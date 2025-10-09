นับถือใจหนุ่ม แต่งงานมา 5 ปี จับได้เมียนอกใจ ยกให้ชู้ทั้งน้ำตา พาไปส่งมอบถึงมือ

คลิปไวรัลบีบหัวใจ สามีหนุ่มจับได้ภรรยานอกใจ หลังแต่งงานกันมา 5 ปี จบเรื่องด้วยการยกให้ชู้ทั้งน้ำตา พาไปส่งมอบเองถึงมือ
ภาพจาก TikTok @sumsel_24detik
การนอกใจเป็นปัญหาที่หลายคู่รักต้องเผชิญ และมักจะมีจุดจบที่ไม่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจับได้ว่า คนรักของเขาหรือเธอแอบไปมีสัมพันธ์ลับหลังกับบุคคลที่สาม ทว่าเรื่องราวนี้กลับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง
วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Sin Chew เผยว่า ชายหนุ่มรายหนึ่งในอินโดนีเซีย ได้สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนจนกลายเป็นไวรัล ภายหลังจากเขาจับได้ว่าภรรยานอกใจ สิ่งที่เขาทำกลับไม่ใช่การแสดงความโกรธหรือแก้แค้น แต่กลับทำการ "ส่งมอบ" ภรรยาให้กับชายชู้ถึงมือ
ภาพจาก TikTok @sumsel_24detik
ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ชายคนดังกล่าวอาศัยในพื้นที่โคนาเว บนเกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย เขาแต่งงานกับภรรยามาเป็นเวลา 5 ปี กระทั่งเขาพบความจริงเรื่องที่ถูกภรรยาสวมเขา แอบคบชู้กับชายอื่น แต่ปรากฏว่าทั้งสามคนกลับเจรจากันด้วยดี บรรลุข้อตกลงร่วมกันได้
โดยเมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา ฝ่ายสามีได้พาภรรยาของเขาไปส่งให้กับคนรักใหม่ของเธออย่างเป็นทางการตามธรรมเนียมท้องถิ่น ในขณะที่อีกฝ่ายก็มอบวัว 1 ตัว และเงินให้ 5 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย (ราว 9,800 บาท) เพื่อเป็นการชดเชย
ภาพจาก TikTok @sumsel_24detik
ภาพวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวถูกนำมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์ โดยแสดงให้เห็นว่าฝ่ายภรรยาได้จูบลาที่มือของสามี ก่อนที่สามีจะจับไหล่ภรรยาและคนรักใหม่ของเธอ โดยเขาพยายามกลั้นน้ำตากล่าวลาภรรยา และอวยพรให้คนรักใหม่ของเธอดูแลเธอให้ดีต่อจากนี้ไป
สามีพูดด้วยน้ำเสียงสะอื้นว่า "ผมหย่ากับเธอแล้ว และตอนนี้ผมกำลังจะยกเธอให้กับคุณ โปรดดูแลเธอให้ดีและอย่าทำร้ายเธอ เธอไม่เคยมีความสุขกับผมเลย"
คลิปวิดีโอดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจให้กับหลายคน ต่างรู้สึกเห็นใจและนับถือหัวใจของสามีหนุุ่มรายนี้ หลายคนกล่าวชื่นชมเขาว่าเป็น "ลูกผู้ชายที่แท้จริง"
รายงานเผยว่า ประเพณีดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นว่า Mowea Sarapu ซึ่งแปลว่า "การปล่อยและปล่อยวาง" เป็นธรรมเนียมดั้งเดิมที่ชาวบ้านใช้เพื่อยุติความขัดแย้งในชีวิตสมรสอย่างสันติ โดยผู้ที่เข้าร่วมพิธีจะประกอบด้วยผู้นำประเพณีท้องถิ่น ผู้อาวุโสในชุมชน สมาชิกในครอบครัวของทั้งสองฝ่าย คู่สามีภรรยาและคนรักของอีกฝ่าย รวมไปถึงชาวบ้านที่มาเป็นพยาน
โดยเมื่อเกิดข้อขัดแย้งจากการนอกใจ ทั้งสองฝ่ายจะตกลงพูดคุยกัน ขอโทษซึ่งกันและกัน และแสดงความรับผิดชอบเชิงสัญลักษณ์ เพื่อยุติความสัมพันธ์และความขัดแย้งอย่างสันติ ส่วนผู้เป็นมือที่สามจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน รวมไปถึงการมอบวัวและจ่ายเงินค่าชดเชย
ภาพจาก TikTok @sumsel_24detik