หนุ่มไรเดอร์สู้ชีวิต แบกเวฟซ้อนมอเตอร์ไซค์ เรื่องจริงไม่ใช่ AI เจ้าตัวตอบเกิดอะไรขึ้น


            คลิปหนุ่มไรเดอร์แบกรถมอเตอร์ไซค์อีกคันซ้อนท้าย ขณะขี่รถกลางถนน เจ้าตัวมาเอง พร้อมเฉลยเหตุผล ต้องนั่งประคองไปแบบนี้ 60 กม. !

เฉลยแล้ว ทำไมแบกเวฟขึ้นรถ
ภาพจาก TikTok @apibubpharam

            ทุกวันนี้ในโซเชียลแทบจะเต็มไปด้วยคลิป AI ที่สร้างเรื่องราวแปลก ๆ อย่างเหมือนจริง ชนิดดูแล้วแยกลำบากขึ้นทุกที แต่กลับกันบางคลิปดูแวบแรกคิดว่า AI แน่ ๆ แต่กลับกลายเป็นของจริงซะอย่างนั้น

            วันที่ 9 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้ TikTok @apibubpharam โพสต์คลิปขณะจอดรถติดไฟแดงที่สี่แยกแห่งหนึ่ง ซึ่งดูแล้วยังไงก็เป็นเหตุการณ์จริงแน่นอน แต่ที่แปลกสุด ๆ ก็คือมีหนุ่มซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์สะพายกระเป๋าไรเดอร์ แต่ของที่เจ้าตัวแบกมาด้วยนั้นกลับชวนให้งงกันทั้งถนน

            จากคลิปเห็นว่า ชายที่ซ้อนท้ายรถกำลังใช้มือประคองรถมอเตอร์ไซค์อีกคันที่ยกมาวางพาดไว้ตรงกลางรถ โดยพยายามทรงตัวไม่ให้รถเสียหลักล้ม แล้วก็ขี่รถซ้อนกันไปอย่างนี้โดยไม่มีใครทราบถึงสาเหตุ โดยเจ้าของคลิปขึ้นแคปชั่นไว้ว่า "ใครกดสั่งเวฟวะ"  

เฉลยแล้ว ทำไมแบกเวฟขึ้นรถ
ภาพจาก TikTok @apibubpharam

เฉลยแล้ว ทำไมแบกเวฟขึ้นรถ
ภาพจาก TikTok @apibubpharam

            ปรากฏว่าคลิปนี้กลายเป็นไวรัลสุดแปลกจนมียอดเข้าชมกว่า 2.5 ล้านครั้ง ซึ่งพบว่านอกจากภาพดังกล่าวแล้วยังมีคนอื่น ๆ ถ่ายภาพหนุ่มที่แบกรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถเช่นนี้ไว้ได้หลายจุดตามท้องถนนเช่นกัน จึงคาดว่าระยะทางที่ประคองไปไม่น่าแค่ใกล้ ๆ อย่างแน่นอน

แบกเวฟขึ้นรถ
ภาพจาก TikTok @apibubpharam

            ต่อมามีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง เข้ามาคอมเมนต์แสดงตัวว่าเป็นคนในคลิป โดยอธิบายสาเหตุที่ต้องทำแบบนี้ว่า รถคันสีน้ำเงินยางรั่ว ไม่อยากฝืนขี่ไปต่อจะทำให้ล้อเสียหายไปด้วย จึงเลือกจะแบกไปแทน โดยแบกไปตั้งแต่แถวสมุทรปราการ ไปที่พหลโยธิน 52 รวมระยะทางกว่า 60 กิโลเมตรเลยทีเดียว

เฉลยแล้ว ทำไมแบกเวฟขึ้นรถ

เฉลยแล้ว ทำไมแบกเวฟขึ้นรถ

 



