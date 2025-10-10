HILIGHT
ตระกูลคณานุรักษ์ เปิดบันทึกประวัติการสร้าง เคลียร์ปมดราม่า เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08

 
          ตระกูลคณานุรักษ์ ทายาทผู้สร้างองค์แรก พระหลวงปู่ทวด ปิดบันทึกเคลียร์ เหรียญทองคำ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 08 หลังถูกพาดพิงถึง

ตระกูลคณานุรักษ์ เปิดบันทึก เคลียร์ดราม่าเหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 แท้หรือเก๊
ภาพจาก โหนกระแส

          วันที่ 9 ตุลาคม 2568 รายการโหนกระแส เปิดใจ คุณป้อม นรบดี คณานุรักษ์ ทายาทตระกูลคณานุรักษ์ เหลนของคุณอนันต์ คณานุรักษ์ ผู้ริเริ่มสร้างพระหลวงปู่ทวดองค์แรก ซึ่งเป็นองค์ที่เป็นต้นแบบในการสร้างพระหลวงปู่ทวดทุกรุ่นในเวลาต่อมา เป็นแขกรับเชิญ โดยเล่าในมุมมองของตระกูลเกี่ยวกับความแท้ของ เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 เนื้อทองคำ ซึ่งเกิดเป็นดราม่า ระหว่าง บอย ท่าพระจันทร์  กับ โอ๊ต บางแพ เกี่ยวกับสถานะของเหรียญว่าเป็นพระแท้หรือพระเก๊

          คุณป้อม นำบันทึกของคุณทวดอนันต์ คณานุรักษ์ ในการสร้างพระหลวงปู่ทวดมาเปิดเผยกลางรายการโหนกระแส ช่วงหนึ่งกล่าวถึงเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 รุ่นผ่าปาก เนื้อทองคำ ที่เป็นประเด็นว่า ในบันทึกของตระกูลไม่ได้บันทึกไว้  โดยตระกูลอาจไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง  

ตระกูลคณานุรักษ์ เปิดบันทึก เคลียร์ดราม่าเหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 แท้หรือเก๊
ภาพจาก โหนกระแส

ตระกูลคณานุรักษ์ เปิดบันทึก เคลียร์ดราม่าเหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 แท้หรือเก๊
ภาพจาก โหนกระแส

          ในบันทึกของตระกูลระบุไว้ว่า เมื่อปี 2508 มีการสร้างพระรุ่นกริ่งบัวรอบ จำนวน 5,000 องค์เท่านั้น โดยปลุกเสกที่ กทม. เมื่อปี 2508 ก่อนมอบเงินจากการสร้างพระไปสร้างโรงเรียนของ จ.ปัตตานี

          ส่วนกรณีมีคนอ้างว่าคนในตระกูลคณานุรักษ์บอกว่า ไม่มีการสร้างเหรียญหลวงปู่ทวด ปี 2508 รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เนื้อทองคำ แบบไม่ผ่าปาก ตนเองไม่ทราบรายละเอียดการสร้าง แต่หากอ้างอิงจากหนังสือบันทึกของคุณทวดอนันต์แล้วยืนยันได้ว่า ตระกูลคณานุรักษ์ ไม่ได้สร้างพระรุ่นดังกล่าว ส่วนจะมีคนอื่นไปสร้าง หรือทางวัดจัดสร้างเองหรือไม่ ตนไม่สามารถบอกได้

ตระกูลคณานุรักษ์ เปิดบันทึก เคลียร์ดราม่าเหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 แท้หรือเก๊
ภาพจาก โหนกระแส

ตระกูลคณานุรักษ์ เปิดบันทึก เคลียร์ดราม่าเหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 แท้หรือเก๊
ภาพจาก โหนกระแส


