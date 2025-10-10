หนุ่มไรเดอร์สู้ชีวิต แบกเวฟซ้อนมอเตอร์ไซค์ เรื่องจริงไม่ใช่ AI เจ้าตัวตอบเกิดอะไรขึ้น

คลิปหนุ่มไรเดอร์แบกรถมอเตอร์ไซค์อีกคันซ้อนท้าย ขณะขี่รถกลางถนน เจ้าตัวมาเอง พร้อมเฉลยเหตุผล ต้องนั่งประคองไปแบบนี้ 60 กม. !
ภาพจาก TikTok @apibubpharam
ทุกวันนี้ในโซเชียลแทบจะเต็มไปด้วยคลิป AI ที่สร้างเรื่องราวแปลก ๆ อย่างเหมือนจริง ชนิดดูแล้วแยกลำบากขึ้นทุกที แต่กลับกันบางคลิปดูแวบแรกคิดว่า AI แน่ ๆ แต่กลับกลายเป็นของจริงซะอย่างนั้น
วันที่ 9 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้ TikTok @apibubpharam โพสต์คลิปขณะจอดรถติดไฟแดงที่สี่แยกแห่งหนึ่ง ซึ่งดูแล้วยังไงก็เป็นเหตุการณ์จริงแน่นอน แต่ที่แปลกสุด ๆ ก็คือมีหนุ่มซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์สะพายกระเป๋าไรเดอร์ แต่ของที่เจ้าตัวแบกมาด้วยนั้นกลับชวนให้งงกันทั้งถนน
จากคลิปเห็นว่า ชายที่ซ้อนท้ายรถกำลังใช้มือประคองรถมอเตอร์ไซค์อีกคันที่ยกมาวางพาดไว้ตรงกลางรถ โดยพยายามทรงตัวไม่ให้รถเสียหลักล้ม แล้วก็ขี่รถซ้อนกันไปอย่างนี้โดยไม่มีใครทราบถึงสาเหตุ โดยเจ้าของคลิปขึ้นแคปชั่นไว้ว่า "ใครกดสั่งเวฟวะ"
ต่อมามีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง เข้ามาคอมเมนต์แสดงตัวว่าเป็นคนในคลิป โดยอธิบายสาเหตุที่ต้องทำแบบนี้ว่า รถคันสีน้ำเงินยางรั่ว ไม่อยากฝืนขี่ไปต่อจะทำให้ล้อเสียหายไปด้วย จึงเลือกจะแบกไปแทน โดยแบกไปตั้งแต่แถวสมุทรปราการ ไปที่พหลโยธิน 52 รวมระยะทางกว่า 60 กิโลเมตรเลยทีเดียว
