ไฟไหม้คอนโดย่านปิ่นเกล้า ต้นเพลิงจากชั้น 16 เปิดนาทีชีวิตอพยพ คนหนีตายขึ้นดาดฟ้า

 
            เหตุไฟไหม้คอนโด ตรงข้ามห้างพาต้าปิ่นเกล้า พบต้นเพลิงมาจากชั้น 16 ล่าสุด จนท. ดับไฟได้แล้ว เร่งอพยพประชาชนที่ตกค้างในพื้นที่

อพยพวุ่น เหตุไฟไหม้คอนโด
ภาพจาก Fire & Rescue Thailand

            วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro รายงานว่า เมื่อเวลา 13.55 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้คอนโดสูง 38 ชั้น ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าพาต้าปื่นเกล้า มีกลุ่มควันบริเวณชั้นที่ 16 เจ้าหน้าที่กู้ภัย อาสาสมัคร เข้าพื้นที่เข้าช่วยเหลือ อพยพประชาชนออกมาจากอาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้  

  อพยพวุ่น เหตุไฟไหม้คอนโด
ภาพจาก Fire & Rescue Thailand

อพยพวุ่น เหตุไฟไหม้คอนโด
ภาพจาก Fire & Rescue Thailand

          - เวลา 14.50 น. เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงที่ชั้น 16 เอาไว้ได้ พร้อมทำการตรวจสอบทุกชั้น เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างลงมาด้านล่างคอนโด

            - เวลา 15.11 น. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการภายในอาคารให้การช่วยเหลือ ผู้ติดค้างบริเวณชั้นดาดฟ้า และบริเวณบันไดหนีไฟ รวมจำนวน 12 ราย อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ส่วนชั้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นั้น ควบคุมเพลิงได้แล้ว เมื่อเวลา 14.55 น.

อพยพวุ่น เหตุไฟไหม้คอนโด
ภาพจาก Fire & Rescue Thailand

อพยพวุ่น เหตุไฟไหม้คอนโด
ภาพจาก Fire & Rescue Thailand



ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro

