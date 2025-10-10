ภรรยา ปฏิวัติ คำไหม โพสต์แคปชั่นพีค จังหวะสามีพลาดท้ายเกมบอลไทย แทนใจสุด ๆ

ภรรยาไมค์ ปฏิวัติ คำไหม โพสต์วิดีโอคอลด่วนหลังจบเกม พร้อมแคปชั่นสุดจี๊ด หลังจังหวะตัดบอลพลาดกลางสนามติดตาแฟนบอล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย
ผลการแข่งขัน ทัพช้างศึก ลงสนามในรายการ เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 3 โดยทีมชาติไทย เปิดบ้านเอาชนะ ไชนีส ไทเป ไปได้ด้วยสกอร์ 2-0 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
ควันหลงหลังจบเกม โลกออนไลน์ต่างพูดถึงจังหวะของ ปฏิวัติ คำไหม ผู้รักษาประตูทีมชาติไทย ออกมาตัดบอลเกือบครึ่งสนาม แต่กะจังหวะพลาดเต็ม ๆ เปิดโอกาสให้คู่แข่งได้จบสกอร์แบบโล่ง ๆ โชคดีที่ไม่เสียประตูจากความผิดพลาดครั้งนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย
หลังจบเกม ภรรยาของ ไมค์ ปฏิวัติ โพสต์ภาพขณะวิดีโอคอลกับสามี ก่อนจะนำมาโพสต์แทนใจแฟนบอล พร้อมแคปชั่นว่า "ด่าให้เรียบร้อยแล้วนะคะ" จนกลายเป็นโมเมนต์โดนใจแฟนบอลไปเต็ม ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Lhiw Patcharin
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Lhiw Patcharin
สำหรับ ทัพช้างศึก มีโปรแกรมฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่ม ดี นัดที่ 4 ไปเยือน ไชนีส ไทเป ในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 17.30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Visions NOW, ไทยรัฐ ทีวี และ BG Sports