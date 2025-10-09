HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

บอย ท่าพระจันทร์ เปิด 4 ปมแค้น จอมแถ ดูพระไม่เป็น-ขายพระปลอม ทำวงการเสื่อมเสีย


          บอย ท่าพระจันทร์ เปิด 4 ปมแค้น จอมแถ ดูพระแท้ไม่เป็น ทำพระปลอมขาย ลั่นทำวงการะพระเสื่อมเสีย คนแบบนี้จะให้ยืนในสังคมไม่ได้ 

บอย ท่าพระจันทร์

          จากกรณีดราม่าเซียนพระ ซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจในขณะนี้ ล่าสุด (9 ตุลาคม 2568) บอย ท่าพระจันทร์ เซียนพระชื่อดังที่เกี่ยวข้องกับดราม่าดังกล่าว ได้โพสต์ข้อความ จวกบุคคลที่ทำให้วงการพระเสื่อมเสีย พร้อมเปิด 4 สาเหตุหลักของความโกรธแค้น 
          
          โดยระบุว่า "จริง ๆ พระแท้หรือปลอมดูไม่ยาก (หากดูเป็น) แต่ แถ ดูไม่เป็น มันก็แถ ให้วงการเสื่อมเสีย ให้คนมองวงการพระไม่มีมาตรฐาน ว่าเล่นกันเพราะพรรคพวก 
          
          คนที่ขายพระปลอมทำพระปลอม จนทำให้วงการเสื่อมเสีย กำลังจะทำลายมาตรฐานของวงการพระแท้ ให้คนภายนอกมองว่า วงการพระแท้ คือวงการพรรคพวก
          
บอย ท่าพระจันทร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บอย ท่าพระจันทร์

สาเหตุหลักของความโกรธแค้น

          
          1. เขาขายพระปลอม คนที่ซื้อเขาไป มาส่งในงานประกวดพระแท้ (คำตอบที่ได้ คือพระปลอม)
          
          2. รายการพระของ แถ ที่ขายไป ไม่มีบรรจุอยู่ในเอกสาร งานประกวดพระแท้ (เนื่องจากพระของ แถ ที่ขายไป ไม่มีพิมพ์เก๊ นอกพิมพ์ จึงไม่สามารถ ส่งประกวดได้)
          
          3. เขาขายอะไรไป คนที่ดูเป็นก็จะหัวเราะ พร้อมพูดเป็นเสียงเดียวกัน เล่นแต่พระเก๊ ทำแต่พระปลอม หลอกลวงชาวบ้าน ทำให้วงการเสื่อมเสีย
          
          4. แถ จัดงานประกวดพระเองแม่งเลย ในเมื่อส่งที่มาตราฐานไม่รับ จัดเองแม่งเลย ขายเอง จัดงานประกวดเอง และตัดสินพระเก๋ให้เป็นพระแท้ เอง จบ ใครจะบอกปลอมอีกล่ะ ก็กูตัดสินเองแล้วจบนะแท้ (ในแบบพระเก๊)
          
          คนแบบที่ เราจะให้เขายืนในสังคมไม่ได้เลย เพื่อน ๆ คิดเห็นอย่างไรบ้างครับ กับ #ไอ้แถ #สันดาน #สันเขา"          
                    
          โดยพบว่าก่อนโพสต์นี้ บอย ท่าพระจันทร์ ได้โพสต์ภาพในชุดที่สวมไปออกรายการโหนกระแส พร้อมระบุข้อความว่า "พระเครื่องไม่ได้ดูยาก (แท้-ปลอม) แต่ที่ดูยากก็เพราะดูไม่เป็น #ไอ้แถ" 

บอย ท่าพระจันทร์

บอย ท่าพระจันทร์

บอย ท่าพระจันทร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บอย ท่าพระจันทร์

บอย ท่าพระจันทร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บอย ท่าพระจันทร์

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บอย ท่าพระจันทร์ เปิด 4 ปมแค้น จอมแถ ดูพระไม่เป็น-ขายพระปลอม ทำวงการเสื่อมเสีย โพสต์เมื่อ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 16:24:33
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย