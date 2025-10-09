เปิด 10 เมืองคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก ปี 2568 มี 1 ชาติอาเซียนติด Top 3 คือที่ไหน

10 เมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก ประจำปี 2568 ของ Oxford Economics โดยมีชาติอาเซียนหนึ่งเดียวที่ติดอันดับสูงถึง 3 อันดับแรกของโลก
วันที่ 9 ตุลาคม 2568 ออกซ์ฟอร์ด อีโคโนมิกส์ (Oxford Economics) บริษัทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจอิสระชั้นนำของโลก ได้เผยรายงาน Global Cities Index 2025 ดัชนีเมืองระดับโลก ประจำปี 2568 โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่หลากหลาย รวมถึงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อวิเคราะห์และประเมินเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก
โดยการจัดอันดับประเภทเมืองที่ดีที่สุดของโลกในด้านคุณภาพชีวิต (Quality of Life) พิจารณาจากตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น อายุขัยเฉลี่ย ความเท่าเทียมกันของรายได้ ความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัย การเข้าถึงวัฒนธรรม และความปลอดภัยสาธารณะ
โดยมี 10 เมืองที่ติดอันดับ ซึ่งแม้จะมีเศรษฐกิจไม่โดดเด่น แต่มีคุณภาพชีวิตที่ดี หนึ่งในนั้นมีชาติในภูมิภาคอาเซียนเพียงหนึ่งเดียวที่ติดอันดับ ได้แก่ สิงคโปร์ โดยอยู่ในอันดับที่ 3
10 เมืองคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก ปี 2568
1. แคนเบอร์รา (Canberra) ออสเตรเลีย
2. เบอร์เกน (Bergen) นอร์เวย์
3. สิงคโปร์ (Singapore)
4. ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
5. เบิร์น (Bern) สวิตเซอร์แลนด์
6. ปารีส (Paris) ฝรั่งเศส
7. ออสโล (Oslo) นอร์เวย์
8. บาเซิล (Basel) สวิตเซอร์แลนด์
9. ซานโฮเซ (San Jose) สหรัฐอเมริกา
10. ซูริก (Zurich) สวิตเซอร์แลนด์
ขอบคุณข้อมูลจาก Oxford Economics