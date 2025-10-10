HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

กรมอุตุฯ คาด ฤดูหนาว จะเริ่มตอนไหน ปีนี้มาช้ากว่าปกติ - เปิดสถิติย้อนหลัง 3 ปี

 
          กรมอุตุนิยมวิทยา เผย ฤดูหนาว ปี 2568 จะมาช่วงไหน อากาศเย็นน้อยกว่าครั้งก่อนเล็กน้อย พร้อมย้อนสถิติ 3 ปีล่าสุด 

กรมอุตุนิยมวิทยา ฤดูหนาวปี 2568

          เข้าใกล้ช่วงปลายปีแล้ว หลายคนคงตั้งตารอ ฤดูหนาว ที่ทั่วไทยนั้นอุณหภูมิจะลดต่ำลง เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศเย็น

          ล่าสุด (9 ตุลาคม 2568) กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า สำหรับปี 2568 คาดว่า ฤดูหนาว จะเริ่มต้นประมาณปลายเดือนตุลาคม 2568 และสิ้นสุดปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ช้ากว่าปกติ 2 สัปดาห์คือช่วงกลางเดือนตุลาคม)

          ปีนี้อากาศจะหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนประมาณ 21 องศา (อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปี 2567 คือ 20.7 องศา)

          ส่วนภาคใต้จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางช่วง ส่วนมากตอนบนของภาค แต่ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ขอให้ชาวภาคใต้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมด้วย

สถิติการเข้าสู่ฤดูหนาวย้อนหลัง 3 ปี


          ปี 2567 : 3 พฤศจิกายน 2567
          ปี 2566 :14 พฤศจิกายน 2566
          ปี 2565: 29 ตุลาคม 2565

กรมอุตุนิยมวิทยา ฤดูหนาวปี 2568
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กรมอุตุฯ คาด ฤดูหนาว จะเริ่มตอนไหน ปีนี้มาช้ากว่าปกติ - เปิดสถิติย้อนหลัง 3 ปี โพสต์เมื่อ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 09:13:40
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย