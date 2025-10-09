HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ภาพแสดงความยินดี กลายเป็นไวรัล ผมครูคือที่... ก่อนชี้จุดชวนเอ๊ะ ยิ่งกว่าทรงผม

 
             โรงเรียนโพสต์แสดงความยินดี แต่ทรงผมครูสะดุดตาแรง จนไปไวรัล ก่อนชี้จุดชวนเอ๊ะยิ่งกว่าทรงผม เรียกคอมเมนต์สนั่น 

ภาพแสดงความยินดี กลายเป็นไวรัล ผมครูคือที่... ก่อนชี้จุดชวนเอ๊ะ ยิ่งกว่าทรงผม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

            กลายเป็นไวรัล กรณีวานนี้ (8 ตุลาคม 2568) เฟซบุ๊ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โพสต์แสดงความยินดีแก่คุณครูทั้ง 4 ท่าน พร้อมทำภาพสวย ๆ มาโพสต์ผ่านทางหน้าเพจ แต่สิ่งที่หลายคนสะดุดตาจนทำให้ถูกแชร์ต่อกันอย่างมาก ก็คือทรงผมของคุณครูที่มากันแบบไม่ธรรมดา จนอยากรู้ Ref 


ภาพแสดงความยินดี กลายเป็นไวรัล ผมครูคือที่... ก่อนชี้จุดชวนเอ๊ะ ยิ่งกว่าทรงผม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

ภาพแสดงความยินดี กลายเป็นไวรัล ผมครูคือที่... ก่อนชี้จุดชวนเอ๊ะ ยิ่งกว่าทรงผม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

ภาพแสดงความยินดี กลายเป็นไวรัล ผมครูคือที่... ก่อนชี้จุดชวนเอ๊ะ ยิ่งกว่าทรงผม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

ภาพแสดงความยินดี กลายเป็นไวรัล ผมครูคือที่... ก่อนชี้จุดชวนเอ๊ะ ยิ่งกว่าทรงผม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม


              งานนี้จึงมีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเฮฮา เช่น "น่าจะไม่ได้ย้ายเพราะทรงผมนะคะ", "กลุ่มสาระ สาขาพระราชวังเวซาย", "อาจารย์แม่ค่ะท่านนี้" และ "ผมทรงแม่ผึ้งพุ่มพวง"

            ที่ชวนเอ๊ะไปยิ่งกว่านั้น ก็คือข้อความแสดงความยินดีที่ปรากฏ ว่าเนื่องในโอกาส "ไม่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนปลายทาง จากการพิจารณาย้าย ครั้งที่ 2-2568" พร้อมระบุว่า "ขอให้ท่านอยู่ที่เดิม..อย่างมีความสุขตลอดไป"

            แบบนี้เรียกได้ว่าแกงกันขั้นสุด โดยบางคนมองว่าน่าจะเป็นการทำล้อไปกับประกาศแสดงความยินดีของอีกโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์กันอีกเพียบ ซึ่งบางส่วนก็สะดุดตากับครูสาวคนสุดท้าย ที่สวยจนอยากให้เปิดวาร์ปเลยทีเดียว 





ภาพแสดงความยินดี กลายเป็นไวรัล ผมครูคือที่... ก่อนชี้จุดชวนเอ๊ะ ยิ่งกว่าทรงผม

ภาพแสดงความยินดี กลายเป็นไวรัล ผมครูคือที่... ก่อนชี้จุดชวนเอ๊ะ ยิ่งกว่าทรงผม

ภาพแสดงความยินดี กลายเป็นไวรัล ผมครูคือที่... ก่อนชี้จุดชวนเอ๊ะ ยิ่งกว่าทรงผม

 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ภาพแสดงความยินดี กลายเป็นไวรัล ผมครูคือที่... ก่อนชี้จุดชวนเอ๊ะ ยิ่งกว่าทรงผม โพสต์เมื่อ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 14:27:46 1,674 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย