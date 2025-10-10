ชายวัย 38 ปวดหลัง พบเป็นมะเร็ง จากไปใน 8 สัปดาห์ เผยสัญญาณเตือนที่มองข้าม

ชายวัย 38 ปี ปวดหลัง คิดว่าเป็นเพราะอายุ ตรวจพบเป็นมะเร็งระยะรุนแรง ก่อนจากไปใน 8 สัปดาห์ เผยสัญญาณเตือนที่มองข้าม
โรคร้ายอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด อาการผิดปกติทางร่างกายเป็นสัญญาณที่ไม่ควรมองข้ามหรือละเลย แม้จะมีอาการเพียงเล็กน้อย หากรู้ตัวช้า โอกาสในการรักษาก็อาจจะยิ่งน้อยลง หรือในบางกรณีอาจจะกลายเป็นความเลวร้ายอย่างที่คาดไม่ถึง
วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Sin Chew เผยเรื่องราวอุทาหรณ์เตือนใจ เป็นเคสของคุณพ่อชาวอังกฤษวัย 38 ปี เขาเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยอาการปวดหลังช่วงล่าง โดยเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นจนส่งผลต่อสภาพร่างกาย แต่ปรากฏว่าเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง ก่อนที่จะเสียชีวิตลงอย่างน่าเศร้าในเวลาแค่ 8 สัปดาห์
สตีฟ เบอร์โรวส์ อาศัยในเมืองเซนต์นีออตส์ เขตแคมบริดจ์เชอร์ของอังกฤษ เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา เขาเริ่มมีอาการปวดหลังส่วนล่าง ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นเพราะวัยที่เปลี่ยนไป จึงลองเล่นโยคะเพื่อบรรเทาอาการ อีกทั้งเขายังพูดติดตลกกับลูก ๆ ว่า "พ่อแก่แล้ว"
อย่างไรก็ดี เบธาน เคสเตอร์ อดีตแฟนสาวของสตีฟ ได้เตือนเขาว่า "คุณอายุแค่ 38 ปี ยังไม่แก่" แต่เขากลับนิ่งนอนใจและรอจนอาการปวดเริ่มทนไม่ไหว จากนั้นในอีก 1 เดือนต่อมา เขาถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาในแผนกฉุกเฉิน ก่อนที่จะตรวจพบว่าเขาเป็นมะเร็งทวารหนัก ระยะที่ 4 ซึ่งมีความรุนแรง
มะเร็งทวารหนัก (Rectal cancer) หรือมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย เกิดจากเซลล์ผิดปกติในไส้ตรง ซึ่งเป็นส่วนปลายสุดของลำไส้ใหญ่ มะเร็งชนิดนี้มักเริ่มต้นจากติ่งเนื้อที่เยื่อบุภายในทวารหนัก อาจใช้เวลานานหลายปีกว่าจะกลายเป็นมะเร็ง หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาได้
ทั้งนี้ รายงานเผยว่า สตีฟเคยเป็นโรคเนื้องอกชนิดอะดีโนมาทัสแบบพันธุกรรม (FAP) ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้มีเนื้องอกชนิดไม่ใช่มะเร็งเติบโตในลำไส้ ตอนอายุ 13 ปี เขาเข้ารับการผ่าตัดเพื่อเอาส่วนหนึ่งของไส้ตรงออก อย่างไรก็ดี มีผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเนื้องอกชนิดดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งไส้ตรงอย่างมีนัยสำคัญ
อาการของสตีฟทรุดลงอย่างรวดเร็ว กระทั่งในวันที่ 27 กันยายน สตีฟได้เสียชีวิตลงที่สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย นับเป็นเวลาเพียงแค่ 2 เดือนหลังจากที่เขาเริ่มมีอาการ เขาและเบธานอยู่ด้วยกันมาเกือบ 5 ปีแล้ว แม้จะแยกทางกันไป แต่ทั้งสองยังคงเป็นเพื่อนกันและช่วยกันเลี้ยงดูลูก 3 คนด้วยกัน
เบธาน ได้นำเรื่องราวของสตีฟมาแชร์บนโลกออนไลน์ โดยหวังว่าจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลร่างกายและการตรวจสุขภาพ อย่ามองข้ามสัญญาณเตือนของร่างกาย เพราะมันอาจจะกลายเป็นสัญญาณสุดท้ายของชีวิต
