร้ซึ่งคำขอโทษ

อวสานยกถุง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kodchakorn Wongtham 

          วันที่ 7 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Kodchakorn Wongtham โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค แชร์ประสบการณ์สุดฝังใจหลังสั่งปลาแซลมอนสามรสจากร้านในแอปฯ เดลิเวอรี่ แต่พออาหารมาส่งกลับต้องผงะ เพราะเห็นแมลงสาบตัวใหญ่ติดมาในถุง แถมร้านกลับมองไม่เห็นแล้วราดน้ำมาพร้อมกับปลาแซลมอนซะอย่างนั้น
 
          เจ้าของโพสต์ ระบุว่า สั่งกับข้าวผ่านแอปฯ ส่งอาหาร เปิดถุงออกมากำลังจะเทราดลงบนข้าว แต่เหลือบไปเห็นตัวอะไรสีดำ ๆ  ดีนะที่เห็นก่อนจะตักกิน สุดท้ายสั่งกับข้าวมาอีก 2 อย่าง แต่ต้องทิ้งหมดทุกอย่าง กินไม่ลงเลย

          จากนั้นได้ค้นหาเบอร์โทร. ของร้านผ่าน Google แล้วโทร.ไปแจ้งว่า "มีแมลงสาบในปลาแซลมอนสามรสค่ะ" พ่อค้าตอบกลับมาว่า "อ้าว... เอาถุงใหม่ไหมล่ะ" (ในใจคิดว่า ห๊ะ ถุงใหม่ก็หม้อเดียวกันไหมคะคุณพี่)

          เราตอบกลับไปว่า "ไม่เป็นไรค่ะ แค่อยากแจ้งให้ทราบว่ามีแมลงสาบ เผื่อทางร้านจะได้ตรวจสอบและแก้ไข" พ่อค้าจึงถามต่อว่า "งั้นคืนเงินให้นะ พร้อมเพย์เบอร์ที่โทร. มาได้เลยไหม" เราก็ตอบว่า "ได้ค่ะ เอาเงินคืนดีกว่า"

อวสานยกถุง

          หลังจากนั้นพ่อค้าโอนคืนมา 60 บาท  ไม่มีแม้แต่คำขอโทษ หรือคำบอกว่าจะปรับปรุงใด ๆ ทั้งสิ้น เห็นใจคนกินกับข้าวมื้อนี้จริง ๆ อวสานอาหารเช้า กินร้านใหม่ เจ้าปีเตอร์ก็ยังตราตรึงใจอยู่เลย 

          หลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป ชาวโซเชียลแห่ตั้งคำถามว่า ตัวใหญ่ขนาดนี้ตักลงไปมองไม่เห็นเลยเหรอ ? พร้อมแนะให้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุข เพราะถือเป็นอาหารไม่ปลอดภัย นอกจากนี้ ไรเดอร์รายหนึ่งก็ออกมาเผยเบื้องหลังว่า ร้านอาหารบางแห่งที่เปิดขายผ่านแอปฯ เบื้องหลังมีสภาพสุดสกปรก กระทะวางกับพื้น ผักไม่ล้าง ใช้วัตถุดิบแบบเห็นแล้วไม่กล้ากิน แต่คนซื้อที่ไม่เห็น ส่วนคนเห็นไม่กล้าซื้อ เป็นต้น

อวสานยกถุง

อวสานยกถุง

อวสานยกถุง

อวสานยกถุง

อวสานยกถุง

