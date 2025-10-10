HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

จับ 18 สตรีมเมอร์พากย์บอลเว็บพนัน คนดู 1 ล้าน สารภาพทุกข้อกล่าวหา บอกรายได้เท่าไร

 
          จับ 18 สตรีมเมอร์พากย์บอลเว็บพนัน 6 จังหวัด คนดูสูงสุด 1 ล้าน มูลค่าความเสียหาย 200 ล้าน พร้อมเปิดรายได้คนพากย์ ได้กันเท่าไร
จับ 18 สตรีมเมอร์พากย์บอลเว็บพนัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

          วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันตรวจค้นเป้าหมายจำนวน 6 จุด ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ก่อนขยายผลออกหมายเรียกผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่เป็น Streamer ถ่ายทอดสดและพากย์ฟุตบอลชักชวนให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ รวม 18 ราย ยึดของกลางมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท

          สืบเนื่องจากตำรวจได้ตรวจพบเว็บไซต์ถ่ายทอดสดฟุตบอลละเมิดลิขสิทธิ์และมีการโฆษณาชักชวนให้ผู้รับชมสมัครเข้าเล่นเว็บพนันออนไลน์ โดยพบว่ามีผู้รับชมสูงสุดกว่าคู่ละ 1 ล้านคน จึงได้ทำการสืบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิด และตรวจค้นสถานที่ที่ทำการถ่ายทอดสดและพากย์ฟุตบอลผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว

          จากการเข้าตรวจค้นเป้าหมายจำนวน 6 จุด สามารถตรวจยึดอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทอดสดและพากย์ฟุตบอล ได้แก่ คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 เครื่อง, โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต จำนวน 12 เครื่อง และไมโครโฟนและอุปกรณ์พากย์เสียง จำนวน 8 ชิ้น จากนั้นขยายผลออกหมายเรียกสตรีมเมอร์รายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพบพนักงานสอบสวนรวม 18 ราย ก่อนนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จับ 18 สตรีมเมอร์พากย์บอลเว็บพนัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

          ช่วงที่ผ่านมามีการถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกต่าง ๆ ทั่วโลก โดยพบว่าในคู่บิ๊กแมตช์ มีผู้รับชมสดสูงถึงกว่า 1 ล้านคน คาดความเสียหายกว่า 200 ล้านบาทต่อเดือน จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า เจ้าของเว็บไซต์เป็นชาวต่างชาติ มีฐานปฏิบัติการอยู่ที่ประเทศกัมพูชา และมีความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย ซึ่งจะทำการสืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับตัวการและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

          เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand รายงานเพิ่มเติมว่า ผู้ต้องหาทั้ง 18 รายให้การสารภาพทุกข้อกล่าวหาว่าได้เงินนัดละ 1,000-2,000 บาท หากมีคนสมัครเข้าเว็บก็ได้เงินเพิ่มรายละ 100 บาท

จับ 18 สตรีมเมอร์พากย์บอลเว็บพนัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

จับ 18 สตรีมเมอร์พากย์บอลเว็บพนัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

จับ 18 สตรีมเมอร์พากย์บอลเว็บพนัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง, เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จับ 18 สตรีมเมอร์พากย์บอลเว็บพนัน คนดู 1 ล้าน สารภาพทุกข้อกล่าวหา บอกรายได้เท่าไร อัปเดตล่าสุด 10 ตุลาคม 2568 เวลา 10:57:26 1,763 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เม พรีมายา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย