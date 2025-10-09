บอย ท่าพระจันทร์ เปิด 4 ปมแค้น จอมแถ ดูพระไม่เป็น-ขายพระปลอม ทำวงการเสื่อมเสีย

บอย ท่าพระจันทร์ เปิด 4 ปมแค้น จอมแถ ดูพระแท้ไม่เป็น ทำพระปลอมขาย ลั่นทำวงการะพระเสื่อมเสีย คนแบบนี้จะให้ยืนในสังคมไม่ได้
จากกรณีดราม่าเซียนพระ ซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจในขณะนี้ ล่าสุด (9 ตุลาคม 2568) บอย ท่าพระจันทร์ เซียนพระชื่อดังที่เกี่ยวข้องกับดราม่าดังกล่าว ได้โพสต์ข้อความ จวกบุคคลที่ทำให้วงการพระเสื่อมเสีย พร้อมเปิด 4 สาเหตุหลักของความโกรธแค้น
โดยระบุว่า "จริง ๆ พระแท้หรือปลอมดูไม่ยาก (หากดูเป็น) แต่ แถ ดูไม่เป็น มันก็แถ ให้วงการเสื่อมเสีย ให้คนมองวงการพระไม่มีมาตรฐาน ว่าเล่นกันเพราะพรรคพวก
คนที่ขายพระปลอมทำพระปลอม จนทำให้วงการเสื่อมเสีย กำลังจะทำลายมาตรฐานของวงการพระแท้ ให้คนภายนอกมองว่า วงการพระแท้ คือวงการพรรคพวก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บอย ท่าพระจันทร์
สาเหตุหลักของความโกรธแค้น
1. เขาขายพระปลอม คนที่ซื้อเขาไป มาส่งในงานประกวดพระแท้ (คำตอบที่ได้ คือพระปลอม)
2. รายการพระของ แถ ที่ขายไป ไม่มีบรรจุอยู่ในเอกสาร งานประกวดพระแท้ (เนื่องจากพระของ แถ ที่ขายไป ไม่มีพิมพ์เก๊ นอกพิมพ์ จึงไม่สามารถ ส่งประกวดได้)
3. เขาขายอะไรไป คนที่ดูเป็นก็จะหัวเราะ พร้อมพูดเป็นเสียงเดียวกัน เล่นแต่พระเก๊ ทำแต่พระปลอม หลอกลวงชาวบ้าน ทำให้วงการเสื่อมเสีย
4. แถ จัดงานประกวดพระเองแม่งเลย ในเมื่อส่งที่มาตราฐานไม่รับ จัดเองแม่งเลย ขายเอง จัดงานประกวดเอง และตัดสินพระเก๋ให้เป็นพระแท้ เอง จบ ใครจะบอกปลอมอีกล่ะ ก็กูตัดสินเองแล้วจบนะแท้ (ในแบบพระเก๊)
คนแบบที่ เราจะให้เขายืนในสังคมไม่ได้เลย เพื่อน ๆ คิดเห็นอย่างไรบ้างครับ กับ #ไอ้แถ #สันดาน #สันเขา"
โดยพบว่าก่อนโพสต์นี้ บอย ท่าพระจันทร์ ได้โพสต์ภาพในชุดที่สวมไปออกรายการโหนกระแส พร้อมระบุข้อความว่า "พระเครื่องไม่ได้ดูยาก (แท้-ปลอม) แต่ที่ดูยากก็เพราะดูไม่เป็น #ไอ้แถ"
