ภาพแสดงความยินดี กลายเป็นไวรัล ผมครูคือที่... ก่อนชี้จุดชวนเอ๊ะ ยิ่งกว่าทรงผม

โรงเรียนโพสต์แสดงความยินดี แต่ทรงผมครูสะดุดตาแรง จนไปไวรัล ก่อนชี้จุดชวนเอ๊ะยิ่งกว่าทรงผม เรียกคอมเมนต์สนั่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
กลายเป็นไวรัล กรณีวานนี้ (8 ตุลาคม 2568) เฟซบุ๊ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โพสต์แสดงความยินดีแก่คุณครูทั้ง 4 ท่าน พร้อมทำภาพสวย ๆ มาโพสต์ผ่านทางหน้าเพจ แต่สิ่งที่หลายคนสะดุดตาจนทำให้ถูกแชร์ต่อกันอย่างมาก ก็คือทรงผมของคุณครูที่มากันแบบไม่ธรรมดา จนอยากรู้ Ref
ที่ชวนเอ๊ะไปยิ่งกว่านั้น ก็คือข้อความแสดงความยินดีที่ปรากฏ ว่าเนื่องในโอกาส "ไม่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนปลายทาง จากการพิจารณาย้าย ครั้งที่ 2-2568" พร้อมระบุว่า "ขอให้ท่านอยู่ที่เดิม..อย่างมีความสุขตลอดไป"
แบบนี้เรียกได้ว่าแกงกันขั้นสุด โดยบางคนมองว่าน่าจะเป็นการทำล้อไปกับประกาศแสดงความยินดีของอีกโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์กันอีกเพียบ ซึ่งบางส่วนก็สะดุดตากับครูสาวคนสุดท้าย ที่สวยจนอยากให้เปิดวาร์ปเลยทีเดียว