จับ 18 สตรีมเมอร์พากย์บอลเว็บพนัน คนดู 1 ล้าน สารภาพทุกข้อกล่าวหา บอกรายได้เท่าไร

จับ 18 สตรีมเมอร์พากย์บอลเว็บพนัน 6 จังหวัด คนดูสูงสุด 1 ล้าน มูลค่าความเสียหาย 200 ล้าน พร้อมเปิดรายได้คนพากย์ ได้กันเท่าไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันตรวจค้นเป้าหมายจำนวน 6 จุด ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ก่อนขยายผลออกหมายเรียกผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่เป็น Streamer ถ่ายทอดสดและพากย์ฟุตบอลชักชวนให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ รวม 18 ราย ยึดของกลางมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท
สืบเนื่องจากตำรวจได้ตรวจพบเว็บไซต์ถ่ายทอดสดฟุตบอลละเมิดลิขสิทธิ์และมีการโฆษณาชักชวนให้ผู้รับชมสมัครเข้าเล่นเว็บพนันออนไลน์ โดยพบว่ามีผู้รับชมสูงสุดกว่าคู่ละ 1 ล้านคน จึงได้ทำการสืบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิด และตรวจค้นสถานที่ที่ทำการถ่ายทอดสดและพากย์ฟุตบอลผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว
จากการเข้าตรวจค้นเป้าหมายจำนวน 6 จุด สามารถตรวจยึดอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทอดสดและพากย์ฟุตบอล ได้แก่ คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 เครื่อง, โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต จำนวน 12 เครื่อง และไมโครโฟนและอุปกรณ์พากย์เสียง จำนวน 8 ชิ้น จากนั้นขยายผลออกหมายเรียกสตรีมเมอร์รายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพบพนักงานสอบสวนรวม 18 ราย ก่อนนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand รายงานเพิ่มเติมว่า ผู้ต้องหาทั้ง 18 รายให้การสารภาพทุกข้อกล่าวหาว่าได้เงินนัดละ 1,000-2,000 บาท หากมีคนสมัครเข้าเว็บก็ได้เงินเพิ่มรายละ 100 บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง, เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand