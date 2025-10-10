กรมอุตุฯ คาด ฤดูหนาว จะเริ่มตอนไหน ปีนี้มาช้ากว่าปกติ - เปิดสถิติย้อนหลัง 3 ปี

กรมอุตุนิยมวิทยา เผย ฤดูหนาว ปี 2568 จะมาช่วงไหน อากาศเย็นน้อยกว่าครั้งก่อนเล็กน้อย พร้อมย้อนสถิติ 3 ปีล่าสุด
เข้าใกล้ช่วงปลายปีแล้ว หลายคนคงตั้งตารอ ฤดูหนาว ที่ทั่วไทยนั้นอุณหภูมิจะลดต่ำลง เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศเย็น
ล่าสุด (9 ตุลาคม 2568) กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า สำหรับปี 2568 คาดว่า ฤดูหนาว จะเริ่มต้นประมาณปลายเดือนตุลาคม 2568 และสิ้นสุดปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ช้ากว่าปกติ 2 สัปดาห์คือช่วงกลางเดือนตุลาคม)
ปีนี้อากาศจะหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนประมาณ 21 องศา (อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปี 2567 คือ 20.7 องศา)
ส่วนภาคใต้จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางช่วง ส่วนมากตอนบนของภาค แต่ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ขอให้ชาวภาคใต้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมด้วย
สถิติการเข้าสู่ฤดูหนาวย้อนหลัง 3 ปี
ปี 2567 : 3 พฤศจิกายน 2567
ปี 2566 :14 พฤศจิกายน 2566
ปี 2565: 29 ตุลาคม 2565
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา